La liste USMNT de Berhalter reflète Reyna et les problèmes de blessures

Alors que Gregg Berhalter parlait de sa première équipe depuis sa réembauche en tant que manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis en juin, plusieurs réalités se sont heurtées. Il y avait beaucoup de choses qui lui étaient familières, notamment le fait de le voir officiellement de nouveau aux commandes pour un deuxième cycle de Coupe du monde.

Il y avait des visages familiers, avec Christian Pulisic, Weston McKennie et Yunus Musah tous présents avant les matches amicaux de la semaine prochaine contre l’Ouzbékistan et Oman. Au total, 12 vétérans de la Coupe du Monde font partie de l’équipe, ainsi que 16 de ceux qui ont participé au triomphe de la Ligue des Nations de la Concacaf en juin.

Mais cette familiarité n’a pas suffi à occulter à quel point les changements ont eu lieu. Une partie de cela est émotionnelle, et une partie dépend des joueurs disponibles.

La tâche de Berhalter de réparer la relation avec Gio Reyna – qui est toujours en train de retrouver sa pleine forme après avoir subi une fracture à la jambe en juin et qui n’est pas sur la liste – continue de peser sur le programme. Berhalter a déclaré qu’il s’était déjà excusé auprès de l’équipe pour les circonstances qui l’avaient amené à parler en janvier lors d’un sommet des dirigeants au sujet d’un joueur qu’il avait failli renvoyer de la Coupe du monde, qui a été rapidement identifié comme étant Reyna.

« Il n’a jamais été question de noms », a déclaré Berhalter aux journalistes mercredi. « Il s’agissait plutôt d’un exemple de notre forte culture d’équipe, et j’ai senti que si cela blessait un joueur, cela valait la peine de s’excuser auprès de l’ensemble du groupe, et c’est ce que j’ai fait. »

Cette communication ne s’est pas étendue à Reyna, du moins de manière significative. Berhalter a contesté la caractérisation selon laquelle Reyna n’avait pas été réactif, mais que lorsqu’il s’agit d’avoir cette première séance prolongée avec le joueur, le timing et l’environnement doivent être bons.

« Il s’agit de comprendre la sensibilité des questions, de comprendre le bon moment et la bonne manière », a déclaré Berhalter. « Je pense encore une fois que pour nous, nous nous engageons envers chaque joueur de ce pool de joueurs, et pour nous, il s’agit de savoir comment maximiser la communication avec eux et la cibler de manière à en tirer le meilleur parti. chaque joueur. Donc pour cela, il s’agit simplement d’être un peu plus réfléchi, un peu plus sensible au passé, et j’ai hâte d’avoir des conversations avec lui.

Récupérer Reyna est essentiel pour les États-Unis, tout comme décider quel sera son rôle. L’attaque américaine semblait beaucoup plus dynamique dans la Ligue des Nations de la Concacaf, Reyna assumant un rôle offensif central plutôt que sur l’aile. Pourtant, Berhalter n’a pas tardé à saluer le « formidable moteur » qui existe lorsque Tyler Adams, McKennie et Musah sont au milieu de terrain.

Les retrouvailles attendues entre Gregg Berhalter et Gio Reyna restent en suspens. ANP via Getty Images

Quelque chose devra céder, et la manière dont Berhalter résoudra cette énigme tactique particulière est l’un des problèmes les plus importants. L’absence de Reyna n’est en aucun cas la seule absence significative puisque sept autres joueurs sont tous portés disparus pour cause de blessure ou de maladie. Adams est dans une situation similaire à celle de Reyna, se remettant d’une blessure, même si depuis la semaine dernière, Reyna s’entraîne au moins avec le Borussia Dortmund. Adams, qui a signé avec l’AFC Bournemouth la semaine dernière, est plus loin.

Josh Sargent a remporté le prix de la malchance de cette fenêtre, se blessant à la cheville alors qu’il marquait lors de la victoire 4-0 de Norwich City le week-end dernier contre Huddersfield.

Il y a également eu des changements d’adresse pour certains joueurs clés de l’équipe. Timothy Weah est aux côtés de McKennie à la Juventus. Folarin Balogun est à l’AS Monaco, tandis que Musah et Pulisic ont atterri à l’AC Milan.

