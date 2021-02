La Lituanie voit rouge, l’équipe nucléaire de l’UE vérifie l’usine de Rosatom en Biélorussie

Le groupe des régulateurs européens de la sûreté nucléaire ENSREG vient de se rendre au Bélarus afin de rédiger un rapport qui résume la première étape de l’examen par les pairs du plan d’action national du Bélarus.

La centrale nucléaire controversée d’Ostrovets en Biélorussie, construite par la société d’État russe d’énergie atomique Rosatom, a officiellement commencé à fonctionner en novembre dernier malgré la forte opposition de la Lituanie voisine.

Directeur Rosatom Europe de l’Est Vladimir Gorn a salué le travail de l’organe de coordination des régulateurs nucléaires de l’UE. Il a déclaré à Nouvelle Europe le 16 février que l’examen par les pairs du plan d’action national du Bélarus progressait de manière positive. «Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le régulateur national de l’énergie nucléaire du pays et les observateurs internationaux pour garantir que toutes les questions sont traitées selon les normes de sécurité internationales les plus élevées», a-t-il déclaré.

Le responsable de Rosatom a noté que la mise en service de l’usine se poursuit comme prévu. «Sous réserve de l’achèvement du processus de licence final et de la réception de tous les permis réglementaires, l’unité 1 entrera en exploitation commerciale au printemps prochain et l’unité 2 sera lancée l’année prochaine», a déclaré Gorn. «En remplaçant la production d’électricité par des combustibles fossiles hautement polluants, la centrale empêchera des millions de tonnes d’émissions de carbone et sauvera des centaines de vies chaque année», a-t-il ajouté.

Lors d’un débat en plénière au Parlement européen le 11 février, le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson a informé la plénière des mesures prises par la Commission pour garantir la sécurité de l’usine d’Ostrovets.

«Le débat d’aujourd’hui est très opportun. Hier encore, une équipe d’experts en sûreté nucléaire de la Commission et du groupe des régulateurs européens de sûreté nucléaire, ENSREG, a conclu une visite sur le site de la centrale. Cette visite est un élément clé du processus d’examen par les pairs en cours », a déclaré Simson.

«La Commission, en collaboration avec l’ENSREG, a travaillé rapidement pour mettre en place l’équipe d’examen par les pairs et négocier un calendrier de réalisation de l’examen avant le démarrage commercial prévu de la centrale nucléaire, y compris une visite de la centrale», a-t-elle ajouté.

La première phase de l’examen par les pairs, initialement prévue pour décembre 2020, a débuté fin janvier. Après la revue technique à distance, les 9 et 10 février, une équipe de 7 experts ENSREG et de la Commission a effectué la première phase de mission de vérification physique de la mise en œuvre des mesures à l’usine d’Ostrovets.

L’équipe est composée d’experts de haut niveau de différents États membres, d’Ukraine et de la Commission. L’équipe possède une solide expertise dans les domaines clés de l’examen par les pairs et est totalement indépendante dans ses conclusions sur la mise en œuvre adéquate des recommandations de sûreté par l’exploitant de la centrale nucléaire d’Ostrovets et les autorités bélarussiennes.

Les experts vont maintenant terminer le rapport préliminaire, a déclaré le commissaire, ajoutant que ce rapport sera ensuite soumis à la réunion plénière de l’ENSREG début mars pour approbation, a déclaré Simson. Une fois approuvé, le rapport sera publié. Ce processus est destiné à garantir un examen technique crédible, indépendant et solide de la situation.

«Par conséquent, à ce stade, dans l’attente de l’achèvement des procédures d’examen de l’ENSREG, il ne serait pas approprié pour moi de commenter le travail indépendant en cours des experts en sûreté nucléaire et de préjuger des conclusions du rapport. Je pense que toutes les parties devraient s’abstenir de commenter les résultats de la mission à ce stade. Comme je l’ai dit, l’ENSREG publiera son rapport préliminaire pour une transparence totale », a déclaré Simson.

«Permettez-moi de souligner une chose. Ce rapport préliminaire sera très important, mais en tout cas, ce ne sera pas pour nous la fin de notre implication et de notre engagement pour la pleine sûreté de l’usine », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’ENSREG et la Commission continueront à suivre de près la mise en œuvre des recommandations restantes et une fois que les conditions de la pandémie le permettront, l’équipe complète d’examen par les pairs devra se rendre au Bélarus pour évaluer les recommandations restantes. À ce moment-là, ils prépareront un rapport final pour approbation par l’ENSREG et publication ultérieure.

À la suite du débat du 11 février, les députés ont exprimé de vives inquiétudes quant à la sécurité de la centrale nucléaire d’Ostrovets et ont exigé que son lancement commercial soit suspendu.

Dans une résolution adoptée par 642 voix contre 29, avec 21 abstentions, les députés ont critiqué la mise en service hâtive de la centrale nucléaire d’Ostrovets et le manque persistant de transparence et de communication officielle concernant les fréquents arrêts d’urgence du réacteur et les pannes d’équipements, a déclaré le Parlement européen dans un communiqué de presse.

Malgré des problèmes de sécurité en suspens, la centrale a commencé à produire de l’électricité le 3 novembre 2020 sans mettre pleinement en œuvre les recommandations formulées lors de l’examen par les pairs de l’UE de 2018 et par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ont fait valoir les députés, exprimant leur mécontentement face à la précipitation à démarrer l’exploitation commerciale. de l’usine en mars 2021.

Les députés ont appelé la Commission à travailler en étroite collaboration avec les autorités biélorusses pour retarder le lancement de l’usine jusqu’à ce que toutes les recommandations des tests de résistance de l’UE soient pleinement mises en œuvre et que toutes les améliorations de sécurité nécessaires soient en place, a déclaré le Parlement européen.

Les députés ont également exhorté la Biélorussie à se conformer pleinement aux normes internationales de sécurité nucléaire et environnementale et à coopérer avec les autorités internationales de manière transparente.

La centrale nucléaire d’Ostrovets de Rosatom est située à 50 kilomètres de la capitale lituanienne Vilnius et à proximité d’autres États membres de l’UE, la Pologne, la Lettonie et l’Estonie.

L’électricité a cessé d’être échangée entre la Biélorussie et l’UE le 3 novembre, lorsque l’usine d’Ostrovets a été connectée au réseau électrique. Cela faisait suite à la décision conjointe des États baltes d’août 2020 de cesser les échanges commerciaux d’électricité avec la Biélorussie une fois que l’usine d’Ostrovets a commencé à fonctionner. Cependant, les députés ont noté que l’électricité en provenance de Biélorussie peut toujours entrer sur le marché de l’UE via le réseau russe, a déclaré le Parlement européen.

Le responsable de Rosatom a répliqué aux critiques qui ont qualifié la mise en service de l’usine de Biélorussie de dangereuse. «Il est regrettable de voir que certains hommes politiques en Europe sont devenus les otages du sectarisme antinucléaire et ont adopté des stéréotypes dans leur discours. Il en dit long qu’une résolution du Parlement européen, qui une fois de plus qualifiée sans fondement la centrale de «dangereuse», a été adoptée avant que l’organe de sûreté nucléaire de l’UE concerné n’ait achevé son évaluation sur place ou émis des conclusions », a déclaré Gorn à New Europe et a soutenu:« Le verdict semble avoir été lu et scellé avant même que le jury n’ait eu la possibilité de se réunir et de délibérer sur la question à l’étude ».