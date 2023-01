La liste riche de Dancing on Ice révèle combien de stars peuvent récolter sur Instagram – y compris les frais exorbitants d’Ekin-Su par publication

NOUS sommes à un peu plus d’une semaine du retour tant attendu de Dancing On Ice le 15 janvier.

Cette année, le vainqueur de Love Island Ekin-su Cülcüloglu, la légende d’EastEnders Patsy Palmer et la star de The Only Way Is Essex Joey Essex chercheront tous à éblouir sur la patinoire.

TVI

L’émission à succès revient le 15 janvier avec une liste impressionnante de célébrités[/caption]

La plupart des nouveaux espoirs ont une audience incroyable sur Instagram – ce qui signifie qu’ils ont déjà le potentiel de gagner des milliers de livres en publiant des publicités sponsorisées sur la plate-forme.

Ici, nous examinons à quel point chaque concurrent influent sur Dancing On Ice de cette année est en ligne et combien ils sont capables de récolter avec des publicités sponsorisées – en utilisant un outil de calcul Instagram du Influencer Marketing Hub.

Ekin-Su Cülcüloglu

Getty

Avec 3,2 millions d’abonnés sur Instagram, Ekin-Su est le plus influent en ligne[/caption]

Ekin-Su a fait irruption sur la scène l’année dernière sur Love Island, remportant le spectacle avec son petit ami Davide Sanclimenti.

L’actrice turque s’est depuis taillée une carrière enviable en tant qu’influenceuse – elle a signé un contrat d’un million de livres sterling avec Oh Polly après avoir quitté la villa.

Elle a également amassé un incroyable suivi Instagram de plus de 3,2 millions, ce qui signifie qu’elle gagne potentiellement 8 700 £ par publication sur la plate-forme.

Être sur Dancing On Ice la présentera sans aucun doute à de nouveaux publics afin qu’elle puisse en faire encore plus au moment où elle quittera la série.

Joey Essex

Getty

Joey Essex a participé à de nombreux spectacles et a accumulé une forte audience[/caption]

Joey Essex, 32 ans, s’est fait un nom en introduisant des slogans tels que “reem” dans l’émission de téléréalité à succès d’ITV2, The Only Way Is Essex.

Depuis qu’il a quitté la série en 2013, il est apparu dans de nombreuses émissions telles que I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, Celebs Go Dating et Educating Joey Essex.

Il s’est également lancé dans le monde des affaires en ouvrant sa propre boutique et en lançant deux parfums, ce qui a porté sa valeur nette à 8,1 millions de livres sterling.

Tout cela lui a valu plus de 1,8 million de followers sur Instagram, ce qui signifie qu’il peut gagner un peu plus de 5 000 £ chaque fois qu’il publie une annonce sur Instagram.

La Vivienne

Getty

La Vivienne est l’une des stars les plus populaires de RuPaul’s Drag Race[/caption]

La Vivienne, 30 ans, s’est imposée comme l’une des stars les plus populaires à sortir de RuPaul’s Drag Race UK, qu’elle a remporté en 2019.

Après sa victoire, elle a joué dans sa propre série The Vivienne Takes on Hollywood et a présenté l’émission Netflix I Like to Watch.

Elle a également sorti une série de singles, dont You Spin Me Around et sa longue pièce Bitch on Heels, qui est sortie l’année dernière en juillet.

Avec 574 000 abonnés sur Instagram, The Vivienne peut gagner jusqu’à 2 352 £ par publication sponsorisée.

Nil Wilson

Getty

Nile Wilson compte 488 000 abonnés sur Instagram[/caption]

YouTuber et gymnaste Nile Wilson, 26 ans, est le quatrième concurrent le plus influent en ce qui concerne les médias sociaux.

Sur Instagram, il est suivi par 488 000 personnes, ce qui signifie qu’il peut gagner 2 000 £ à chaque fois qu’il publie une annonce sur la plateforme.

Nile est cinq fois champion des Jeux du Commonwealth, mais a dû se retirer de la compétition en 2021 en raison de plusieurs blessures.

Il est également un athlète Gymshark et peut être vu portant un certain nombre de créations de la marque athleisure sur ses pages de médias sociaux.

Patsy Palmier

Getty

Patsy Palmer est l’une des candidates les plus populaires de l’émission de cette année[/caption]

La légende d’EastEnders, Patsy, est l’une des stars les plus accomplies de la programmation de cette année.

L’actrice de 50 ans a commencé à jouer le rôle de Bianca Butcher dans le feuilleton de la BBC en 1993 et ​​a depuis repris le rôle à de nombreuses reprises.

