La Lituanie construit un campus technologique de 110 millions de dollars – le plus grand d’Europe

Le développement, de la société d’infrastructure lituanienne Tech Zity, s’inspire de projets de rénovation britanniques tels que la centrale électrique de Battersea et la galerie d’art Tate Modern.

Les développeurs de Tech Zity rénoveront un certain nombre d’usines de couture dans un espace industriel désaffecté de la nouvelle ville de Vilnius, en maintenant des étages de bureaux de type usine avec des hauteurs de plafond d’au moins 7 mètres.

Cela le rendrait plus grand que la Station F de Paris, actuellement le plus grand campus de startups de toute l’Europe.

Construit par Tech Zity, un projet d’infrastructure en Lituanie, le campus est un développement de 100 millions d’euros (109,6 millions de dollars) qui s’étendra sur 55 000 mètres carrés et abritera 5 000 travailleurs numériques, a annoncé vendredi la société.

La Lituanie est en train de construire un immense campus technologique – le plus grand d’Europe – dans la capitale Vilnius, alors qu’elle cherche à devenir la nouvelle capitale technologique des pays baltes.

Le projet vise à encourager les techniciens de Vilnius à retourner au bureau après la pandémie. Les entreprises technologiques poussent de plus en plus leurs employés à retourner au bureau, dans un renversement de la tendance à l’ère pandémique du travail à domicile.

Le nouveau campus de Tech Zity comprendra des espaces de cohabitation, des restaurants et des bars, ainsi que des installations culturelles et éducatives.

Vilnius, la deuxième plus grande ville des États baltes, abrite une industrie technologique en plein essor, y compris des licornes majeures telles que le détaillant de vêtements d’occasion Vinted et la société de cybersécurité Nord.

Tech Zity gère trois campus technologiques à Vilnius, dont Tech Park, Tech Loft et Tech Spa, qui abritent des entreprises comme Google, Bored Panda et Kilo Health.

Les entreprises technologiques lituaniennes réalisent environ 99 % de leurs revenus à l’étranger, a-t-il déclaré. Il a ajouté que la scène technologique du pays s’inspire de celle d’Israël, qui a produit de nombreux succès technologiques mondiaux, notamment la société de technologie autonome Mobileye et l’application de cartographie Waze.

« Débordante d’entrepreneurs innovants, de talents multinationaux et d’investisseurs ambitieux, la capitale s’est transformée en un pôle technologique moderne qui évoque des idées audacieuses, des collaborations fructueuses et des solutions axées sur les personnes.

« Vilnius maintient une position ferme sur la scène technologique européenne grâce à des innovations rapides et à des entreprises visionnaires telles que Tech Zity », a déclaré vendredi Valdas Benkunskas, le maire de Vilnius, dans un communiqué.

Occupant actuellement 20 000 mètres carrés, Tech Zity prévoit d’atteindre 80 000 mètres carrés au fil du temps, en tenant compte des nouveaux campus, des emplacements existants et d’autres projets.

Plateforme de streaming américaine Netflix a utilisé les lieux Tech Zity pour le tournage, y compris la série documentaire « The Playlist » qui se concentre sur le fondateur de Spotify, Daniel Ek.

Malgré ses récents succès, la Lituanie est loin de devenir un hub technologique majeur qui rivalise avec le Royaume-Uni, la France ou l’Allemagne.

Le pays a attiré 222 millions d’euros de financement en capital-risque en 2022, ce qui fait pâle figure par rapport à ses pairs d’Europe occidentale. En revanche, les startups technologiques britanniques ont levé 30 milliards de dollars, tandis que leurs homologues françaises ont levé 13,5 milliards d’euros.

Mais le pays suscite de plus en plus l’intérêt des investisseurs en capital-risque, selon les fondateurs locaux.

« Toutes les meilleures sociétés de capital-risque viennent maintenant en Lituanie et discutent avec des startups, des investisseurs providentiels et n’importe qui d’autre », a déclaré Tom, PDG et co-fondateur de Nord Security, à CNBC en marge de la conférence technologique Web Summit à Lisbonne, au Portugal. , novembre dernier.

« La dernière augmentation pour une startup lituanienne appelée Kevin provenait d’Accel, Vineted a Insight Partners, EQT, Accel et bien d’autres. »

