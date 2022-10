La Lituanie, la Lettonie, l’Estonie et la Pologne ont mis en garde contre la Russie. Personne n’a écouté.

RIGA, Lettonie — Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, les alliés les plus puissants de Kyiv contre le président Vladimir Poutine sont les nations qui connaissent le mieux son livre soviétique : l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, toutes envahies et brutalisées par l’Union soviétique. et historiquement méfiant envers la Russie. Leurs avertissements concernant l’agression russe et leurs appels à une action occidentale plus forte pour dissuader Poutine ont longtemps été ignorés par de nombreux Européens, même après l’invasion de la Géorgie par la Russie en 2008 et l’invasion et l’annexion de la Crimée par le Kremlin en 2014.

“Une leçon de cette guerre est que nous aurions dû écouter ceux qui connaissent Poutine”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l’état de l’Union européenne le mois dernier. “Ils nous disent depuis des années que Poutine ne s’arrêterait pas.”

Depuis février, les pays baltes et la Pologne ont appelé à plusieurs reprises à la fourniture d’une assistance militaire plus importante et plus rapide, y compris des armes offensives plus puissantes, pour être repoussés par les États-Unis et les alliés d’Europe occidentale qui voulaient faire comprendre qu’ils n’étaient pas en conflit direct conflit avec la Russie.

Lentement, cela a commencé à changer, après que Poutine ait donné raison à ses voisins méfiants – à plusieurs reprises.

L’escalade choquante du président russe lundi, tirant des dizaines de missiles sur des cibles civiles ukrainiennes, y compris des centrales électriques, a été fermement condamnée dans le monde entier. Les dirigeants occidentaux commencent à reconnaître qu’ils pourraient avoir besoin de prendre des mesures plus décisives pour assurer la victoire de l’Ukraine.

Avant les réunions clés de l’OTAN à Bruxelles mercredi et jeudi, les dirigeants des États baltes ont appelé l’Occident à intensifier la fourniture d’armes à Kyiv, en particulier de systèmes de défense aérienne. Le groupe de contact de l’OTAN sur l’Ukraine se réunit mercredi à Bruxelles et les ministres de la défense de l’OTAN se réunissent jeudi.

Mais signe que les alliés les plus à l’est progressent déjà, les dirigeants du Groupe des Sept ont publié mardi une déclaration énergique approuvant l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky à une « paix juste » qui ne laisse aucune place à la capitulation face aux exigences de Poutine. Le G-7 a insisté sur la restauration du territoire souverain de l’Ukraine, la sauvegarde de la sécurité future de l’Ukraine et la reconstruction financée par la Russie.

Pourtant, les dirigeants des pays baltes insistent sur le fait que davantage doit être fait.

Mardi, le Premier ministre estonien Kaja Kallas et von der Leyen, qui est un ancien ministre de la Défense allemand, se tenaient à environ 100 mètres de la frontière estonienne avec la Russie dans la ville de Narva, envoyant un signal fort au Kremlin que son escalade n’avait pas sapé l’Occident soutien à l’Ukraine.

Kallas a appelé à davantage d’aide militaire pour l’Ukraine, en particulier des systèmes antimissiles modernes et des défenses aériennes, aussi vite que possible.

“Le succès de l’Ukraine sur le champ de bataille signifie que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons tirer parti de cet élan”, a écrit Kallas dans un e-mail au Washington Post après la comparution avec von der Leyen. « Cela doit se traduire par un soutien toujours croissant et plus fort aux soldats, à l’économie et à la population ukrainiens. Surtout maintenant que la Russie s’intensifie de la manière la plus grave depuis le 24 février.

“L’Estonie connaît de première main le visage de l’occupation russe”, a ajouté Kallas. “Nous savons que la paix sous l’occupation ne signifie pas la fin des atrocités mais davantage d’entre elles.”

Les dirigeants baltes soutiennent depuis longtemps que les sanctions occidentales adoptées en 2014 après l’annexion illégale de la Crimée par Poutine montraient le manque de détermination de l’Occident à affronter le président russe au sujet de son accaparement de terres. Les dirigeants européens semblaient penser que les pays baltes étaient tellement traumatisés par l’occupation soviétique qu’ils ne pouvaient pas être objectifs.

“En plaisantant, vous savez, nous appelons cela” West-splaining “”, a déclaré le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis. Le message de l’Occident, a-t-il dit, était qu'”après 50 ans d’occupation, il est compréhensible que vous ayez des problèmes de confiance avec un pays qui vous occupe”.

“Pour nous dans les pays baltes, tout se résume à cette notion d’apaisement : que nous pouvons fondamentalement apaiser la Russie”, a poursuivi Landsbergis. « Pour nous, c’était toujours très clair, en noir et blanc. Si un pays est impatient de franchir la frontière d’un autre pays, il est un agresseur et il recommencera s’il n’est pas arrêté. Et ils n’ont pas été arrêtés.

