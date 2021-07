La livraison de nourriture peut-elle fonctionner pour tout le monde ?

Kate : Il est clair que de nombreuses personnes ont trouvé ces applications de livraison utiles pendant la pandémie et sont prêtes à continuer à les utiliser même si cela leur coûte plus cher. J’hésite à prédire si le comportement pandémique persistera pour toujours, mais je pense que le cadre de DoorDash que j’ai interviewé a probablement raison : il est souvent difficile pour les gens de faire marche arrière par rapport aux activités qu’ils trouvent pratiques.

Ma collègue Kate Conger a écrit vendredi sur la résilience de la livraison de nourriture alors que la pandémie de coronavirus s’atténue aux États-Unis. Elle m’a expliqué comment les restaurants et les sociétés d’applications comme Uber Eats et DoorDash réinventent la livraison à domicile post-pandémie et traitent les plaintes, y compris les frais et les complexités qui perturbent les restaurants et certains les convives .

Pour de nombreuses personnes – et restaurants – la livraison de nourriture était une bouée de sauvetage lorsque les repas en personne se sentaient trop risqués ou étaient fermés pendant la pandémie. Cette habitude semble être là pour rester, et maintenant toutes les personnes impliquées essaient de comprendre comment faire fonctionner l’entreprise de livraison pour elles.

Dans certains cas, oui, et les politiciens sont également intervenus pour forcer le changement. DoorDash donne maintenant aux restaurants plus d’options de frais . Au lieu de prendre jusqu’à 30 pour cent environ des ventes d’un restaurant, le restaurant peut payer 15 pour cent uniquement pour la livraison, puis payer plus pour des extras comme apparaître plus haut dans les résultats de recherche d’applications.

Et il y a des gens dans l’industrie de la restauration qui sont au milieu. Ils pensent que la livraison peut être lucrative et importante, mais certains d’entre eux font pression pour que des changements rendent les services d’applications plus durables pour eux, comme des limites sur les frais facturés par les sociétés d’applications.

C’est un mélange. Il y a des gens comme May Seto, une propriétaire de restaurant qui a réaménagé sa cuisine de restauration pour faire des pizzas que les clients peuvent commander uniquement pour emporter ou via les applications de livraison. Elle pense que la livraison est là pour rester, et elle modifie son entreprise pour l’adapter. D’autres restaurateurs ont hâte de rappeler la livraison car ils en veulent aux coûts et aux désagréments.

Il y a des restaurateurs, des livreurs et des convives qui ont de gros reproches à faire aux applications de livraison de nourriture. Et les sociétés d’applications sont encore pour la plupart non rentables. Considérez-vous cela comme des problèmes temporaires ou y a-t-il quelque chose de fondamentalement cassé avec la livraison de nourriture ?

Ce sont les douleurs de croissance et aussi les compromis de commodité. Les chercheurs d’emploi peuvent considérer les aspects du travail de livraison comme peu attrayants, mais c’est aussi un poste auquel ils peuvent s’inscrire assez facilement et commencer tout de suite. Les convives peuvent ne pas aimer qu’un repas livré ne soit pas aussi frais que ce qu’ils obtiendraient au restaurant et coûte plus cher, mais c’est un compromis que beaucoup sont prêts à faire pour mettre de la nourriture sur la table. Au cours de la dernière année, de nombreux restaurants ont eu besoin d’être livrés lorsque leurs activités de restauration ont diminué, même s’il y avait des aspects qu’ils n’aimaient pas.

Les restaurants peuvent-ils être un endroit attrayant pour les repas en personne, même en préparant des repas à livrer ? Les épiceries sont aux prises avec ce double devoir.

Ce n’est pas toujours facile. La capacité de bien faire à la fois la livraison et le dîner dépend quelque peu de l’espace physique d’un restaurant. Pour les restaurants avec de petites salles à manger, il peut être perturbant d’avoir un coursier de livraison qui passe la porte toutes les quelques minutes dans l’espace où les gens mangent. Mais j’ai également parlé à des restaurants qui ont plus d’espace et peuvent consacrer un guichet aux commandes de livraison et ont également suffisamment de places de stationnement à l’avant pour les clients en personne et les coursiers.

Pourquoi DoorDash et Uber se développent-ils livrer toutes sortes de choses comme l’épicerie, l’alcool et les articles de dépanneur ? Est-ce un aveu qu’il est difficile de rendre la livraison de nourriture rentable ou durable ?

C’est une bonne question. Le secteur de la restauration n’a pas de marges bénéficiaires élevées. Cela ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre lorsque l’argent pour une commande de repas est divisé entre un restaurant, un coursier de livraison et la société d’applications.

Fournir plus de types de produits peut amortir les entreprises d’applications si les clients s’éloignent de la livraison au restaurant. Et c’est aussi une façon d’essayer de générer des commandes plus chères. Si vous commandez un dîner chez DoorDash et que vous ajoutez certains articles de 7-Eleven, vous dépensez plus et toutes les personnes impliquées ont plus de potentiel pour réaliser des bénéfices.