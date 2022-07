La liste officielle des candidats du Premier ministre conservateur révélée et ce qu’ils promettent – ​​alors qu’ils se battent demain pour le vote critique

HUIT conservateurs sont en lice pour être le prochain Premier ministre britannique après qu’une folle ruée vers le soutien a vu certains faire la coupe – et d’autres s’effondrer.

Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss, Tom Tugendhat, Kemi Badenoch, Nadhim Zahawi, Jeremy Hunt et Suella Braverman sont tous officiellement dans le concours après avoir obtenu au moins 20 partisans du député.

Rishi Sunak s’est rendu au scrutin en laissant ses rivaux pour la poussière Crédit : PA

Ils se battront tous au premier tour de scrutin demain où ils doivent obtenir au moins 30 collègues pour rester dans la course.

L’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid s’est retiré peu de temps avant l’annonce après l’échec de son dernier appel au soutien.

M. Sunak s’est rendu au scrutin, laissant ses rivaux pour la poussière après que 46 députés conservateurs l’ont publiquement soutenu pour être le prochain Premier ministre.

Le premier favori a encore étendu son avance aujourd’hui alors que Grant Shapps a abandonné sa candidature pour soutenir l’ex-chancelier, tout comme le vice-Premier ministre Dominic Raab.

La chérie de la base et ministre du Commerce, Mme Mordaunt, était loin derrière après avoir aspiré 24 collègues.

Sur ses talons, la secrétaire aux Affaires étrangères, Mme Truss, a pris la troisième place avec les soutiens de Jacob Rees-Mogg et Nadine Dorries.

Les deux hommes sont des fidèles ultra-Boris et des porte-drapeaux de la faction de droite Brexiteer du parti.

Le conservateur sans marque Rehman Chishti s’est également retiré sans partisans après avoir lancé une offre bizarre pour le poste le plus élevé.

Lors d’une journée dramatique à Westminster :

M. Sunak a insisté sur le fait que Dominic Cummings n’aurait rien à voir avec sa campagne

Nadhim Zahawi a balayé son prédécesseur, M. Sunak, à cause de sa réticence à réduire les impôts

Kemi Badenoch a lancé sa candidature à la direction sur une plate-forme “d’honnêteté”

Tom Tugendhat a également ouvert sa campagne avec un engagement de réduction des taxes sur le carburant

Penny Mordaunt a renforcé sa campagne avec le soutien de David Davis et compte le deuxième plus grand nombre de bailleurs de fonds

L’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a soutenu M. Sunak

Channel 4 animera le premier débat vendredi soir

Les vrais candidats bleus se sont battus pour combattre le favori M. Sunak lors du dernier tour en tant que champion du Brexit et des faibles impôts.

Les députés conservateurs craignent qu’un champ bondé de Mme Truss, Suella Braverman, Kemi Badenoch ne divise le vote de droite.

Les PM en herbe se bousculent pour obtenir les 20 nominations nécessaires pour être sur le bulletin de vote avant la date limite de 18 heures.

L’approbation de Priti Patel était également à gagner après avoir abandonné une offre de dernière minute pour PM.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré: «Je suis reconnaissant des encouragements et du soutien que mes collègues et membres du parti m’ont offerts ces derniers jours en suggérant que je participe à la course à la direction du Parti conservateur.

“Je ne proposerai pas mon nom pour le scrutin des députés.”

DANS LA COURSE POUR ÊTRE LE PROCHAIN ​​PM

RISHI SUNAK

Âge: 42

Voté: Brexit

Bio : Chancelier de février 2020 à juillet 2022, M. Sunak est devenu célèbre en distribuant des milliards en espèces pendant le verrouillage. Sa démission du Cabinet la semaine dernière a ouvert la porte des débrayages ministériels qui ont balayé Boris Johnson. Ancien banquier marié à une héritière milliardaire, il s’est retrouvé dans l’eau chaude sur ses affaires fiscales plus tôt cette année.

Politiques clés : Pas de réduction d’impôt tant que l’inflation n’est pas maîtrisée. Maintenir les dépenses de défense aux niveaux actuels. Un “manifeste pour les droits des femmes”.

Principaux bailleurs de fonds : Oliver Dowden, Matt Hancock, Dominic Raab, Grant Shapps

NADHIM ZAHAWI

Âge: 55

Voté: Brexit

Bio : Chancelier pendant moins d’une semaine après avoir été promu secrétaire à l’éducation lorsque Sunak a démissionné. Il est devenu célèbre en tant que ministre des vaccins pendant la pandémie. Enfant, il a fui l’Irak de Saddam Hussein avant de fonder l’agence de sondage YouGov.

Politiques clés : Réduisez de 2 pence l’impôt sur le revenu d’ici 2024, supprimez la TVA et les prélèvements verts sur les factures d’énergie et annulez la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés.

