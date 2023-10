La littératie financière peut-elle aider les élèves à apprendre les mathématiques ?

WASHINGTON (AP) — Dans une classe de lycée, Bryan Martinez note plusieurs achats qui nécessiteraient un plan d’épargne à court terme : des chaussures, un téléphone, des écouteurs, des vêtements et de la nourriture.

Ses objectifs financiers à moyen terme demandent un peu plus de réflexion, mais il se contente d’une voiture – il n’en a pas encore – et de vacances. En regardant son avenir, le jeune homme de 18 ans imagine également économiser de l’argent pour acheter une maison, démarrer sa propre entreprise, prendre sa retraite et peut-être fournir à ses enfants un fonds pour leurs études.

L’ami de Martinez à côté de lui écrit un autre objectif à long terme : acheter un jet privé.

«Il faut être millionnaire pour économiser pour cela», dit Martinez en riant.

Appelez cela une vérification de la réalité ou une introduction à une compétence de vie essentielle, cet exercice a eu lieu dans le cadre d’un cours intitulé Algèbre avancée avec applications financières. Le cours de mathématiques au choix est un pilier de l’offre de la Capital City Public Charter School depuis plus d’une décennie, donnant aux étudiants une base en gestion financière tout en perfectionner ses compétences en mathématiques. Les conversations sur le crédit, les investissements et les prêts, par exemple, se croisent avec des cours sur les intérêts composés, les matrices et les équations exponentielles.

L’école à charte de Washington, DC, est peut-être une pionnière en matière d’éducation financière, mais ces dernières années, de nombreuses autres ont emboîté le pas. Depuis 2020, neuf États américains ont adopté des lois ou des politiques exigeant une formation en finances personnelles avant que les étudiants obtiennent leur diplôme d’études secondaires, ce qui porte le nombre total à 30 États, selon le Council for Economic Education.

Cette hausse survient alors que les enseignants s’efforcent de renforcer les compétences en mathématiques des élèves, ce qui a chuté pendant la pandémie et je ne me suis pas complètement rétabli. Au même moment, un général je n’aime pas les maths reste un obstacle chez les jeunes.

Mais des sujets tels que les taux d’intérêt élevés se traduisent-ils par un intérêt plus élevé parmi les étudiants ? Tonica Tatum-Gormes, qui enseigne le cours, dit oui. Elle attribue un meilleur engagement des étudiants au fait qu’ils voient le lien entre les mathématiques et leur bien-être financier futur.

Les étudiants commencent à comprendre que « oui, j’ai besoin d’apprendre les décimales, les fractions et les pourcentages parce que je dois gérer mon argent et je dois contracter un emprunt », explique Tatum-Gormes.

Les défenseurs affirment que les cours de finances personnelles pourraient porter leurs fruits si les étudiants apprenaient à prendre des décisions financières plus judicieuses et à éviter les risques financiers. Ce faisant, ils peuvent également développer un intérêt pour les mathématiques en raison de leurs applications pratiques.

Les normes K-12 pour l’éducation aux finances personnelles, telles que recommandées par le Council for Economic Education, incluent des sujets tels que gagner un revenu, établir un budget, épargner, investir et gérer le crédit et les risques financiers. Les experts disent que c’est un cours qui ne doit pas nécessairement être enseigné par un professeur de mathématiques traditionnel.

« Franchement, plus vous ajoutez de mathématiques à la littératie financière, mieux c’est », déclare Annamaria Lusardi, fondatrice et directrice académique du Global Financial Literacy Excellence Center. « Dans de nombreux cas, pour prendre une décision, il faut faire des calculs, donc je pense que les mathématiques sont un outil très puissant. … Cela dit, la littératie financière va bien au-delà des mathématiques.»

L’Idaho est l’un des États où un nouveau programme d’éducation financière est en cours d’introduction dans les salles de classe. Cette année, la législature de l’État a approuvé le cours comme condition d’obtention du diplôme.

Le nouveau cours donnera aux étudiants la possibilité d’appliquer les compétences acquises lors de leurs cours d’algèbre, de calcul et d’économie à leur vie réelle, en calculant leurs futurs prêts étudiants, leurs paiements de loyer et leurs exigences de revenu.

« C’était une priorité dès le départ parce que j’ai entendu de nombreuses personnes au cours de la campagne de l’année dernière que nos jeunes n’étaient pas préparés avec les compétences financières de base dont ils ont besoin pour réussir dans la vie », a déclaré Debbie Critchfield, surintendante de l’État de l’Idaho. de l’instruction publique, qui a dirigé l’effort.

Les experts affirment que la crise des prêts hypothécaires à risque qui a contribué à déclencher la Grande Récession de 2007, suivie par l’incertitude économique pandémique et la période inflationniste actuelle, pourrait avoir accru le désir des Américains d’une solide compréhension financière. Moins d’un quart, soit 24 %, des millennials possèdent des connaissances financières de base, selon le Council for Economic Education.

Les défenseurs affirment que s’ils ne sont pas instruits, les adolescents et les jeunes adultes peuvent se tourner vers des sources douteuses, telles que les vidéos TikTok ou YouTube. De plus, les enfants dont les parents ne sont pas financièrement avertis ne peuvent pas compter sur l’apprentissage à la maison, ce qui en fait une question d’équité.

En 2020, la NAACP a publié une résolution appeler à davantage de programmes d’éducation financière dans les écoles K-12.

Dans les écoles comptant une population étudiante majoritairement noire et hispanique et où il n’y a pas d’exigences imposées par l’État, seuls 7 % des étudiants ont la garantie d’accéder à au moins un cours d’un semestre sur les finances personnelles. Ce chiffre s’élève à 14,2 % pour les écoles comptant moins d’un quart des élèves s’identifiant comme noirs ou hispaniques, selon une analyse de Next Gen Personal Finance, une organisation à but non lucratif qui milite en faveur de l’éducation financière.

La considération d’équité a été l’un des moteurs du cours de littératie financière de la Capital City Public Charter School, qui s’adresse à un corps étudiant composé à 64 % de Latinos et à 25 % de Noirs.

«C’est un cours stimulant», explique Laina Cox, directrice de l’école. « Je pense que cela donne à nos jeunes le langage dont ils ont besoin et la voix lorsqu’ils sont dans certaines pièces et à certaines tables. »

Dans la classe de Tatum-Gormes, la conversation sur les objectifs d’épargne se transforme en un problème de mathématiques sur le tableau blanc. Elle demande aux étudiants de calculer combien une personne devrait épargner pour créer un fonds d’urgence couvrant trois mois de dépenses.

Sous son coup de coude, les élèves reconstituent une équation qu’elle griffonne au tableau. Nous sommes au début de l’année scolaire, mais pour les étudiants, la valeur du dollar devient déjà évidente.

Martinez, qui est l’un des neuf enfants, dit qu’il s’est inscrit au cours parce qu’il a vu ses parents lutter pour joindre les deux bouts. Il espère repartir en sachant quand dépenser – et ne pas dépenser – de l’argent.

«Je veux juste me préparer aux choses qui m’arrivent», dit-il.

Sadie Dittenber d’Idaho Education News a contribué à ce rapport.

