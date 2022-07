La liste finale des remplaçants de Boris Johnson dévoilée

Huit candidats sont officiellement en compétition pour remplacer le Premier ministre britannique sortant à la tête du Parti conservateur

Huit candidats ont été sélectionnés pour concourir pour remplacer Boris Johnson en tant que Premier ministre britannique et chef du Parti conservateur, a révélé mardi le comité chargé d’organiser la course. Graham Brady, député conservateur et président du Comité de 1922, a confirmé la liste des noms lors d’un point de presse à Westminster.

Les candidats comprennent l’ancien ministre de l’Égalité Kemi Badenoch, la procureure générale Suella Braverman, l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt, la secrétaire au Commerce Penny Mordaunt, l’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak, le président de la commission des Affaires étrangères Tom Tugendhat, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien ministre de l’Éducation. le secrétaire Nadhim Zahawi, qui a pris ses fonctions de chancelier après la démission de Sunak la semaine dernière.

Les candidats devaient être nommés par 20 membres du parti pour figurer sur la liste finale. Le premier tour de scrutin commence mercredi, et tout candidat qui obtient moins de 30 voix sera éliminé. Le second tour a lieu jeudi, le candidat qui obtient le moins de voix abandonnant.

Les tours de scrutin suivants jusqu’en juillet élimineront les candidats les moins populaires jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux, auquel cas les 180 000 membres du Parti conservateur à travers le Royaume-Uni voteront pour leur candidat préféré, et le gagnant sera annoncé le 5 septembre.

Johnson a annoncé sa démission la semaine dernière après la démission de dizaines de hauts fonctionnaires pour protester contre son administration en proie aux scandales. Alors que son départ a déclenché d’intenses spéculations concernant son remplacement, certains des noms les plus populaires, dont le secrétaire à la Défense Ben Wallace et l’ancien ministre de la Santé Sajid Javid, n’ont pas atteint la liste finale des huit. Bien qu’il soit en tête d’un sondage parmi les favoris des électeurs, Wallace a annoncé dimanche qu’il ne concourrait pas pour le rôle, tandis que Javid a abandonné la course quelques minutes avant la date limite de mardi.

Parmi les candidats restants, Sunak et Mordaunt sont actuellement en tête du peloton, selon les bookmakers.