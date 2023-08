La littérature queer occupe le devant de la scène dans la nouvelle librairie d’East Vancouver

Nena Rawdah a commencé un nouveau chapitre de sa vie.

Après avoir été propriétaire d’une librairie au sud de la frontière pendant une décennie, Rawdah a déménagé à Vancouver et a ouvert une boutique sur Commercial Drive. Appelée Cross and Crows Books, c’est une librairie indépendante qui vend divers genres avec un accent particulier sur la littérature queer.

Avec Célébrations de la semaine de la fierté se déroule actuellement dans la ville, la boutique de Rawdah regorge de livres qui célèbrent l’excellence queer.

Elle organisera également son premier événement en magasin le samedi soir lorsque militante queer Martha Shelley lira ses mémoires Nous avons mis le feu à la nuit : allumer la révolution gay.

« Je suis homosexuel, toute ma famille est homosexuelle, ce qui est incroyable pour moi qui viens d’une enfance au Texas », a déclaré Rawdah.

« Ainsi, pouvoir mettre en évidence des livres et des écrivains et des sujets queer, c’est littéralement la première section que vous voyez lorsque vous franchissez ma porte … et j’en suis vraiment fier. »

La propriétaire Nena Rawdah est photographiée en train de parcourir des livres pour enfants dans sa librairie Cross and Crows Books à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 2 août 2023. (Ethan Cairns/CBC)

Après avoir grandi au Texas dans les années 70 et 80 où Rawdah dit que gay était généralement un terme insultant, elle a déménagé dans le nord-ouest du Pacifique et a ouvert une librairie à Portland. Une fois là-bas, elle a trouvé l’acceptation, les amis et la famille choisie dans la communauté littéraire.

Elle a dit qu’elle avait également trouvé du soutien après son déménagement à Vancouver en ouvrant un magasin similaire dans la ville, un magasin où les personnes qui aimaient lire pouvaient venir passer du temps dans un espace inclusif.

« Quand il m’a semblé possible d’avoir à nouveau une librairie dans ma nouvelle maison, les gens ont commencé à me demander, eh bien, comment puis-je vous obtenir de l’argent ? Comment puis-je vous aider avec cela ? Avez-vous ouvert un Go Fund me encore ? », a déclaré Rawdah.

« Avec cet encouragement, je l’ai fait et mon ancienne communauté de lecteurs et d’écrivains s’est présentée avec plus de 20 000 $. »

Cross and Crows Books est situé au 2836 Commercial Drive à East Vancouver. (Ethan Cairns/CBC)

Rawdah espère que l’argent de démarrage aidera à faire de Cross and Crows un autre lieu de rassemblement communautaire.

« Je pense que beaucoup d’entre nous pendant la pandémie ont vraiment remarqué l’absence de ces espaces dans nos vies et ont commencé à réfléchir à l’endroit où nous les trouvons et à leur importance », a-t-elle déclaré.

La pandémie a également mis une pause sur les événements de la Semaine de la fierté, mais le défilé est revenu en 2022 et cette année, les organisateurs du défilé et du festival de la fierté de Vancouver, qui ont débuté en 1978, ont élargi la programmation pour inclure davantage de divertissements, de musique et de vendeurs.

Don Wilson est le propriétaire du Little Sister’s Book & Art Emporium de Vancouver, qui a ouvert ses portes sur la rue Davie en 1983 pour servir la communauté LGBTQ. Il est devenu connu à travers le Canada pour une bataille judiciaire de plusieurs années qui s’est terminée par une décision historique contre l’Agence des services frontaliers du Canada au sujet des droits et libertés.

Wilson a déclaré que même si le marché de la littérature queer à Vancouver est encore petit, c’est « bon pour toute la ville » d’avoir des librairies comme Cross and Crows.

« Avec tous les jeunes … les gens sortent … plus il y a [information] là-bas, plus c’est facile pour eux », a-t-il dit.

« Même les librairies classiques se lancent dans l’idée d’avoir des sections queer dans leurs magasins. Certaines d’entre elles sont simplement plus réticentes à le faire. »

Un employé de Cross and Crows trie des livres à la boutique. (Ethan Cairns/CBC)

Choix de livres pour Pride

Et si vous cherchez à célébrer la Pride recroquevillé sur le canapé ou sur une couverture de plage avec un livre, Rawdah a quelques recommandations.

Ses choix incluent Hijab Butch Blues par Lamya H, un mémoire de passage à l’âge adulte sur un adolescent immigré musulman et Mieux vivre grâce à l’observation des oiseaux : notes d’un homme noir dans le monde naturel bet Christian Cooper.

Cooper a fait la une des journaux en 2020 lorsque l’ornithologue passionné et auteur queer s’est défendu après qu’une femme blanche l’ait accosté dans Central Park à New York parce qu’il lui avait demandé de tenir son chien en laisse.

Pour les personnes avec enfants, Rawdah suggère Il s’agit de vous aussi, par Tracy Whitmore qui est une lecture informative pour les parents d’enfants homosexuels.

Elle recommande également Chiot de la fierté de Robin Stevenson, qui est un abécédaire rimant sur des personnes lors d’un défilé de la fierté qui se réunissent pour retrouver un chien perdu.