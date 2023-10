La liturgie eucharistique sème la graine de communion à Steubenville | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — La liturgie eucharistique de la ville de Steubenville, samedi, a mis l’accent sur la communion interpersonnelle et a embrassé diverses églises locales, invitant les chrétiens de toutes confessions à se joindre à une journée de chants, de louange et de communion.

La liturgie a été organisée par la One Body Covenant Fellowship, un mouvement œcuménique international et multiconfessionnel basé à Steubenville, en conjonction avec sa troisième convocation internationale annuelle, le Congrès 2023. La liturgie était dirigée par Mgr Jermaine V. Moore Sr., Fondateur et prélat président de l’OBCF.

Moore, pasteur principal de l’église baptiste Mount Zion à Steubenville, a déclaré lors de son sermon : « Mes frères et sœurs, voici pourquoi nous sommes ici aujourd’hui : pour alerter tous les ennemis de l’unité : même si je peux être baptiste, même si je peux être presbytérien, même si je peux être catholique, même si je peux être indépendant et non- confessionnel, je fais toujours partie du corps de Christ.

Moore a dit que cette liturgie était destinée à « planter la graine » dans la communauté pour de futurs efforts de culte interconfessionnels. Des plans sont en cours pour organiser un service spécial, similaire à cette liturgie, qui aurait lieu tous les cinquièmes dimanches de chaque mois et réunirait différentes églises chrétiennes pour un culte ensemble, a déclaré Moore.

« Nous prévoyons de poursuivre ces rassemblements tous les cinquièmes dimanches du mois. » » dit Moore. « Nous nous réunirons et adorerons ensemble… (et) nous réunirons en tant que membres du clergé ici dans la ville pour parler de certaines initiatives et de choses que nous pouvons faire pour renforcer notre investissement dans notre communauté. »

L’une de ces initiatives, a déclaré Moore, consiste à consacrer les bénéfices des cinquièmes rassemblements dominicaux à un « bénédiction financière » à l’Ohio Valley Health Clinic à Steubenville, qui fournit des soins de santé à ceux qui ne disposent pas d’assurance médicale ou sont sous-assurés.

Les rassemblements, planifiés par Moore et quatre autres pasteurs locaux, devraient commencer en janvier, a-t-il déclaré.

Les débats de la liturgie elle-même ont débuté par une procession au cours de laquelle les diacres, les dirigeants du ministère et le clergé ont défilé dans l’allée. A leur suite se trouvaient des membres du collège des évêques de l’OBCF.

Un hymne d’adoration, « Grande est ta fidélité » a précédé les prières eucharistiques et le rite de communion, dirigés par Moore avec l’aide des évêques de l’OBCF. Les participants à la liturgie ont ensuite été invités à participer à l’eucharistie.

L’aîné Jonathan Vickers, directeur de louange et d’adoration de l’OBCF, a dirigé des chants de louange après la distribution de la communion. Plus tard, et tout au long de la liturgie, le Gospel Ensemble de Cleveland a interprété des sélections chorales enthousiastes.

Les salutations saintes ont été offertes par Rose Slaughter, membre de l’église baptiste Mount Zion. Ensuite, les participants ont été invités à lire ensemble la déclaration du sceau de l’OBCF, qui indique : « Nous sommes un seul corps de croyants unis par le message de 1 Corinthiens 12 :12 délivré par Dieu, par l’intermédiaire de notre fondateur et des dirigeants du ministère dans le monde, pour la construction du royaume de Dieu, par le message de la croix. »

Tikisha Moore, première dame de l’OBCF et épouse de l’évêque Moore, a présenté son mari, qui prêcherait plus tard la parole et prononcerait un sermon. Tikisha Moore a déclaré qu’elle et l’évêque étaient mariés depuis près de 16 ans et avaient deux fils ensemble.

Moore a dit de son mari : « L’évêque que vous voyez devant est l’évêque qu’il est chez lui… (et) j’en suis un témoignage vivant. Et je remercie simplement Dieu pour son leadership.

Alors que les participants s’installaient après des louanges et une adoration animées et exubérantes, qui ont vu les gens danser dans les allées, Moore est monté sur le podium. Le sermon de Moore mettait fortement l’accent sur l’unité, s’appuyant sur le message de Jean 17 : 20-21 : « Toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous » – ce que Moore a dit, « constitue le cadre » de la motivation de la liturgie.

Moore a exhorté les participants à « Construisez des ponts et abattez des murs » travailler à la communion avec le prochain. À plusieurs reprises, Moore a demandé aux participants de prendre la main de la personne à côté d’eux, leur disant à un moment donné de se dire : « Je t’aime tellement. »

« Nous devons initier et mener à travers (la) résistance à un engagement dans une toxicité excessive qui a piétiné l’humilité, piétiné l’humanitarisme et un désir sincère de rechercher et d’expérimenter la vérité et l’idée que nous ne faisons réellement qu’un. » » dit Moore.

Moore a énuméré les problèmes auxquels la société est confrontée, ajoutant qu’il semble que la prière de Jésus pour que tous soient un en lui se dirige vers un échec inévitable. Cependant, Moore a déclaré que cela peut être surmonté si la prière est la priorité des gens. « fondation, » et ils reconnaissent la puissance salvatrice du sacrifice de Jésus sur la croix au Calvaire.

Parlant de la nécessité de surmonter les divisions confessionnelles et les querelles, Moore a déclaré : « Peu importe que vous veniez (des assemblées pentecôtistes de la Parole), de l’Église de Dieu en Christ, baptiste (ou) méthodiste. Tout ce qui compte, c’est si vous avez l’esprit de Dieu à l’intérieur.

Plus tard, le révérend Jason Elliott, pasteur de la première église presbytérienne de Westminster, a prié pour la convocation et Moore et sa mission, demandant que Moore soit oint dans sa direction.

Après la liturgie, Moore a confirmé que la sainte convocation, qui proposait des cours sur le ministère jeudi et vendredi, reviendrait l’année prochaine, et la planification commencera bientôt. De plus, a déclaré Moore, la liturgie eucharistique reviendra l’année prochaine et il aimerait voir une participation communautaire accrue.

La révérende Rebecca Wharton, d’Anderson, Caroline du Sud, a déclaré que c’était sa deuxième année de participation à la convocation, qu’elle a appelée « incroyable, puissant. » Un membre de l’OBCF, Wharton a déclaré : « C’est formidable d’être connecté à un corps de croyants qui aiment vraiment Dieu et célèbrent le corps du Christ. »

Ruth Pendergrast, membre du Mount Zion depuis 1963 et membre de son ministère culinaire, a déclaré qu’elle soutenait Moore et sa vision de l’unité chrétienne, en disant : « C’est le seul moyen. Nous avons besoin de l’aide spirituelle les uns des autres.







