La Lituanie se prépare à riposter de plein fouet à toute éventuelle attaque russe | Nouvelles du monde

Dans le coin sud-ouest de la Lituanie, dans la ville de Vistytis, ils connaissent bien leur ennemi.

De l’autre côté de la frontière se trouve l’enclave russe de Kaliningrad.

La zone autour de la clôture grillagée séparant les deux territoires est très sensible, et on nous dit que nous ne pouvons filmer qu’avec une escorte officielle.

A quelques mètres de là, on aperçoit bien les cabanes et les bâtiments qui composent le poste frontière russe.

C’est si proche qu’en été, les habitants disent qu’ils peuvent entendre les gardes de l’autre côté chanter.

Le poste frontière se trouve à l’extrémité d’une zone connue sous le nom de Suwalki Gap.

Auparavant appelé “l’endroit le plus dangereux du monde” et “le talon d’Achille de l’OTAN”, il s’agit d’un tronçon d’environ 60 miles (96,56 km) aux frontières de la Lituanie et de la Pologne.

C’est également la route terrestre la plus courte entre l’allié russe, la Biélorussie, et le territoire russe à Kaliningrad.

La préoccupation est que si le président Vladimir Poutine décidait un jour d’intensifier la guerre en Ukraine, les troupes russes stationnées aux deux extrémités de Suwalki Gap pourraient pousser simultanément de l’est et de l’ouest, isolant potentiellement la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie du reste de l’OTAN.

“Le Suwalki Gap est une vulnérabilité potentielle car Kaliningrad et la Biélorussie – désormais essentiellement une extension militaire de la Russie – pourraient tenter de couper les États baltes de la Pologne”, souligne Linas Kojala, directeur du Centre d’études sur l’Europe de l’Est.

“Si l’Ukraine tombe, nous avons un gros problème”

Malgré cela, il n’y a aucun signe de panique à Vistytis ; mais pour certains habitants, il ne faut pas non plus oublier que la Russie abrite des troupes et aurait des armes nucléaires juste à côté à Kaliningrad.

“On entend des hélicoptères, peut-être des chars qui tirent”, raconte l’ancien infirmier militaire, Vilius Kociubaitis, aujourd’hui médecin de la ville.

Il connaît des gens qui sont nerveux et nous dit que certains ont même emballé leurs voitures prêtes à fuir vers la Pologne, avec son importante armée, si la Lituanie est menacée à l’avenir.

“Nous avons peur parce que si l’Ukraine tombe, nous avons un gros problème car les Russes viendront à nous de Kaliningrad et aussi de Biélorussie”, explique Vilius. “C’est un gros risque.”

C’est une crainte aggravée par une annonce faite plus tôt ce mois-ci par la Biélorussie selon laquelle environ 9 000 soldats russes y seraient postés dans le cadre d’un “groupement régional” de forces, qui, selon elle, sont nécessaires pour aider à protéger ses frontières.

La Lituanie est membre de l’OTAN, elle bénéficie donc de la protection de l’alliance, mais la guerre en Ukraine a rendu les gens nerveux.

Plus de 8 000 milices volontaires se sont inscrites

Les milices volontaires ont vu une augmentation du nombre de candidats prêts à défendre leur pays.

Le syndicat des fusiliers nous a dit que le nombre de membres était passé d’environ 5 400 personnes au début de l’année à plus de 8 000 maintenant.

D’autres ont rejoint la légion étrangère en Ukraine.

Mindaugas Lietuvninkas a passé le printemps à combattre les Russes autour d’Irpin et s’entraîne maintenant pour un retour.

Il se souvient de ce que c’était que de vivre sous le régime soviétique lorsque la Lituanie était occupée – plus jamais, jure-t-il.

“Ils [the Russians] veulent revenir, mais ils ne reviendront pas, au moins je serai de ceux qui ne les laisseront pas venir ici », me dit-il.

À l’extrémité est du Suwalki Gap, nous visitons une autre zone de danger potentiel.

Le nombre croissant de troupes russes actuellement stationnées au-dessus des barbelés en Biélorussie pourraient rapidement traverser la frontière si M. Poutine décidait un jour d’attaquer.

“Nous devons être prêts tout le temps”

Le gouvernement lituanien admet que “Suwalki Gap est un point critique” et bien qu’il n’y ait pas de menace imminente d’invasion, le risque demeure.

“Nous devons être préparés tout le temps”, a déclaré Vaidotas Urbelis, directeur politique du ministère lituanien de la Défense nationale.

“A court terme, je dirais que le risque et les capacités russes sont plus faibles, mais le risque d’escalade est plus élevé et c’est pourquoi nous devons nous préparer à chaque instant pour que quelque chose se produise.

“Nous avons vu une certaine concentration des forces russes autour de nous avant le conflit.

“Maintenant, c’est moins parce que tout le monde est allé en Ukraine… mais même si le nombre de personnel a diminué autour de nous, la plupart des équipements sont toujours là et la force nécessaire est toujours là.”

La Lituanie insiste sur le fait que son armée est préparée à une éventuelle agression russe.

Les alliés de l’OTAN ont également envoyé des renforts et effectué ce mois-ci l’un des plus grands exercices militaires internationaux en Lituanie impliquant environ 3 500 soldats.

Pour l’instant, le pays reste prêt : surveillant ses frontières et renforçant ses défenses, se préparant à riposter de toutes ses forces à toute attaque potentielle.