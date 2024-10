La liste restreinte de la RIBA House of the Year dévoilée pour 2024

Un projet d’autoconstruction à Londres et une maison à accès de plain-pied pour retraités dans le Sussex font partie des « œuvres d’architecture à couper le souffle » en lice pour le titre de Maison de l’année 2024 du Royal Institute of British Architect.





La liste restreinte de six personnes comprend également une maison avec cour à Cornwall, une résidence à Sussex adaptée à ses clients vieillissants et une maison à Londres conçue pour l’adaptabilité.

En dehors du sud de l’Angleterre, le seul projet à avoir été sélectionné est la transformation d’une écurie classée Grade II dans le Monmouthshire, au Pays de Galles.

Le Institut royal des architectes britanniques (RIBA) décerne le prix de la Maison de l’année à ce qu’elle considère comme « la meilleure nouvelle maison du Royaume-Uni ».

Elle a été créée en 2013 à la place de la Médaille Manser, créée en 2001.

Le président du RIBA, Muyiwa Oki, a décrit les candidats à 2024 comme « des exemples de restauration sensible, de conception respectueuse du climat et de création d’espaces urbains ingénieux ».

« Individuellement, ce sont des pièces architecturales vraiment remarquables et à couper le souffle ; ensemble, ils offrent des solutions évolutives aux problèmes rencontrés par notre environnement bâti – de la réinvention de bâtiments existants à la collaboration avec des sites complexes et contraints », a déclaré Oki.

« Cependant, leur véritable succès réside dans la santé et le bien-être de ceux qui y vivent : il ne peut y avoir de plus grande marque de réussite pour un architecte. »

Plas Hendy Stable Block, le seul projet de la liste en dehors du sud de l’Angleterre, est une maison galloise située dans une écurie reconvertie. Le projet de Studio Brassica Architectes a amené le bâtiment aux normes modernes tout en rendant hommage à son architecture Arts and Crafts d’origine.

En Angleterre, la maison Eavesdrop, présélectionnée, est conçue par Tom Dowdall Architectes pour s’adapter au style de vie de ses clients retraités. Il comporte des seuils de niveau pour garantir l’accessibilité et une cour centrale pour maximiser la lumière naturelle et la ventilation.

L’un des deux projets présélectionnés à Londres est Peckham House – un projet d’autoconstruction réalisé par les fondateurs de Surman Weston. Il se distingue par une maçonnerie aléatoire et intègre un toit-terrasse caché.

Le deuxième projet londonien est Six Columns, une maison conçue par 31/44 Architectes pour s’adapter aux besoins changeants de ses propriétaires. Il a également été récemment nommé l’un des meilleurs nouveaux bâtiments du Royaume-Uni lors des RIBA National Awards.

Un autre lauréat du RIBA National Award sur la liste restreinte est Farmworker’s House.

Située dans un champ bordé d’arbres à Cornwall, la maison de Hugh Strange Architects possède des murs tactiles en enduit à la chaux qui enveloppent une cour pour évoquer la disposition d’une ferme traditionnelle.

RIBA nomme les meilleurs bâtiments du Royaume-Uni en 2024

Le dernier projet de la liste est The Hall, une maison classée Grade II dans le Kent datant du XVIe siècle, rénovée par TaylorHare Architectes.

Il a été rénové pour améliorer ses performances environnementales tout en modernisant ses intérieurs.

Le gagnant du RIBA House of the Year 2024 sera annoncé en décembre.

Le gagnant de l’année dernière était Green House de Hayhurst & Co, que RIBA a salué comme une « maison ordinaire extraordinaire ». La maison revêtue de polycarbonate s’insère dans un site compact à Londres.

Les précédents lauréats du prix incluent Caring Wood des architectes James Macdonald Wright et Niall Maxwell et House on the Hill d’Alison Brooks Architects.