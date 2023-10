La livraison de l’aide attend d’entrer à Gaza depuis l’Égypte au point de passage de Rafah

Une vingtaine de camions transportant de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales pourraient être autorisés à entrer à Gaza dans les prochains jours.

Israël a coupé l’électricité, la majeure partie de l’eau et a interrompu les livraisons de nourriture et de médicaments à Gaza à la suite d’une attaque menée par des militants du Hamas le 7 octobre.

Depuis lors, les 2,1 millions d’habitants de Gaza se retrouvent rapidement à court de produits de première nécessité.

Mais les principales organisations humanitaires préviennent que l’acheminement de l’aide ne sera qu’une goutte d’eau dans l’océan.

« L’ONU a signalé qu’un minimum de 100 camions d’aide humanitaire sont nécessaires pour soutenir les 2,3 millions de civils vivant à Gaza », a déclaré Shaina Low du Conseil norvégien pour les réfugiés à la BBC.

Actuellement, seules 20 personnes devraient être autorisées à entrer.

Même avant le début de la guerre, 1,2 million de personnes dépendaient de l’aide alimentaire de l’UNWRA, a déclaré à la BBC Juliette Touma, porte-parole de l’organisme des Nations Unies à Amman.

« La pauvreté est très, très élevée dans la bande de Gaza. Déjà avant la guerre, la situation était désespérée. Aujourd’hui, elle devient tragique », a-t-elle déclaré.

L’accord visant à acheminer une quantité limitée d’aide via le terminal égyptien de Rafah a été conclu mercredi par le président américain Joe Biden et le président égyptien Abdul Fattah al-Sisi.

M. Biden a appelé M. al-Sisi après une brève visite en Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé mercredi qu’Israël n’empêcherait pas l’approvisionnement en provenance d’Egypte de la population civile du sud de Gaza.

Cependant, le gouvernement a uniquement accepté d’autoriser la nourriture, l’eau et les fournitures médicales, et non d’autres fournitures indispensables comme le carburant.

Un rapport de l’ONU sur Gaza a déclaré que le carburant est une nécessité et que le manque de carburant contribue à la crise de l’eau, car les usines de dessalement et les pompes à eau ne peuvent plus fonctionner.

L’accord d’aide offre une lueur d’espoir à des millions de personnes à Gaza. Avant ces négociations, il n’était pas clair comment l’aide parviendrait aux civils.

Israël a déclaré qu’il ne permettrait à aucune aide de transiter par son propre territoire jusqu’à ce que les otages détenus par le Hamas soient libérés, et l’aide n’a pas pu traverser le passage de Rafah à travers l’Égypte.

S’adressant à Newshour de la BBC, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que cela était dû au fait que le passage avait fait l’objet de quatre bombardements aériens et qu’il n’y avait aucune autorisation pour le passage en toute sécurité des camions et des camions vers Gaza.

« J’espère qu’on déterminera pourquoi le passage est bombardé et par qui il est bombardé », a-t-il déclaré.

Le calendrier exact quant à la date à laquelle l’aide parviendra à ceux qui en ont besoin reste flou. La route au passage de Rafah doit être réparée avant que les camions puissent y entrer.

Mais Mohsen Sarhan, de la Banque alimentaire égyptienne, a déclaré que le temps – ainsi que les fournitures – commençait à manquer. Il a indiqué que 120 camions étaient prêts à livrer l’aide et attendaient à la frontière pour pouvoir passer en toute sécurité.

« Nous sommes très en colère parce que nous savons que les gens là-bas n’ont plus d’eau. Ils n’ont même plus de sacs mortuaires. Ils n’ont plus rien. »