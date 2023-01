La livraison de nourriture sur le terrain au match Duquesne-Loyola s’avère être une farce

Eh bien, ce moment viral d’un chauffeur Uber Eats livrant de la nourriture au match Duquesne-Loyola Chicago s’est avéré être faux.

Quelque chose d’amusant sur Internet s’est avéré faux. Ce qui, vous savez, ne devrait pas être une énorme surprise.

Malheureusement pour les gens qui aiment les sports universitaires, cette fois, quelque chose d’amusant qui s’est avéré faux est directement lié au basket-ball universitaire.

Mercredi soir, au milieu d’un match entre Loyola Chicago et Duquesne, quelqu’un semblant être un chauffeur-livreur de nourriture Uber Eats s’est en quelque sorte promené sur le terrain de basket alors qu’il cherchait soi-disant la destination d’une commande de nourriture.

Mais, il s’avère que ce n’est pas réel.

La livraison de nourriture Uber Eats au match Duquesne-Loyola Chicago n’était en fait qu’une farce

Ce ne sera pas la fin du monde. C’est un peu décevant, bien sûr, mais cet événement semblait louche dès le départ. D’abord et avant tout, qui paie la livraison de nourriture à un match de basket ?

En plus, il y a ça. Comment cela fonctionne-t-il même si quelqu’un l’a essayé?

La personne qui a commandé Uber Eats à ce jeu a-t-elle dû payer un billet pour le livreur, comment cela fonctionne-t-il ? https://t.co/N4l9fJiJBg — Rodger Sherman (@rodger) 26 janvier 2023

Cela dit, cela n’empêchera pas des services comme Uber Eats et Door Dash d’être reconnaissants pour la publicité gratuite inattendue d’hier soir.

Ils ne se soucieront pas que ces sortes de manigances de livraison de nourriture aient été fabriquées pour les retweets et les likes (et la couverture des nouvelles et les articles de blog comme celui-ci), il y a toujours un avantage pour eux à un moment donné en cours de route.

Tant que nous ne voyons pas d’imitateurs (ou de publicités liées au Super Bowl inspirées par cela), nous pouvons tous simplement rire de la façon dont cela s’est produit, envoyer la vidéo aux gens de notre chat de groupe et finalement passer à autre chose, n’est-ce pas ?

