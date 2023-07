La Lituanie se pavane sur la scène mondiale alors que le sommet de l’OTAN à Vilnius commence

Commentez cette histoire Commentaire

Il y a beaucoup en jeu lors du sommet de deux jours des dirigeants de l'OTAN à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Malgré des mois de querelles entre diplomates de l'alliance militaire, l'incertitude entoure certaines des propositions de signature sur la table. Lundi, une source de friction importante semble avoir été supprimé la Turquie acceptant la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN après avoir retardé le processus à cause d'une série de divergences politiques.

Mais en ce qui concerne l’Ukraine, des questions se posent quant à la voie vers l’adhésion que l’OTAN devrait offrir alors que le pays repousse l’invasion russe, et à quel rythme l’OTAN pourrait travailler pour intégrer pleinement l’Ukraine dans l’alliance après la fin des hostilités avec la Russie. Des personnalités de premier plan comme le président Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz hésitent à mettre l’adhésion à part entière sur la table maintenant, et veulent plutôt concentrer les alliés sur la façon de fournir à l’Ukraine la capacité de défense et l’armement dont elle a besoin à court et moyen terme. Biden a lancé l’analogie d’Israël, suggérant un engagement occidental à la protection de l’Ukraine qui est à toute épreuve et implicite, mais sans les structures et obligations formelles de l’OTAN.

Les hôtes du sommet sont plus ambitieux. « En tant que solution temporaire sur la voie de la pleine intégration… à l’OTAN, cela pourrait être envisagé. Et c’est une forme de coopération tout à fait bénéfique », a déclaré le président lituanien Gitanas Nauseda à CNBC, faisant référence à un ensemble de garanties de sécurité provisoires. « Mais cela ne remplace pas l’adhésion à part entière à l’OTAN. »

Comme la Pologne et ses voisins baltes, la Lituanie est un fervent partisan de la cause ukrainienne et tient à ce que la réunion dans sa capitale soit à la hauteur de Kiev. Pendant des mois, les dirigeants lituaniens ont réclamé plus d’armes et d’aide militaire pour l’Ukraine, et ont haussé un sourcil sceptique à tout soupçon de concession ou d’adoucissement envers le Kremlin. Il a dépensé plus de 1% de son produit intérieur brut en aide bilatérale à l’Ukraine – un ratio bien plus élevé que les grandes économies européennes à l’ouest. Les dépenses de défense du pays approchent les 3% du PIB, une marque qui dépasse de loin la majorité des pays de l’OTAN, qui ont eu du mal à atteindre le seuil de 2% mandaté par l’alliance.

Dans un éditorial du lundi au Washington Post, huit ministres des Affaires étrangères des États baltes et nordiques, dont le Lituanien Gabrielius Landsbergis, ont appelé à l’intégration à long terme de l’Ukraine dans l’Europe, à la fois par le biais de l’OTAN et de l’Union européenne, ainsi qu’à des engagements majeurs pour aider Kiev gagne la guerre maintenant. « Cette semaine, nous voulons voir des mesures ambitieuses rapprochant l’Ukraine de l’OTAN et intensifier notre soutien pratique, à la fois financièrement et à plus long terme », ont-ils écrit.

Pour la Lituanie, repousser l’invasion russe de l’Ukraine est une cause existentielle. « Nous avons encore un souvenir historique très clair de l’occupation de mon pays », a déclaré Landsbergis, 41 ans, au Wall Street Journal plus tôt cette année, faisant référence au moment où les forces soviétiques ont tenté de manifester en faveur de l’indépendance à Vilnius en 1991. « Je suis un politicien plutôt jeune, mais je m’en souviens, tout comme la jeune génération actuelle au Parlement.

La méfiance permanente de la Baltique vis-à-vis de la coercition et de la menace russes est quelque chose qui sous-tend désormais leurs convictions. Dalia Grybauskaite, l’ancienne présidente lituanienne, a déclaré à l’Associated Press dans une récente interview que les gouvernements occidentaux avaient laissé tomber sa partie du monde dans leur réaction laxiste à l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014 et à la fomentation de l’insurrection dans le sud-est de l’Ukraine.

« Après l’occupation de la Crimée, la réaction de l’Occident a été très lente, bien que la Russie ait démontré ouvertement en plein jour qu’elle pouvait occuper les territoires des pays voisins », a déclaré Grybauskaite, avertissant que le sommet de cette semaine pourrait encore montrer des divisions sur la manière de compter. avec la Russie.

Alors que les stratèges de Washington ou de Berlin peuvent être plus prudents quant à une adhésion politique globale à l’Ukraine ou à une plus grande aliénation de Moscou, les responsables et les diplomates de nombreux anciens pays soviétiques ont une perspective différente, née d’un désir d’appartenir au projet politique européen et de la peur de s’éloigner de son orbite. Un purgatoire gênant pourrait attendre l’Ukraine dans les années à venir si elle se voit refuser les entrées dans l’UE et l’OTAN qu’elle recherche.

« Les pays mal gouvernés et instables des Balkans occidentaux, sujets à l’ingérence russe et chinoise, fournissent un avertissement sur ce que pourrait mener le ‘statut de candidat’ prolongé et l’indécision européenne », a expliqué Dalibor Rohac de l’American Enterprise Institute.

Mais les dirigeants lituaniens ne se préoccupent pas seulement de son voisinage immédiat. Landsbergis et ses collègues sont parmi les critiques européens les plus virulents de la Chine et les partisans de Taiwan. En 2021, la petite Lituanie s’est retrouvée enfermée dans une impasse géopolitique avec Pékin au sujet de sa décision d’autoriser Taïwan à ouvrir un bureau de représentation à Vilnius sous le nom de « Taiwan ». (La Chine tolère de telles missions répertoriées comme celle de « Taipei », comme c’est le cas avec le bureau de Taiwan à Washington.)

La Lituanie a tenu bon et la Chine a finalement choisi de rétablir les liens commerciaux nominaux existant entre les pays – une décision, selon Lansbergis, a prouvé qu’il était possible de résister à la Chine et de « ne pas abaisser notre seuil en matière de valeurs ». Maintenant, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les responsables lituaniens transforment leur perchoir géopolitique particulier en chaire d’intimidation.

La semaine dernière, le gouvernement du pays a publié un document politique sur la stratégie « Indo-Pacifique ». D’autres pays européens ont fait de même ces derniers mois, quelle que soit leur distance par rapport à la région, mais le document de la Lituanie est plus belliciste que les autres. Alors même que Vilnius reconnaît officiellement Pékin plutôt que Taipei, il a décrit l’expansion des liens commerciaux avec Taïwan comme l’une de ses « priorités stratégiques » et a préconisé une approche conjointe pour « freiner la propagation » de la « désinformation » russe et de la « pression informationnelle » de la Chine contre Taïwan.

« Le soutien militaire à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine ou l’utilisation de la force ou de la coercition pour changer le statu quo dans le détroit de Taiwan sont des lignes rouges », selon la Lituanie, si elles sont violées, s’attirerait les foudres de pays aux vues similaires.

C’est un discours dur de la part d’un pays de moins de 3 millions d’habitants et qui dépend profondément des grandes puissances de l’OTAN pour sa sécurité. Mais le gouvernement lituanien se voit sur les remparts d’une lutte géopolitique plus large. Selon le document, « les tentatives infructueuses de la Chine d’exercer une pression économique et diplomatique sur la Lituanie prouvent qu’un pays peut résister au chantage économique s’il a développé une résilience sociétale et s’il a des partenaires fiables ».