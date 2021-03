Il a déclaré hier à World at One de BBC Radio 4: « Je suis certainement en faveur d’un assouplissement des mesures aux frontières plus lentement que nous assouplissons les contrôles dans le pays et faisons tout ce que nous pouvons pour réduire le risque d’importation de variantes, ce qui pourrait nuire à notre vaccination. programme.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy