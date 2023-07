La Lituanie a une fois de plus renforcé ses liens avec Taïwan alors que les relations avec la Chine restent tendues avant le sommet de l’OTAN qui se tiendra cette semaine dans la nation balte.

Dans une stratégie publiée mercredi par le gouvernement lituanien, Vilnius, la capitale lituanienne, a inscrit les liens économiques avec Taïwan comme l’une de ses « priorités stratégiques » face à l’agression croissante de la Chine dans la région indo-pacifique – un domaine sur lequel les dirigeants de l’OTAN se concentreront s’adressant à leur sommet cette semaine.

« La Lituanie, comme d’autres États membres de l’UE, adhère à la politique d’une seule Chine et souligne que le statu quo dans le détroit de Taiwan ne peut être modifié par des moyens militaires ou coercitifs », a déclaré le ministère lituanien des Affaires étrangères dans sa stratégie. « La paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan sont l’un des problèmes géopolitiques les plus urgents de la politique internationale et une condition préalable nécessaire à la sécurité et à la prospérité dans l’Indo-Pacifique. »

LA RUSSIE AVERTIT LE SOMMET DE L’OTAN DE DISCUTER DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIZHZHIA DONNÉ LA PLUPART DES ALLIÉS DANS LA « ZONE D’IMPACT DIRECT »

Les liens entre Vilnius et Pékin, comme d’autres pays de l’UE, sont devenus de plus en plus tendus au cours des dernières années alors que les pays occidentaux cherchent à s’opposer à l’agression manifeste de la Chine à l’Est.

Cependant, ce ne sont pas seulement les relations géopolitiques qui ont porté le poids de l’opposition occidentale aux tentatives de Pékin de modifier le statu quo de la région alors qu’il vise Taiwan.

Les liens économiques et le commerce sont de plus en plus utilisés comme outils conséquents à mesure que se déroulent les querelles internationales avec la Chine.

Bien que les États-Unis soient entraînés dans une guerre commerciale avec la Chine depuis près d’une demi-décennie, les nations européennes sont progressivement entrées dans la mêlée, y compris les Pays-Bas qui, à la fin du mois dernier, ont exaspéré Pékin en imposant des contrôles à l’exportation sur la technologie des micropuces destinée à la Chine.

ALORS QUE LA MENACE DE LA CHINE CROÎT EN ASIE, LE JAPON OUVRE UN BUREAU DE LIAISON DE L’OTAN POUR CONTRER PÉKIN

La décision a été prise après que les Pays-Bas ont conclu un accord avec les États-Unis et le Japon en janvier pour limiter ses ventes de technologie de micropuce à Pékin.

La Chine a accusé les pays de l’OTAN « d’attiser les conflits régionaux et de créer des divisions et des troubles » après avoir opposé une vive opposition au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qualifiant la Chine de « menace » lors d’un voyage en Norvège le mois dernier, a rapporté Reuters.

Cependant, les pays de l’OTAN n’ont pas renoncé à leur opposition à l’agression chinoise à l’Est et ont fait de la gestion des « relations avec les partenaires de la région indo-pacifique » un élément clé du sommet de l’alliance cette semaine.

Bien que la sécurité, le soutien à l’Ukraine, la défense et la dissuasion de l’OTAN devraient occuper le devant de la scène lors du sommet au milieu de la guerre en cours de la Russie en Europe, l’alliance de 31 membres se concentrera également sur ses partenariats avec des nations « partageant les mêmes idées » pour « défendre le ordre international fondé sur des règles » en Europe et dans l’Indo-Pacifique.

Des dirigeants d’Australie, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Corée du Sud devraient également assister au sommet, bien qu’ils ne soient pas membres de l’OTAN.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Dans l’environnement de sécurité complexe d’aujourd’hui, les relations avec des partenaires partageant les mêmes idées à travers le monde sont de plus en plus importantes pour résoudre les problèmes de sécurité transversaux et les défis mondiaux », a déclaré l’OTAN dans un communiqué la semaine dernière annonçant l’itinéraire du sommet. « L’Indo-Pacifique est important pour l’Alliance, étant donné que les développements dans cette région peuvent affecter directement la sécurité euro-atlantique. »

Les pays partenaires devraient faire face à la menace croissante de la Chine dans l’Indo-Pacifique ainsi qu’aux problèmes de sécurité liés à la Corée du Nord.