Elle compte 371 000 abonnés sur Instagram et est payée jusqu’à 1 542 £ pour les publications sponsorisées sur la plateforme.

Bien qu’elle n’ait peut-être pas été en tête de la liste des riches d’Instagram, elle est la deuxième candidate la plus riche avec une valeur nette de plus de 9,3 millions de livres sterling.

Michelle Heaton

Getty

Michelle est surtout connue pour être membre de Liberty X[/caption]

Michelle Heaton a commencé sa carrière en tant que membre du groupe pop de cinq musiciens Liberty X.

Après la fin de son séjour dans le groupe, la femme de 43 ans est apparue comme colocataire dans Celebrity Big Brother en 2009 et était dans le Real Full Monty en 2018.

Elle a également parlé de ses luttes contre la dépendance à l’alcool et les batailles pour la santé et a également parlé de son chemin vers la guérison, ce qui lui a valu les éloges de ses fans.

Avec 311 000 personnes qui la suivent sur Instagram, Michelle gagne potentiellement jusqu’à 1 285 £ chaque fois qu’elle accepte de publier une annonce.

Shiva Kaneswaran

Getty

Siva peut potentiellement gagner 1 250 £ par publication sponsorisée[/caption]

Siva est membre du groupe pop The Wanted et a eu des succès tels que All Time Low et Lightning.

Outre sa carrière musicale, la star irlandaise de 34 ans a également travaillé comme mannequin professionnel et est apparue dans des publications telles que British Vogue, Cosmopolitan et Esquire.

Bien que sa tentative de carrière solo ait produit un certain nombre de singles qui n’ont pas reproduit le succès de son groupe, il a quand même réussi à amasser plus de 302 000 abonnés sur Instagram.

Cela signifie qu’il est susceptible d’être payé 1 250 £ lorsqu’il publie du contenu sponsorisé sur la plate-forme.

Mollie Gallagher

Getty

Mollie Gallagher a le potentiel de gagner 500 £ par publication sponsorisée[/caption]

Bien qu’elle n’ait que 25 ans, Mollie a déjà remporté plusieurs distinctions pour avoir joué Nina Lucas sur Coronation Street depuis 2019.

Pendant ses études, elle a travaillé comme remplisseuse de sièges pour les National Television Awards et a fini par remporter un gong lors de la cérémonie en 2021.

Elle est un succès sur Instagram et compte plus de 101 000 abonnés sur la plateforme, où elle publie des articles sur sa vie personnelle en dehors de l’émission.

Mollie est en mesure de gagner un potentiel de 500 £ par publication sur Instagram.

Carley Stenson

Getty

Carley compte 61 000 abonnés sur Instagram et pourrait gagner jusqu’à 300 £ par publication[/caption]

De 2000 à 2011, Carley Stenson, 40 ans, était un habitué de la série Hollyoaks jouant le rôle de Steph Cunningham.

Pour son rôle de petite mais adorable Steph, elle a reçu plusieurs nominations aux British Soap Awards.

Carley a également travaillé dans Doctors, Holby City et Suspects et a sorti un album éponyme en 2015.

Sur Instagram, elle compte plus de 61 000 abonnés et des revenus estimés à 300 £ par publication sponsorisée.

Darren Harriot

Getty

Darren peut gagner jusqu’à 100 £ par publication sur Instagram[/caption]

Funnyman Darren, 34 ans, a déménagé à Londres depuis Birmingham à 26 ans pour poursuivre une carrière dans la comédie et a travaillé comme agent de sécurité dans des lieux tels que le Hammersmith Apollo tout en poursuivant ses rêves.

Maintenant, il s’est produit sur place, est apparu dans de nombreuses émissions de télévision telles que 8 chats sur 10 et a fait une tournée au Royaume-Uni avec ses émissions humoristiques.

Darren est suivi par 12 300 personnes sur Instagram, ce qui porte ses gains potentiels sur la plateforme à 100 £.

Avec une apparition sur Dancing On Ice, sa présence sur les réseaux sociaux est susceptible d’augmenter, ce qui augmentera à son tour ses revenus IG.

Jean Fashanu

Getty

Avec 16,5 millions de livres sterling, John Fashanu est le plus riche des candidats de cette année[/caption]

Il est le moins influent sur les réseaux sociaux avec 2 300 abonnés et seulement 20 £ par publication sponsorisée.

Mais John Fashanu est de loin le candidat le plus riche de la liste avec 16,5 millions de livres sterling dans ses coffres.

L’ancien footballeur a eu une carrière illustre et a joué pour Norwich City, Crystal Palace et Aston Villa.

Après la fin de sa carrière de footballeur, il est resté sous les projecteurs en animant la populaire émission de télévision Gladiators dans les années 90.