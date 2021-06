La liste préliminaire de la Gold Cup de l’USMNT comprend Daryl Dike, Matthew Hoppe, Jozy Altidore

L’attaquant Jozy Altidore et le gardien Brad Guzan sont sur une liste préliminaire de 59 joueurs des États-Unis pour la Gold Cup de la CONCACAF le mois prochain, qui comprend également les étoiles montantes Daryl Dike et Matthew Hoppe.

Le défenseur Reggie Cannon et les milieux de terrain Kellyn Acosta, Sebastian Lletget et Jackson Yueill sont les seuls survivants de l’alignement de 23 joueurs pour l’alignement de la Ligue des Nations. Acosta était le seul à avoir débuté lors de la victoire 3-2 en finale contre le Mexique le 6 juin.

– Carlisle : leçons tirées de la victoire épique de l'USMNT en Ligue des Nations

– Bonagura : l'équipe 'B' de l'USMNT est prometteuse et profonde

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

L’alignement a été annoncé vendredi et il manque certains des meilleurs joueurs des États-Unis. Il n’inclut pas Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Giovanni Reyna, Sergino Dest, John Brooks, Zack Steffen ou Joshua Sargent. Ils bénéficient d’un congé avant les pré-saisons avec leurs clubs européens et le début des qualifications pour la Coupe du monde le 2 septembre.



Guzan, 36 ans, compte 64 apparitions internationales. Il a été le remplaçant de Tim Howard lors des Coupes du monde 2010 et 2014 et a débuté à la Copa America 2016. Il n’a plus joué pour les États-Unis depuis une exposition en septembre 2019 contre l’Uruguay.

Altidore, 31 ans, a marqué 42 buts en 115 matches internationaux et a également participé aux Coupes du monde 2010 et 2014. Il a joué pour la dernière fois pour les États-Unis lors de la défaite 1-0 contre le Mexique lors de la finale de la Gold Cup 2019. Les milieux de terrain Julian Green et Cristian Roldan et les attaquants Paul Arriola et Gyasi Zardes font également partie de la liste préliminaire et espèrent réintégrer le groupe de joueurs de premier choix.

Dike a fait une percée au championnat de deuxième division de Barnsley of England, marquant neuf buts en 22 matches alors qu’il était prêté. Il a suscité l’intérêt des équipes de Premier League mais a repris l’entraînement avec Orlando City SC.

Hoppe a fait sensation avec Schalke 04 lorsqu’il est devenu le premier Américain à marquer un tour du chapeau en Bundesliga lors de la victoire 4-0 contre Hoffenheim en janvier. Il a marqué six buts au total cette saison, ce qui a vu le club relégué en deuxième division allemande.

Moses Nyeman, un milieu de terrain de DC United âgé de 17 ans, a été inclus même s’il n’est pas encore éligible. Nyeman est né au Libéria et est en train d’obtenir la citoyenneté américaine.

Les équipes doivent soumettre leurs listes de 23 joueurs avant le 30 juin. Une équipe peut remplacer un joueur blessé jusqu’à un jour avant son premier match.

Les États-Unis sont basés à Kansas City, Kansas, pour le premier tour et ouvrent le match du groupe B le 11 juillet contre Haïti, Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Guatemala ou la Guyane. Les Américains affrontent la Martinique le 15 juillet et le Canada le 18 juillet.

Le Mexique, Curaçao, El Salvador et un qualifié sont dans le groupe A ; Costa Rica, Jamaïque, Suriname et une qualification dans le Groupe C ; et la Grenade, le Honduras, le Panama et le Qatar invité dans le groupe D. Les deux meilleures nations de chaque groupe avancent. La finale aura lieu le 1er août à Las Vegas.

LISTE PROVISOIRE DE L’USMNT

Gardiens de but : Brad Guzan (Atlanta), Bill Hamid (DC), Sean Johnson (New York), Tim Melia (Kansas City), Matt Turner (Nouvelle-Angleterre)

Défenseurs : Julian Araujo (LA Galaxy), George Bello (Atlanta), Reggie Cannon (Boavista, Portugal), Cameron Carter-Vickers (Tottenham, Angleterre), Justin Che (Dallas), Kyle Duncan (New York Red Bulls), Chase Gasper (Minnesota) ), Jonathan Gomez (Louisville), Aaron Herrera (Salt Lake), Henry Kessler (Nouvelle-Angleterre), Shaq Moore (Tenerife, Espagne), Erik Palmer-Brown (Manchester City, Angleterre), Kevin Paredes (DC), Donovan Pines ( DC), Miles Robinson (Atlanta), James Sands (New York), Auston Trusty (Colorado), Sam Vines (Colorado), Walker Zimmerman (Nashville)

Milieu de terrain : Kellyn Acosta (Colorado), Cole Bassett (Colorado), Gianluca Busio (Kansas City), Johnny Cardoso (Internacional, Brésil), Caden Clark (New York Red Bulls), Hassani Dotson (Dallas), Leon Flach (Philadelphie), Julian Green (Greuther Furth, Allemagne), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Djordje Mihailovic (Montréal), Moses Nyeman (DC), Andres Perea (Orlando), Paxton Pomykal (Dallas), Cristian Roldan (Seattle), Tanner Tessman (Dallas), Eryk Williamson (Portland), Jackson Yueill (San José)

En avant : Jozy Altidore (Toronto), Frankie Amaya (New York Red Bulls), Paul Arriola (DC), Corey Baird (Los Angeles), Cade Cowell (San José), Daryl Dike (Orlando), Jeremy Ebobisse (Portland), Jesus Ferreira ( Dallas), Nicholas Gioacchini (Caen, France), Matthew Hoppe (Schalke, Allemagne), Jonathan Lewis (Colorado), Rubio Rubin (Salt Lake), Chris Mueller (Orlando), Ricardo Pepi (Dallas), Robbie Robinson (Miami), Memo Rodriguez (Houston), Mason Toye (Montréal), Gyasi Zardes (Columbus)