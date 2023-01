La livraison d’épicerie fraîche d’Amazon coûtera plus cher à partir du mois prochain

Amazon frais, l’épicerie en ligne et physique du géant de la vente au détail, augmente le montant que les membres Prime doivent dépenser pour pouvoir bénéficier de la livraison gratuite d’épicerie. À partir du 28 février, épicerie commandes inférieures à 150 $ avec une fenêtre de livraison de deux heures comprendra des frais de service. Auparavant, les commandes de plus de 35 $ à 50 $, selon la région, étaient éligibles à la livraison gratuite.

Ces nouveaux frais de service “contribueront à maintenir les prix bas dans nos épiceries en ligne et physiques, car nous couvrons mieux les frais de livraison de l’épicerie”, a déclaré Amazon dans un e-mail envoyé aux membres Prime vendredi.

Les frais de service varient en fonction du montant dépensé par les membres Prime. Avec une fenêtre de livraison de deux heures, Amazon Fresh facturera des frais de service de 3,95 $ pour les commandes de 100 $ à 150 $, 6,95 $ pour les commandes de 50 $ à 100 $ et 9,95 $ pour les commandes de moins de 50 $. Amazon a déclaré que les clients de certaines régions pourront sélectionner une fenêtre de livraison de six heures et “bénéficier d’une réduction des frais”.

Les membres Prime situés à proximité d’un magasin Amazon Fresh physique peuvent toujours bénéficier d’un ramassage gratuit d’une heure sur les commandes d’épicerie.

Amazon Fresh est inclus avec un Adhésion principale de 15 $ par mois ou 139 $ par année. La boutique en ligne propose des articles trouvés dans la plupart des épiceries locales, notamment des fruits et légumes frais, de la viande, des conserves et des aliments de base. En plus de la boutique en ligne, il existe plus de 40 magasins physiques Amazon Fresh à travers le pays ouverts à tous. Plusieurs emplacements physiques utilisent Amazon technologie de caisse sans caissier.