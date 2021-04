La semaine dernière, nous avons vu le prochain vivo V21 être certifié en Indonésie avant son dévoilement, et aujourd’hui, le site Web malaisien de la société chinoise a décidé de taquiner le lancement en publiant une liste officielle du téléphone.

Nous obtenons quelques clichés du V21 présentant son apparence, qui, comme vous pouvez le voir, correspond parfaitement au langage de conception de vivo pour 2021.

Nous avons également droit à une confirmation officielle de certaines des spécifications du téléphone. La série V21 se concentre sur la minceur et ses membres seront apparemment les appareils les plus minces capables de 5G jamais fabriqués par vivo. Il y aura deux couleurs proposées, l’une d’elles un dégradé de bleu.

Sur le devant, il y a une encoche en forme de goutte d’eau abritant la caméra selfie, qui aura une résolution de 44 MP et un OIS (cela pourrait être une première!). À l’arrière, il y a un capteur principal de 64 MP avec OIS, flanqué de deux tireurs supplémentaires. Le téléphone dispose de 8 Go de RAM mais peut apparemment utiliser «3 Go de RAM étendue» pour «exécuter vos applications à des vitesses plus rapides sans décalage». Nous supposons que cela signifie qu’il utilisera 3 Go du stockage interne comme RAM, bien que l’utilité de cela dépende beaucoup du delta de vitesse entre la RAM physique et le stockage UFS.

Espérons que vivo décidera bientôt de rendre ce téléphone complètement officiel afin que nous puissions découvrir tous les détails qui sont encore en suspens.

La source | Passant par