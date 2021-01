Comment les exigences de stockage du vaccin Pfizer affecteront-elles le programme?

Le vaccin doit être conservé à -70 ° C pour être efficace, ce qui signifie qu’il ne peut être livré qu’aux généralistes disposant des installations nécessaires pour le maintenir à cette température.

Il sera difficile à administrer dans les maisons de soins. Le professeur adjoint de médecine en chef Jonathan Van-Tam a déclaré: «Il s’agit d’un produit complexe. Ce n’est pas un yaourt qui peut être sorti du réfrigérateur et remis en place plusieurs fois. »

Le vaccin sera distribué aux résidents âgés des maisons de soins de santé comptant plus de 50 lits enregistrés en Angleterre au cours des prochaines semaines.

Il est entendu que les lots de vaccins sont décomposés en doses de 75, et l’accent sera mis au cours de la prochaine quinzaine sur les résidents âgés et le personnel des foyers de plus de 50 lits afin d’éviter le gaspillage.

Le vaccin Oxford n’a pas besoin d’être conservé dans de telles conditions froides – il peut être conservé à des températures comprises entre 2 ° C et 8 ° C.

Cela signifie qu’il pourrait être plus mobile que le jab Pfizer et donc plus facilement déployé dans des maisons de soins de différentes tailles et dans des maisons privées pour des doses individuelles.

Les experts estiment que le vaccin d’Oxford sera plus facile à déployer au-delà des établissements de santé formels, en partie parce qu’il n’a pas besoin d’être conservé à des températures aussi froides que l’autre vaccin approuvé.

À quels autres problèmes le programme de vaccination est-il confronté?

Deux des premiers membres du personnel du NHS à recevoir le vaccin ont souffert de réactions allergiques et l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a averti que le vaccin ne devrait pas être administré aux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques « significatives ».

Le professeur Stephen Powis a déclaré que c’était courant pour les nouveaux vaccins et que le personnel s’est bien rétabli.

Le 13 décembre, la nouvelle que jusqu’à 40 pour cent du personnel des foyers de soins n’avaient peut-être pas fait de piqûre a suscité de nouvelles craintes que le déploiement du vaccin ne réussisse.

Cette recherche, de la National Care Association, a suggéré que jusqu’à 20 pour cent des travailleurs de soins de santé sont catégoriques qu’ils ne recevront pas le coup. En outre, 20 pour cent des autres agents de soins sont incertains et peuvent suivre leur exemple.

Nadra Ahmed, une représentante de l’organisme de bienfaisance, a révélé qu ‘«entre 17 et 20 pour cent environ des employés des services disent qu’ils ne l’auront certainement pas, et puis vous avez les autres qui attendent de voir».

« Donc, nous envisageons potentiellement 40% de ceux qui décident de ne pas l’avoir. »

Le 30 décembre, le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van Tam, a déclaré que bien que les personnes recevant le vaccin seraient protégées, il ne pouvait pas donner l’assurance qu’elles ne «poseraient pas encore de danger» pour les autres en termes de transmission du virus.

« Nous connaîtrons assez rapidement dans quelques mois l’impact de ces vaccins sur la réduction des maladies graves dans la population », a-t-il déclaré.

« Nous ne savons pas si les vaccins réduiront la transmission, mais Public Health England a le doigt sur le pouls. »

Le 7 janvier, le leader du conseil municipal de Birmingham, Ian Ward, a également révélé que la ville « n’a pas encore été approvisionnée en actions AstraZeneca, alors que les stocks actuels de Pfizer devraient s’épuiser vendredi ». Ces allégations interviennent après que M. Ward ait partagé une lettre ouverte au secrétaire à la Santé, qui demandait « une clarté et une assurance urgentes concernant le déploiement de la vaccination dans notre ville au cours des semaines et des mois à venir ».

M. Ward a également appelé à « une prévision réaliste » des vaccinations dans la semaine prochaine et des assurances que les stocks de vaccins suivront la demande.

Les progrès du programme de vaccination pourraient être retardés car les médecins à la retraite devront encore remplir 15 formulaires avant d’être autorisés à participer au programme de vaccination de masse contre les coronavirus, malgré les affirmations de Boris Johnson selon lesquelles les formalités administratives ont été réduites.

Le Premier ministre, a déclaré aux députés le 6 janvier, qu’il avait été assuré par le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, que « tous ces obstacles et toutes ces pettigres inutiles ont été supprimés ».

Cependant, après avoir été approché par le Sunday Telegraph, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a admis que seuls six des modules de formation avaient été supprimés, laissant 15 exigences différentes toujours en place.

Qu’en est-il de la nouvelle variante du coronavirus? Le vaccin nous protégera-t-il encore contre cela?

La variante sud-africaine du virus a menacé de saper les gains du vaccin et des tests de ces derniers mois.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) s’attend à ce que des ajustements de vaccins soient nécessaires car elle a déjà commencé à examiner la rapidité avec laquelle un jab modifié pourrait être approuvé, et Matt Hancock a déclaré qu’il était « très inquiet ».

Sir Patrick Vallance a déclaré lors d’une conférence de presse le 5 janvier qu’il est possible que la variante sud-africaine du coronavirus puisse avoir un effet sur l’efficacité du vaccin mais qu’il est peu probable qu’elle « abolisse » leur effet.

Le conseiller scientifique en chef a déclaré qu’un éventuel changement de forme du virus dans le variant « lui donne théoriquement un risque un peu plus élevé de ne pas être reconnu » par le système immunitaire.

« Rien n’indique encore que ce soit le cas. Ceci est étudié très activement », a-t-il déclaré.

Le directeur général de BioNTech a déclaré que la société pharmaceutique allemande est convaincue que son vaccin contre le coronavirus fonctionne contre la variante britannique, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour en être totalement sûres.

Ugur Sahin a déclaré le 22 décembre que «nous ne savons pas pour le moment si notre vaccin est également capable de fournir une protection contre cette nouvelle variante», mais parce que les protéines de la variante sont à 99% les mêmes que les souches dominantes, BioNTech a une «confiance scientifique» dans le vaccin.

M. Sahin a déclaré que BioNTech mène actuellement de nouvelles études et espère avoir une certitude dans les semaines à venir.

«La probabilité que notre vaccin fonctionne… est relativement élevée.» Mais si nécessaire, «nous pourrions être en mesure de fournir un nouveau vaccin techniquement dans les six semaines», a-t-il ajouté.

Le 28 décembre, le conseiller de Sage, Sir Jeremy Farrar, a annoncé qu’il craignait qu’un million de vaccins contre Covid-19 par semaine ne suffise toujours à maîtriser la pandémie.

M. Farrar a déclaré: «Nous n’allons pas être libérés de cette pandémie d’ici février; c’est maintenant une infection endémique humaine.

«Si nous parvenons à atteindre l’objectif d’un million [vaccinated] une semaine, franchement, je ne pense pas que ce soit suffisant pour accélérer les choses si nous voulions couvrir le pays.

Le professeur Van Tam a déclaré le 30 décembre qu’il faudrait jusqu’à deux semaines aux scientifiques pour confirmer que les vaccins AstraZeneca et Pfizer étaient efficaces contre les nouvelles souches de Covid-19.