La livraison de nourriture par drone fait partie du quotidien à Shenzhen

Le flux de travail est un mélange de travail humain et automatisé. Une fois que le système de livraison par drone reçoit une commande (les clients commandent des articles spécifiques marqués pour la livraison par drone dans l’application de l’entreprise), un coureur (humain) se rend dans les restaurants, tous situés à quelques vols dans le centre commercial, pour récupérer la commande et l’amène à la rampe de lancement. Le coursier place la nourriture et les boissons dans une boîte en carton standardisée, la pèse pour s’assurer qu’elle n’est pas trop lourde, scelle la boîte et la remet à un autre travailleur spécialisé dans le traitement des drones. Le deuxième travailleur place la boîte sous un drone et attend qu’elle se verrouille.

Un travailleur a scellé le colis avant qu’un autre ne l’apporte au drone. ZEYI YANG

Après cela, tout est hautement automatisé, explique Mao Yinian, directeur des services de livraison de drones chez Meituan. Les mouvements des drones sont contrôlés par un algorithme central et les itinéraires sont prédéterminés. « Vous pouvez savoir à l’avance, à chaque seconde précise, où se trouvera chaque drone et à quelle vitesse il va, de sorte que les clients peuvent s’attendre à l’heure d’arrivée avec un écart de deux secondes, au lieu de trois minutes ou même de 10 minutes (lorsqu’il vient à la livraison traditionnelle) », a-t-il déclaré au MIT Technology Review.

L’entreprise dispose d’une salle de contrôle centralisée à Shenzhen, où le personnel peut prendre le contrôle d’un drone en cas d’urgence. Il existe aujourd’hui plus d’une centaine de drones pouvant être déployés pour des livraisons en ville. En moyenne, un opérateur surveille 10 drones en même temps.

Tout le travail humain ne peut pas ou ne doit pas être remplacé par des machines, dit Mao. Mais l’entreprise a l’intention d’automatiser encore plus le processus de livraison. Par exemple, Mao aimerait voir des robots se charger du chargement des colis sur les drones et du changement de leurs batteries : « Notre équipe au sol peut être amenée à se pencher plus d’une centaine de fois par jour pour charger le colis et changer les batteries. Les corps humains ne sont pas conçus pour de tels mouvements.

« Notre vision est de transformer [launchpad] en une chaîne de montage entièrement automatisée », dit-il. « Le seul travail pour les humains est de placer les aliments et les boissons non standardisés dans une boîte d’emballage standardisée, puis il n’y a plus de travail pour les humains. »

Contraintes réglementaires et économiques

Aujourd’hui, il reste peu d’obstacles techniques à la livraison de nourriture et de colis par drones, déclare Jonathan Roberts, professeur de robotique à l’Université de technologie du Queensland en Australie, qui fait des recherches sur les drones depuis 1999. cela a un sens financier est un peu difficile à savoir », dit-il.

La réglementation détermine souvent où les entreprises choisissent de s’installer. En 2002, l’Australie a été le premier pays au monde à introduire une législation sur les véhicules aériens sans pilote, comme les drones sont techniquement appelés. La loi permettait aux universités et aux entreprises de mener des expériences de drones tant qu’elles obtenaient des licences officielles. « Donc [Australia] était alors l’endroit idéal pour effectuer des tests », déclare Roberts. C’est pourquoi Alphabet’s Wing a testé et lancé ses livraisons de drones en Australie avant de les essayer dans n’importe quel autre pays.

C’était une histoire similaire pour Meituan et la ville de Shenzhen, où le gouvernement municipal dispose d’une solide chaîne d’approvisionnement de fabrication de drones et a été particulièrement favorable à l’industrie. Au niveau politique national, le gouvernement central a également autorisé Shenzhen, l’une des zones économiques spéciales désignées du pays, à avoir plus de flexibilité en ce qui concerne la législation sur les drones commerciaux.