Lisa Nandy, du parti travailliste, a qualifié le système d’évaluation des feux de circulation du gouvernement pour les voyages de «déroutant» et de «dangereux» et a exhorté les ministres à supprimer la désignation ambre.

Sur la BBC Andew Marr Spectacle Dimanche matin, le ministre fantôme des Affaires étrangères a déclaré : « Je pense que nous avons un vrai, vrai problème avec le système de voyage que le gouvernement a mis en place.

«Nous avons actuellement des pays sur la liste orange dans laquelle le gouvernement exhorte essentiellement les gens à ne pas se rendre mais permet aux gens de se rendre avec des exigences de quarantaine très laxistes à leur retour.

« Nous pensons que la liste orange devrait être supprimée. Nous pensons que c’est inutile. Nous pensons que c’est déroutant et que cette confusion est en fait dangereuse pour le moment.

Elle a ajouté que la liste actuelle risquait de « démêler tous les progrès » qui avaient été réalisés à ce jour contre le coronavirus.

Lorsqu’on lui a demandé si les personnes revenant de vacances en France devraient être mises en quarantaine à leur retour au Royaume-Uni, Mme Nandy n’a pas fourni de réponse explicite. « Je pense que nous devrions mettre en place des mesures de quarantaine robustes pour les personnes qui reviennent dans le pays. C’est tout à fait vrai.

Elle a ajouté qu’un message plus clair était nécessaire pour les voyages dans des pays où de nouvelles variantes faisaient rapidement leur apparition.

« Voyager à l’étranger, en particulier lorsque vous avez des pays comme la Thaïlande et le Vietnam sur la liste orange où de nouvelles variantes émergent et sont importées au Royaume-Uni, n’est pas la bonne chose à faire, et le gouvernement doit être absolument clair à ce sujet. » elle a dit.

Le système de feux tricolores que critiquait Mme Nandy a été introduit le 17 mai, des examens des pays de chaque liste ayant lieu toutes les trois semaines.

Il y a actuellement 11 pays sur la liste verte, d’où les vacanciers peuvent revenir sans avoir à se mettre en quarantaine, mais l’entrée dans bon nombre de ces pays est impossible pour la plupart des Britanniques en raison de restrictions locales.

Le Portugal était la seule destination de vacances européenne dominante sur la liste orange, jusqu’à jeudi, lorsque le gouvernement a annoncé qu’il avait été annoncé qu’il serait déplacé vers la liste orange, citant des craintes concernant l’augmentation des cas de Covid et une mutation de la variante Delta

Parlant de la décision de rétrograder le Portugal, le secrétaire aux Transports Grant Schapps a déclaré que lui et ses collègues du cabinet « ne veulent tout simplement pas prendre le risque » de variantes mutées échappant à la protection vaccinale avant la levée prévue de toutes les restrictions sur les coronavirus en Angleterre le 21 juin .

Il y a plus de 160 destinations sur la liste orange, qui comprend la plupart des pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie où de nouvelles variantes ont été trouvées, comme la Thaïlande et le Vietnam. Bien que les voyages soient autorisés dans ces pays, les voyageurs sont tenus de se mettre en quarantaine à domicile pendant 10 jours après leur retour et de passer deux tests PCR pour confirmer leur statut Covid-négatif.

Il y a eu une confusion sur les voyages d’agrément vers les pays de la liste orange. Lors d’une récente question des premiers ministres, Boris Johnson a déclaré: «C’est très, très clair – vous ne devriez pas vous rendre dans un pays de la« liste orange », sauf dans des circonstances extrêmes, telles que la maladie grave d’un membre de la famille. Vous ne devriez pas partir en vacances dans un pays de la « liste orange ».

Pourtant, les voyageurs sont autorisés à voyager vers les destinations de la liste orange sans preuve d’une raison essentielle, et certaines agences de vacances proposent des vacances dans les pays de la liste orange.

Aucun nouveau pays n’a été ajouté à la liste verte lors du premier examen du système de feux de circulation, mais sept ont été ajoutés à la liste rouge, dont l’Égypte et le Costa Rica. Les voyageurs revenant de l’un des 50 pays de la liste rouge sont tenus de se mettre en quarantaine pendant 11 nuits dans un hôtel au prix de 1750 £.

Selon M. Schapps, les pays de la liste rouge « ne devraient pas être visités, sauf dans les circonstances les plus extrêmes ».

La prochaine mise à jour du système de feux de circulation est attendue vers le 24 juin.