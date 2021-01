Comment les exigences de stockage du vaccin Pfizer affecteront-elles le programme?

Le vaccin doit être conservé à -70 ° C pour être efficace, ce qui signifie qu’il ne peut être livré qu’aux généralistes disposant des installations nécessaires pour le maintenir à cette température.

Il sera difficile à administrer dans les foyers de soins. Le professeur adjoint de médecine en chef Jonathan Van-Tam a déclaré: «Il s’agit d’un produit complexe. Ce n’est pas un yaourt qui peut être sorti du réfrigérateur et remis en place plusieurs fois. »

Le vaccin sera déployé auprès des résidents âgés dans les maisons de soins avec plus de 50 lits enregistrés en Angleterre dans les prochaines semaines.

Il est entendu que les lots de vaccins sont décomposés en doses de 75, et l’accent sera mis au cours de la prochaine quinzaine sur les résidents âgés et le personnel des maisons de plus de 50 lits pour éviter le gaspillage.

Le vaccin Oxford n’a pas besoin d’être conservé dans de telles conditions froides – il peut être conservé à des températures comprises entre 2 ° C et 8 ° C.

Cela signifie qu’il pourrait être plus mobile que le jab Pfizer et donc plus facilement déployé dans des maisons de soins de différentes tailles et dans des maisons privées pour des doses individuelles.

Les experts estiment que le vaccin Oxford sera plus facile à déployer au-delà des établissements de santé formels, en partie parce qu’il n’a pas besoin d’être conservé à des températures aussi froides que l’autre vaccin approuvé.

Les gens recevront-ils des vaccins 24 heures sur 24?

Le 18 janvier, le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a confirmé Nouvelles du ciel que les inoculations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seront testées dans les hôpitaux «d’ici la fin janvier».

M. Zahawi a déclaré que les vaccinations de 8 h à 20 h resteraient pour les personnes âgées de plus de 80 ans, mais que de plus en plus de personnes d’autres groupes d’âge commencent à recevoir le vaccin, « il devient beaucoup plus pratique pour les gens d’y aller tard le soir et dans les premières heures. »

Nadhim Zahawi a ajouté qu’il s’attend à ce que le programme soit opérationnel dans les hôpitaux autour de Londres et dans 50 centres de vaccination d’ici février.

De plus, trois hôpitaux de Birmingham commenceront à offrir des vaccinations 24 heures sur 24 pour le personnel sanitaire et social à partir de la nuit du 20 janvier.

Offrir des vaccinations du jour au lendemain accélérera le déploiement et permettra au gouvernement d’atteindre son objectif de vacciner 32 millions de personnes – 60% de la population adulte britannique d’ici le printemps, annoncé le 11 janvier.

À quels autres problèmes le programme de vaccination est-il confronté?

L’UE a menacé de bloquer les exportations du vaccin Pfizer à la suite d’une dispute avec la société de vaccins AstraZeneca.

Le 26 janvier, Bruxelles a décidé d’imposer des contrôles plus stricts sur les exportations après avoir réagi avec fureur à la nouvelle qu’AstraZeneca délivrerait 50 millions de doses de moins à l’UE que prévu.

L’UE a déclaré qu’elle « prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens », amenant les ministres à craindre que la livraison des vaccins Pfizer au Royaume-Uni ne soit – au mieux – retardée par des formalités administratives supplémentaires.

Deux des premiers membres du personnel du NHS à recevoir le vaccin ont souffert de réactions allergiques et l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a averti que le vaccin ne devrait pas être administré aux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques « significatives ».

Le professeur Stephen Powis a déclaré que c’était courant pour les nouveaux vaccins et que le personnel s’est bien rétabli.

Le 13 décembre, l’annonce du fait que jusqu’à 40 pour cent du personnel des foyers de soins n’avaient peut-être pas jab a suscité de nouvelles craintes que le déploiement du vaccin ne réussisse.

Cette recherche, de la National Care Association, a suggéré que jusqu’à 20 pour cent des travailleurs de soins de santé sont catégoriques qu’ils ne recevront pas le coup. En outre, 20 pour cent des autres agents de soins sont incertains et peuvent suivre leur exemple.

Nadra Ahmed, une représentante de l’organisme de bienfaisance, a révélé qu ‘«entre 17 et 20 pour cent environ des employés des services disent qu’ils ne l’auront certainement pas, et puis vous avez les autres qui attendent de voir».

