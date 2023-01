Brian Moynihan, PDG de Bank of America, et Jane Fraser, PDG de Citigroup, saluent le représentant Al Green, D-Texas, hors caméra, lors de l’audience du House Financial Services Committee intitulée Holding Megabanks Accountable: Oversight of Americas Largest Consumer Facing Banks, dans l’édifice Rayburn le mercredi 21 septembre 2022. Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Les actions technologiques ont été humiliées après des années de surperformance, et il y a maintenant un autre revers pour les récents leaders du marché: perdre le premier rang de la liste Just 100 2023, une analyse annuelle de l’organisation à but non lucratif Just Capital sur les problèmes qui, selon les Américains, comptent le plus pour eux lorsqu’il s’agit de leadership d’entreprise. Banque d’Amérique se classe n ° 1 sur la liste Just 100 2023, et ce n’est pas le seul parmi ses pairs. Les banques ont réalisé le plus de progrès de tous les secteurs dans le Just 100 cette année, car une concentration accrue sur les problèmes des travailleurs, et les salaires en particulier, a stimulé les finances. Sur la liste de l’année dernière, les quatre premières places sont toutes allées aux entreprises technologiques. C’est la première fois qu’une banque occupe la première place en sept ans d’histoire de la liste. Martin Whittaker, PDG fondateur de Just Capital, a déclaré c’était un peu surprenant de voir les banques se comporter si bien. “Ils emploient beaucoup de personnes qui sont des caissiers et qui n’appartiennent pas à une catégorie de” salaires élevés “et ils ont beaucoup d’actifs de briques et de mortier, une empreinte physique et une empreinte environnementale élevées”, a déclaré Whittaker. “Et les grandes banques avaient tendance à être embourbées dans des controverses, dont Bank of America n’est pas exempte, mais vous avez beaucoup plus de problèmes axés sur les consommateurs, et là où elles ont sombré dans le passé, c’est cet éventail de problèmes que traditionnellement votre grande technologie technologique n’a pas. pas”, a-t-il dit.

Mais les banques ont connu une tendance à la hausse ces dernières années. “Au dire de tous, Brian Moynihan est un authentique chef d’entreprise” juste “”, a déclaré Whittaker. “Les banques améliorent régulièrement leur jeu et c’est ce qui se démarque”, a-t-il déclaré à propos de la liste Just 100 de cette année. “Nous nous sentons plutôt bien, car je me souviens qu’au début du classement, nous obtenions une liste d’entreprises technologiques et les gens disaient:” Ils sont riches, ils peuvent donc se permettre de faire tout cela “. Just Capital interroge chaque année le public américain et ajuste sa méthodologie pour la liste en fonction des priorités citées par le public. Payer un salaire juste et décent reste la question la plus prioritaire, pour la troisième année consécutive, représentant 21 % du score des entreprises en 2023, et il a plus que doublé, passant de 9 % au cours des trois dernières années. Alors que l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance est devenue politisée, le sondage de Just Capital trouve un large consensus dans toutes les cohortes démographiques et politiques – libéraux, conservateurs, à revenu élevé, à faible revenu, hommes, femmes, jeunes générations, générations plus âgées et blancs, noirs , et les Américains d’origine hispanique – sur la question n ° 1. C’est le dernier élément des mesures du salaire décent – qui évaluent les entreprises sur le salaire du PDG au salaire médian des travailleurs; violations de salaire ; salaire décent; les salaires par rapport aux pairs de l’industrie ; la rémunération des employés ; l’équité salariale; et le salaire minimum – où les banques ont fait de grands progrès en 2023. Divulguant un salaire minimum national pour tous les employés, un nouveau point de données introduit dans la liste cette année, représentait environ la moitié des gains de classement moyens des banques en 2023. Bank of America avait le deuxième salaire minimum le plus élevé parmi les 951 entreprises du Russell 1000 qui ont été examinés, à 22 $ de l’heure. (Bank of America s’est également engagée à continuer d’augmenter son salaire minimum à 25 dollars de l’heure d’ici 2025, mais cela n’a pas été pris en compte dans le classement.) Le salaire minimum le plus élevé divulgué provient de Banque de la Première République , à 30 $ de l’heure. Il est passé du n ° 374 l’année dernière au n ° 71, faisant partie de la liste Just 100. Dans l’ensemble, seulement 9 % des entreprises du Russell 1000 divulguent un salaire minimum.

Ce que signifie la montée en puissance de Bank of America Pour Bank of America, la montée du n ° 5 l’an dernier au n ° 1 intervient après une progression au cours des cinq dernières années, du n ° 104 en 2018 au n ° 5 en 2022. Même en perdant la première place alors que l’attention du public américain sur les travailleurs augmente – et à un moment où les grandes entreprises technologiques licencient plutôt que d’ajouter des travailleurs – l’industrie technologique n’a pas enregistré de baisse significative dans l’ensemble de la liste. Sur la liste de l’année dernière, les quatre premières places sont toutes allées à la technologie, dirigée par Alphabet. Le top 10 de cette année comprenait toujours cinq entreprises technologiques : NVIDIA , Microsoft , Hewlett Packard Entreprise , Pomme et Intel . Alphabet est tombé au n ° 12. Mais les banques étaient le secteur le plus représenté dans le Just 100 cette année : 14 entreprises, soit 34,1 % des banques du Russell 1000, contre six entreprises en 2022. Les huit banques rejoignant le Just 100 se comparent à une moyenne dans tous les autres secteurs d’un ou deux entreprises entrant ou sortant de la liste chaque année. Ce ne sont pas seulement les salaires qui ont stimulé les banques. Les emplois nationaux et la création d’emplois, le deuxième problème le plus important dans le classement annuel, sont un domaine dans lequel les banques ont enregistré une augmentation moyenne de 127 places. “Bank of America est une banque avec des points de vente dans tout le pays et apparaît plus dans la vie américaine de Main Street que les grandes entreprises technologiques, et cela rejoint le récit selon lequel ce n’est pas seulement le domaine de la technologie progressive”, a déclaré Whittaker.