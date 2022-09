La liste riche de Gogglebox révèle des stars millionnaires et qui gagne 2 000 £ par compte Instagram

BOÎTE À LUNETTES est un ÉNORME succès auprès de ses téléspectateurs – et grâce à cela, le casting est devenu MEGA riche.

Les personnes les plus populaires de l’émission à succès de Channel 4 gagnent beaucoup d’argent, sans même quitter le canapé.

Sophie et Pete

Canal 4

Sophie et Pete Sandiford seraient les meilleurs revenus Instagram de Gogglebox[/caption]

Avec leurs plaisanteries intelligentes et leurs éliminations sauvages, très peu de Goggleboxers sont aussi populaires que cette équipe frère et sœur.

Mais c’est Sophie Sandiford qui est en tête du classement avec l’ancien employé de Debenhams estimé à plus de 2,7 000 £ par poste.

Cela place le garçon de Blackpool Pete, qui travaille pour une compagnie d’assurance, à la deuxième place, ce qui signifie qu’il peut demander jusqu’à 2,2 000 £ par poste.

Ce n’est pas mal pour deux pommes de terre conques.

Ellie et Izzi

Canal 4

Les sœurs de Leeds Ellie et Izzi Warner sont à la deuxième place de la liste[/caption]

Les travailleuses de la beauté Ellie et Izzi pourraient compléter leurs revenus en rendant les gens beaux s’ils publiaient des promotions sur Instagram.

Avec 453 000 abonnés, la sœur aînée Ellie peut demander le plus, avec environ 2,3 000 £ par message.

Izzi a 382K et on pense qu’il peut gagner 1,7K £.

Étienne et Daniel

Instagram

Stephen et Daniel Lustig-Webb sont troisièmes dans la liste des gains du couple puissant[/caption]

Un peu plus bas dans le tableau le coiffeur Stephen Webb a massivement boosté ses followers Instagram depuis la dernière série.





On estime maintenant que le gourou des cheveux de 51 ans est en mesure d’exiger plus de 1 000 £ par publication grâce à ses 230 000 abonnés.

Stephen est dans la série depuis qu’elle a commencé. et a toujours été populaire auprès des fans.

Son mari Daniel, quant à lui, peut gagner 600 £ par publication, grâce à ses 101 000 abonnés.

David et Shirley

SMB

Le mari et la femme David et Shirley sont les favoris de Gogglebox[/caption]

Le couple gallois David et Shirley Griffiths sont des habitués d’Instagram, publiant souvent des clichés de leurs animaux de compagnie ou des photos de leurs vacances.

Le couple Caerphilly, qui était de grands fans de la série avant de s’inscrire, occupe également des emplois normaux. Il travaille comme femme de ménage alors qu’elle a un rôle dans le commerce de détail.

Ils ont 164 000 abonnés, ce qui peut représenter jusqu’à 750 £ par publication. Bien rangé.

Gilles et Marie

Polycopié

Giles Wood et Mary Killen ne sont pas (encore) un gros problème sur Instagram[/caption]

Giles Wood, mari de la brillante Mary Killen, est l’un des couples les plus drôles de la série.

En plus de gagner des frais grâce à leur apparition dans Gogglebox, Giles est un artiste et aurait vendu ses peintures entre 400 £ et 1 000 £.

Mary est également auteur et travaille comme tante d’agonie pour The Spectator, tandis que Giles écrit également pour le magazine en ligne The Oldie.

Ensemble, on estime que le couple a une fortune comprise entre 300 000 £ et 500 000 £, selon Reality Titbit.

Scarlett Moffat

Finn Communications

Scarlett Moffatt est devenue célèbre sur Gogglebox[/caption]

Même si elle n’est peut-être plus dans la série, Scarlett Moffatt a attiré l’attention lorsqu’elle est apparue sur Gogglebox.

Sa renommée a grimpé en flèche après avoir remporté I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! en 2016.

Après ce travail télévisé, elle a maintenant une valeur nette estimée à 1 million de livres sterling, ce qui en fait la star la plus riche à être apparue sur Gogglebox.

Elle peut également commander près de 7 000 £ par publication sur Instagram, grâce à ses 2,3 millions d’abonnés.