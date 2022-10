La liste JD révèle les spécifications du Xiaomi Book Air – Écran OLED 13″ en remorque

Plus tôt dans la journée, Xiaomi a confirmé son intention de lancer un nouvel ultrabook Windows lors de son événement de lancement de la série Redmi Note 12 le 27 octobre et maintenant le détaillant en ligne chinois JD.com a le Xiaomi Book Air 13 répertorié pour réservation avec ses principales spécifications.









Affiches teasers du Xiaomi Book Air 13

La fiche technique détaillée révèle que l’ordinateur portable comportera un écran tactile OLED de 13,3 pouces avec une résolution de 2880 x 1800 pixels et un rapport d’aspect de 16:10. Le panneau prendra en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz et abritera une caméra de résolution inconnue. Le Xiaomi Book Air 13 est configurable avec un processeur Intel U-series Core-i5 ou Core-i7 de 12 génération, ainsi que 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage.

La spécification la plus impressionnante est la dimension de l’ordinateur portable – il est répertorié à seulement 12 mm d’épaisseur tout en pesant à peine 1,2 kg. La liste confirme un clavier pleine taille bien qu’il n’y ait aucune mention s’il sera rétro-éclairé. Les autres spécifications incluent la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 ainsi que deux ports Thunderbolt.

Il semble que l’ordinateur portable apportera également un capteur d’empreintes digitales sur le côté droit. La batterie est évaluée à 58,3 Wh avec un adaptateur secteur de type C de 65 W fourni. Avec toutes ces informations disponibles, nous ne pouvons qu’attendre les détails des prix et de la disponibilité du Xiaomi Book Air 13 lors du grand événement de jeudi.

La source (en chinois)