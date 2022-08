La Lituanie fait pression pour une ligne dure de l’UE sur les visas touristiques russes

Gabrielius Landsbergis a déclaré mardi qu’il préférait “une solution européenne parce que c’est la plus durable et juridiquement correcte”.

VILNIUS, Lituanie – Le ministre lituanien des Affaires étrangères a déclaré mardi que si l’UE ne s’entendait pas sur une interdiction de visa pour les touristes russes, il n’exclurait pas de rechercher une solution régionale qui pourrait impliquer les États baltes, la Pologne et éventuellement la Finlande.

À Varsovie, Radoslaw Fogiel, porte-parole du parti conservateur au pouvoir en Pologne Droit et Justice, a déclaré mardi qu’il souhaitait les “limitations les plus strictes possibles dans l’octroi de visas aux Russes, au niveau européen”.

Cependant, il n’y a pas d’unanimité au sein du bloc des 27 membres et certains dirigeants de l’UE, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, ont rejeté l’idée comme contre-productive. L’UE elle-même a déclaré qu’une interdiction totale des touristes ne respecte pas les règles et que chaque cas doit être examiné individuellement.

L’UE a interdit les voyages en avion depuis la Russie après que Moscou a lancé son invasion de l’Ukraine. Mais les Russes peuvent toujours voyager par voie terrestre vers les pays voisins de l’UE et prennent apparemment ensuite des vols vers d’autres destinations européennes.

Les visas délivrés dans la zone de voyage européenne, connue sous le nom d’espace Schengen, peuvent être utilisés dans les 26 pays de la zone, dont 22 pays de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Normalement, les personnes et les biens circulent librement entre ces pays sans contrôles aux frontières.