« Nous envisageons donc potentiellement 40% de ceux qui décident de ne pas l’avoir. »

Les personnes vulnérables souffrant de maladies rares sont également contraintes d’attendre un vaccin contre le coronavirus en raison d’un algorithme utilisé pour déterminer les risques, selon un membre du comité d’experts qui conseille le service de santé.

L’algorithme QCovid a été utilisé par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) pour identifier qui était le plus susceptible de mourir s’il attrapait un coronavirus et donc qui devrait être priorisé dans le déploiement du vaccin par le gouvernement.

Bien que les personnes vulnérables aient reçu la priorité dans le déploiement du vaccin par le gouvernement, Jeremy Brown, membre du comité, professeur d’infection respiratoire à l’University College London, a déclaré que l’algorithme QCovid était susceptible de sous-estimer le risque que le coronavirus représente pour les personnes souffrant de maladies rares.

« Il y a des limites au détail », a déclaré M. Brown. « Les données sur les cancers sont regroupées comme tous les cancers plutôt que comme différents cancers et il est fort probable que certains cancers soient beaucoup plus problématiques que d’autres. »

Il a ajouté que les personnes qui souffrent de maladies rares et qui ont réussi à se protéger sont également peu susceptibles d’apparaître dans les données.

Qu’en est-il de la nouvelle variante du coronavirus? Le vaccin nous protégera-t-il encore?

La variante sud-africaine et la variante brésilienne ont menacé de saper les gains de vaccins et de tests des derniers mois.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) s’attend à ce que des ajustements de vaccins soient nécessaires car elle a déjà commencé à examiner la rapidité avec laquelle un jab modifié pourrait être approuvé, et Matt Hancock a déclaré qu’il était « très inquiet ».

Cependant, le 25 janvier, Moderna Inc a annoncé que son vaccin était efficace contre les variantes du Kent et de l’Afrique du Sud. Les livraisons du vaccin auront lieu au printemps.

Sir Patrick Vallance a déclaré le 22 janvier qu’il y a « une confiance croissante » que la variante britannique sera sensible au vaccin.

Le conseiller scientifique en chef a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street le 22 décembre: « Il y a de plus en plus de preuves provenant d’études en laboratoire que la variante au Royaume-Uni sera sensible aux vaccins.

« Il y a une confiance croissante associée à une observation clinique très importante selon laquelle les individus qui ont été infectés précédemment et qui ont généré des anticorps semblent être également protégés contre le virus original et le nouveau variant. »

Bien que Boris Johnson ait également annoncé le 22 janvier que la variante britannique du coronavirus pourrait être jusqu’à 30% plus mortelle que l’original.

Le professeur Neil Ferguson, qui siège au Nervtag, le comité consultatif du gouvernement sur les virus, a déclaré que les dernières données montraient que jusqu’à 13 personnes sur 1000 âgées de 60 ans qui contractent la souche variante pourraient mourir, contre 10 sur 1000 qui ont attrapé la variante originale.

« Il est possible que la nouvelle variante britannique augmente le risque de décès, mais il reste une incertitude considérable », a déclaré le professeur Ferguson à ITV.

« Quatre groupes – Imperial, LSHTM, PHE et Exeter – ont examiné la relation entre les personnes testées positives pour la variante par rapport aux anciennes souches et le risque de décès. »

Le professeur a déclaré que les données disponibles sur la nouvelle variante sont inégales, mais qu’il y a un « signal » qu’il y a un « risque de décès multiplié par 1,3 ».

Cependant, le plus prometteur, le 16 janvier, The Telegraph a révélé en exclusivité que la Grande-Bretagne aurait la capacité de vacciner l’ensemble du pays contre de nouvelles souches de coronavirus dans les quatre mois, une fois qu’une nouvelle «super-usine» ouvrira cette année.

L’usine, d’une valeur de 158 millions de livres sterling, produira 70 millions de doses d’un vaccin d’urgence au Royaume-Uni, a déclaré le Dr Matthew Duchars, directeur général du Vaccines Manufacturing Innovation Center (VMIC).

S’adressant au Telegraph, le Dr Duchars a révélé: «Les nouvelles variantes de Covid font absolument partie de la réflexion. Nous devrons probablement fabriquer des variantes de vaccins saisonniers car il pourrait bien y avoir des mutations dans le virus, ainsi que des vaccins contre d’autres maladies. Vous ne savez jamais ce qui va suivre.