Le changement de décor semble avoir le plus profité à Pulisic. Il a marqué deux buts lors des deux premiers matches de Milan. Mieux encore, il y a une joie et une confiance dans son jeu qui lui manquaient trop souvent lors de sa dernière saison à Chelsea.

« Il se sent valorisé dans son environnement », a déclaré Berhalter à propos de Pulisic. « Et ce sont deux éléments clés pour bien performer, avoir confiance et se sentir valorisé. »

Le transfert de Balogun à Monaco étant terminé, il reste à voir comment cela fonctionnera. Le club monégasque est actuellement en tête du classement de Ligue 1 et est le meilleur buteur du championnat, la concurrence s’annonce donc rude.

Parallèlement au passage de Reyna au milieu, l’ajout de Balogun semble le moyen le plus sûr de faire avancer l’attaque américaine. Il a été comme annoncé lors de la finale de la Ligue des Nations, marquant contre le Canada. Il appartient désormais à Berhalter de poursuivre son intégration.

« Il est de notre devoir de contourner ce [Balogun] peut nous apporter parce que nous savons qu’il a énormément de talent », a déclaré Berhalter. « Je lui ai déjà parlé de ce qu’il pense être ses meilleures compétences et de la meilleure façon de l’impliquer et de l’activer. [He’s a] joueur très dynamique derrière la ligne, bon dans la surface de réparation, donc ce sont toutes des choses qui, nous le savons, vont aider notre groupe à réussir.

« Nous sommes très ouverts à l’idée de travailler avec les joueurs, de prendre leurs points forts et de les intégrer dans ce que nous faisons. »

Le jeune de l’Inter Miami Benjamin Cremaschi a prospéré en jouant avec Lionel Messi et est désormais convoqué par l’USMNT. Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images

Comme c’est toujours le cas, les absences susmentionnées ont ouvert des opportunités à d’autres. Benjamin Cremaschi de l’Inter Miami a sans doute été le plus grand bénéficiaire de l’arrivée de Lionel Messi dans le sud de la Floride, avec un but et quatre passes décisives. Mais Berhalter a insisté sur le fait qu’il surveillait le natif de Miami depuis plus longtemps que cela, l’ayant remarqué pour la première fois lors d’un camp d’avant-Coupe du Monde, alors que les États-Unis s’entraînaient aux côtés des U-20. Cremaschi possède la double nationalité américano-argentine, ce qui en fait une autre cible nationale de Berhalter.

« Il a immédiatement attiré mon attention, rien que pour sa ténacité et son acharnement », a déclaré Berhalter. « C’est un enfant qui jouait hors de position dans ce camp, jouant à l’ailier, parfois à l’attaquant, mais il n’a jamais abandonné. Il n’a jamais abandonné. Il a continué à courir. Je veux dire, il se dirigeait de manière idiote. Et cela m’a vraiment montré ce que son L’état d’esprit était comme ça, et j’ai été vraiment impressionné par ça. »

La plus grande surprise a été la convocation de l’arrière gauche de Palerme Kristoffer Lund, un ancien international junior danois qui est en train de déposer une demande de transfert ponctuel auprès de la FIFA pour représenter l’USMNT. Berhalter a déclaré que Lund était sur le radar américain depuis deux ans, mais que la Coupe du monde arrivait un peu trop tôt. Berhalter pense désormais que Lund est prêt à faire bonne impression.

« Nous pensons que [Lund] pourrait potentiellement combler le vide que nous avions au poste d’arrière gauche en termes de profondeur », a déclaré Berhalter. « Vous savez, c’est quelque chose pour lequel nous avons du mal depuis un moment. Antonee Robinson a été clairement titulaire et est une joueuse fantastique. Mais personne n’a vraiment décroché cette deuxième position, et nous voyons ce qu’il peut faire et s’il peut se battre pour cette place. »

De telles possibilités sont ce qui rend ce point du cycle de la Coupe du Monde particulièrement intrigant, même s’il y aura de la concurrence. De telles possibilités sont ce qui rend ce point du cycle de la Coupe du Monde particulièrement intrigant. Des joueurs comme Joe Scally et Luca de la Torre vont faire ce qu’ils peuvent pour conserver leur place dans la carte de profondeur américaine. Des talents émergents comme Noel Buck de New England Revolution et Diego Luna de Real Salt Lake utiliseront la convocation de Cremaschi comme motivation supplémentaire.

Le va-et-vient entre continuité et changement semble devoir se poursuivre.