Principaux bailleurs de fonds : Brandon Lewis, Michelle Donelan, Amanda Milling

LIZ TRUSS

Âge: 46

Voté: Rester

Bio : Férocement ambitieuse parfois à son détriment, la ministre des Affaires étrangères favorable à Insta ferait appel à la base du parti en tant qu’héritière des réductions d’impôts de Thatcher

Politiques clés : Inverser la hausse de l’assurance nationale. Réduisez les impôts “dès le premier jour” d’un gouvernement Truss. Réduire la taille de l’État et développer le secteur privé.

Principaux bailleurs de fonds : Jacob Rees-Mogg, Nadine Dorries, Thérèse Coffey

PENNY MORDAUNTE

Âge: 49

Voté: Brexit

Bio : Élue en 2010, Mme Mordaunt est devenue la première femme secrétaire à la Défense en 2019. L’ancienne gouverneure de la Banque mondiale et actuelle ministre de la Politique commerciale est extrêmement populaire parmi les membres conservateurs. Elle sert comme réserviste de l’armée et est auteur publié.

Politiques clés : Relever les seuils d’imposition des revenus de base et moyens en fonction de l’inflation. Veiller à ce que la dette en pourcentage du PIB diminue au fil du temps. Réduction de 50% de la TVA sur le carburant.

Principaux bailleurs de fonds : Andrea Leadsom, George Freeman

TOM TUGENDHAT

Âge: 49

Voté: Rester

Bio : Élu en 2015, M. Tugendhat est l’un des principaux candidats modérés dans la course à la direction. L’ancien soldat a impressionné les députés par ses performances en tant que président de la commission des affaires étrangères, où il a interrogé les membres du cabinet sur des questions telles que l’Ukraine et l’Afghanistan. Les principaux inconvénients de M. Tugendhat sont de ne pas avoir d’expérience ministérielle et d’avoir passionnément soutenu le reste.

Principaux engagements : Réduisez les taxes sur le carburant de 10 pence par litre. Inverser la hausse de l’assurance nationale. Réformer les anciens règlements de l’UE pour libérer 100 milliards de livres sterling.

Principaux bailleurs de fonds : Anne-Marie Trevelyan, Damian Green, Jake Berry

KEMI BADENOCH

Âge: 42

Voté: Brexit

Bio : Bien qu’elle n’ait été élue qu’en 2017, Mme Badenoch a remporté d’énormes applaudissements de la part des députés et des membres pour sa fermeté sur les problèmes éveillés. En tant que ministre du Nivellement supérieur et de l’Égalité, elle a impressionné ses collègues par ses compétences en résolution de problèmes et ses discours à la boîte de répartition des Communes. Elle est considérée comme une grande étoile montante du parti.

Principaux engagements : Pas de réductions d’impôts tant que les dépenses de l’État ne baisseront pas. Aucun renflouement au coût de la vie. Les entreprises doivent être moins réveillées et se concentrer plutôt sur la productivité

Principaux bailleurs de fonds : Michael Gove, Neil O’Brien, Alex Burghart

JÉRÉMY CHASSE

Âge: 55

Rester

Bio : Grand conservateur qui a occupé trois postes au sein du cabinet au cours de sa carrière de 17 ans en tant que député. Il a été secrétaire à la Culture pendant les Jeux olympiques de Londres pendant les années de la coalition avant de devenir secrétaire à la Santé pendant six ans sous David Cameron et Theresa May. Il a ensuite passé un an en tant que ministre des Affaires étrangères jusqu’à ce que Boris Johnson devienne Premier ministre. Avant la politique, il a créé une société de relations publiques et une société de voyages éducatifs inspirée de son temps à enseigner l’anglais au Japon au début des années 1990. Son épouse, Lucia Goa, est originaire de Chine, mais dans une gaffe au visage rouge, elle a déclaré qu’elle était japonaise lors d’une visite officielle à Pékin.

Politiques clés : Réduction de l’impôt sur les sociétés à 15 % à l’automne, réduction de l’impôt sur le revenu lié à la croissance économique et promesses d’augmenter les dépenses de défense à 4 % du PIB.

Principaux bailleurs de fonds : Andrew Mitchell, Anthony Magnall, Esther McVey, Peter Bottomley

SUELLA BRAVERMAN

Âge: 42

Voté: Brexit

Bio : La procureure générale Suella Braverman est une Brexiteer intransigeante qui a quitté le gouvernement de Theresa May en 2018 pour protester contre son projet d’accord de sortie de l’UE. Avant cela, elle était présidente du groupe de recherche européen anti-UE et est «anti-réveil». Elle a annoncé de manière sensationnelle qu’elle se présenterait pour remplacer Boris Johnson la veille de sa démission – sans quitter son poste au Cabinet.

Politiques clés : Réduire la TVA sur les factures d’énergie et réduire l’impôt sur les sociétés, suspendrait les objectifs de Net-Zero d’ici 2050, quitterait la Convention européenne des droits de l’homme.

Principaux bailleurs de fonds: Steve Baker, Sir Desmond Swayne, Miriam Cates, Richard Drax