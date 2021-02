La liste officielle du Samsung Galaxy M62 révèle tous les détails

Le Samsung Galaxy M62, qui a fait ses débuts sous le nom de Galaxy F62 sur le marché indien, est désormais répertorié sur le site officiel thaïlandais de Samsung.

Le Galaxy M62 sera disponible en Thaïlande et en Malaisie le 3 mars, mais pour l’instant nous pouvons examiner sa page produit.

Disponible en bleu, noir et vert, le Galaxy M62 dispose d’un Super AMOLED 6,7 pouces de résolution 1080p, d’un chipset Exynos 9825 couplé à 8 Go de RAM et d’une caméra quadruple, mis en évidence par le capteur principal 64MP.

La principale caractéristique du Galaxy M62 est son impressionnante batterie de 7 000 mAh qui peut se recharger à 25 W. Il a une fonctionnalité intéressante qui peut être utilisé pour charger d’autres appareils.

Fait intéressant dans le récapitulatif de ses spécifications, le Galaxy M62 dispose de 8 Go de RAM et d’une seule option de stockage de 256 Go, tandis que dans sa liste, il est livré avec 128 Go dans les trois couleurs – bleu, noir et vert. Nous devrons attendre de voir quelle configuration sera proposée le 3 mars.

Samsung n’a pas non plus indiqué de prix officiel pour le Galaxy M62. Son homologue indien, le Galaxy F62, a été lancé à 23 999 INR (330 $) pour le modèle 6/128 Go et 25 999 INR (358 $) pour le modèle 8/128 Go.