“Cette notion est assez omniprésente, cette notion de règlement pacifique avec un agresseur”, a-t-il ajouté. “J’espère vraiment qu’il est en train de s’estomper.”

Au milieu des menaces de Poutine d’utiliser des armes nucléaires, de son annexion revendiquée de quatre autres régions d’Ukraine et de l’escalade militaire, les dirigeants de la Pologne et des États baltes exhortent une fois de plus les dirigeants occidentaux à ne pas sourciller.

“C’est aussi une guerre des nerfs”, a déclaré le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics. “Les Russes essaient de déterminer s’ils seront autorisés à prendre le contrôle de l’Ukraine et si nous céderons au chantage nucléaire, ou essaierons-nous de négocier un accord, la terre contre la paix.”

Rinkevics a déclaré que l’Ukraine avait clairement besoin de systèmes de défense aérienne pour protéger le pays des attaques de missiles russes sur des cibles civiles et des infrastructures critiques telles que les centrales électriques.

“C’est une chose que je pense qu’ils réclament aussi depuis des semaines et des mois – plus de toutes sortes d’armes”, a-t-il déclaré. “En fait, mon objectif est que nous devrions donner à l’Ukraine tout ce qu’elle demande.”

Landsbergis a déclaré que l’Ukraine avait un besoin urgent de chars et d’aviation ainsi que de systèmes de défense aérienne.

“Nous devons arrêter de débattre pour savoir si nous devrions fournir plus d’armes à l’Ukraine et fournir tout ce que nous avons qu’ils pourraient utiliser, et ils sont capables d’en utiliser beaucoup”, a-t-il déclaré.

L’Estonie et la Lettonie ont fourni plus d’aide militaire à l’Ukraine par habitant que tout autre pays. Les pays baltes et la Pologne ont également été les plus fervents partisans des sanctions économiques contre la Russie, même si, en tant que voisins, leurs propres économies ont été les plus durement touchées par les mesures coupant les affaires avec un grand marché juste à côté.

Kristi Raik, directrice de l’Institut estonien de politique étrangère du Centre international pour la défense et la sécurité, a déclaré que la politique occidentale envers la Russie depuis 2007 a ignoré les signes clairs de l’impérialisme revanchard et de la voie autocratique de la Russie.

“L’échec occidental est qu’ils ne l’ont pas pris au sérieux ou qu’ils ne croyaient pas que la Russie était sérieuse à ce sujet”, a déclaré Raik. “Et puis, lorsque la Russie est devenue plus agressive et a essayé d’imposer son programme, la réponse occidentale n’a pas été de mettre des limites à l’agression russe et de préciser que si la Russie viole les principes fondamentaux de la sécurité internationale, il y aura des coûts et des conséquences. ”

La réponse douce de l’Occident, en particulier après l’invasion de la Géorgie par la Russie en 2008, n’a fait qu’encourager Moscou, a déclaré Raik : « Si la réponse avait été plus forte, il aurait peut-être été possible d’éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, avec une guerre à grande échelle en Europe. .”

Elle a déclaré que les restrictions occidentales sur les types d’armes envoyées à l’Ukraine n’ont pas empêché l’escalade russe. “La Russie était déterminée à gagner et à détruire l’indépendance de l’Ukraine, et la Russie utilise tous les moyens qu’elle peut pour atteindre cet objectif”, a-t-elle déclaré. “Les restrictions de l’Occident sur l’aide à l’Ukraine n’aident pas vraiment la situation.”

Rinkevics a déclaré que l’Occident devrait fortement augmenter la production militaire dans les années à venir.

« Il est absolument clair que les cinq à dix prochaines années vont être très difficiles. Nous avons besoin de matériel pour reconstituer nos stocks. Nous avons besoin de plus d’équipement pour les membres de l’OTAN. Nous avons besoin d’équipement pour l’Ukraine. Je pense que nous devons reconnaître que cela va être une guerre de longue durée.

À moins que l’Occident ne reste ferme, affirment les alliés les plus à l’est, Poutine vaincrait l’Ukraine, avant d’attaquer potentiellement le nord du Kazakhstan dans les années à venir, d’étendre son emprise sur le Caucase ou d’essayer de pousser plus à l’ouest en Moldavie ou au-delà.

“S’il voit qu’il n’y a que des discussions et aucune action à ce stade, alors bien sûr il essaiera de défier l’OTAN elle-même”, a déclaré Rinkevics.

Pour Landsbergis, seule une victoire ukrainienne assurera la sécurité de son propre pays et celle des autres. “Ils doivent gagner pour notre bien à tous”, a-t-il déclaré.

Kallas a déclaré que seule une démonstration de force arrêterait l’agression de la Russie et mettrait fin à la guerre. “Le chemin de la paix”, a-t-elle dit, “est de pousser la Russie hors d’Ukraine”.