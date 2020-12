PHOENIX: Chris Paul n’a joué que 18 minutes à ses débuts de pré-saison lundi soir et le nouveau meneur des Suns a profité au maximum de son temps, la caméra le rattrapant souvent en train d’enseigner, de discuter et de débattre avec ses coéquipiers.

Le 10 fois All-Star sait qu’il doit avoir un rôle vocal si Phoenix veut revenir aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010.

Il sait également qu’il va également écouter beaucoup.

C’est le jeu, dit Paul. Ce n’est pas que moi qui parle. Booker parle, Crowder parle, l’entraîneur parle, c’est ainsi que vous devenez une équipe. Vous ne le mettez pas simplement sur papier et dites que ce sera ceci ou cela. Vous devez construire.

Dans une intersaison NBA très courte, les Suns ont été l’une des équipes les plus intrigantes de la ligue. Ils ont réussi le commerce avec Oklahoma City qui a amené Paul dans le désert, ils ont engagé l’attaquant vétéran Jae Crowder et ont agrandi leur banc en ajoutant des gardes vétérans comme Langston Galloway et E’Twaun Moore.

Tous ces joueurs rejoignent un jeune noyau talentueux qui comprend le garde Devin Booker et l’attaquant Deandre Ayton. Le Booker de 6 pieds 5 pouces a disputé son premier match des étoiles l’année dernière après avoir accumulé en moyenne 26,6 points par match. L’Ayton de 6 pieds 11 pouces a en moyenne 18,2 points et 11,5 rebonds.

Tous deux ont dit qu’ils appréciaient d’apprendre de Paul, qui avait récolté en moyenne 17,6 points et 6,7 passes l’année dernière pour le Thunder.

Chris va avoir son avis et ses conseils, a déclaré Booker. C’est une autre paire d’yeux et l’un des meilleurs esprits de basket-ball à jouer.

L’entraîneur de deuxième année de Phoenix, Monty Williams, aime dire que les équipes ne peuvent pas sauter les étapes de la construction de la chimie et de la cohésion, mais il admet également le coronavirus-un horaire serré rend difficile la patience.

Nous avons changé beaucoup de pièces mobiles, a déclaré Williams. Et je ne veux pas que ce soit une excuse.

LE RÔLE DE SMITH

Les Suns ont fait un choix surprise dans le repêchage de la NBA lorsqu’ils ont pris l’attaquant Jalen Smith avec le choix n ° 10 au classement général.

Bien que certains experts aient pensé que le choix était une portée, les Suns sont intrigués par sa combinaison de blocage de tir et de tir à 3 points. Il a en moyenne 15,5 points, 10,5 rebonds et plus de deux blocs par match l’an dernier au Maryland. Il a également fait 32 3 points en 31 matchs.

Williams a déclaré que le rôle de Smith dépendra de la rapidité avec laquelle il s’adaptera à la vitesse du match NBA.

Il y a des moments où il n’a pas la force avec laquelle il a besoin de jouer parce qu’il réfléchit », a déclaré Williams. «Ce n’est pas parce qu’il ne veut pas le faire, il pense à ce qu’il devrait faire au lieu de le laisser se produire naturellement. Ce n’est pas grave, car c’est ce que vivent tous les jeunes joueurs.

SHUFFLE AVANT

L’une des batailles de position intrigantes pour les Suns est aux 3 et 4 spots. L’équipe ramène Mikal Bridges, Cameron Johnson et Dario Saric, qui se sont tous montrés prometteurs dans leur jeune carrière. Bridges a récolté en moyenne 9,1 points par match la saison dernière et peut garder plusieurs positions sur le terrain avec ses bras longs.

Johnson a récolté en moyenne 8,8 points lors de sa saison recrue et a tiré près de 40% à partir de 3 points. Saric a en moyenne 10,7 points par match comme un autre espaceur de sol.

Ajouté au mélange est Crowder, un joueur de 30 ans qui entame sa neuvième saison et a joué un rôle important la saison dernière avec le Miami Heat, qui a perdu contre les Lakers lors de la finale de la NBA. À 6 pieds 6 pouces et 235 livres, Crowder apporte une présence physique qui sera utile dans de nombreux affrontements.

L’année 3 d’Ayton

C’est une autre grande année pour Ayton, qui était le premier choix au classement général en 2018.

Le grand homme a été très productif dans les étirements et a travaillé pour améliorer sa défense intérieure et son tir extérieur. Mais il a également été une source de frustration: il a été suspendu 25 matchs au début de la saison dernière pour avoir enfreint la politique anti-drogue de la ligue en testant positif pour un diurétique.

CONSTRUIRE SUR LA BULLE

Phoenix a commencé son élan en Floride la saison dernière, lorsque l’équipe est allée 8-0 dans la bulle de redémarrage et a presque atteint les séries éliminatoires malgré des chances presque impossibles. Booker, Bridges et Johnson ont particulièrement bien joué en Floride, et cela a donné aux Suns la confiance d’investir de l’argent, d’ajouter Paul et Crowder et d’essayer d’obtenir plus de succès.

