La liste finale des athlètes indiens n’a pas encore été publiée avec un peu plus d’un mois avant les Jeux asiatiques

Alors que les Jeux asiatiques commencent dans un peu plus d’un mois, le ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Autorité des sports de l’Inde doivent encore effacer les noms des représentants de l’Inde, bien qu’ils aient été finalisés en juillet.

Les 19e Jeux asiatiques doivent se tenir du 23 septembre au 8 octobre 2023 à Hangzhou, mais la confusion règne toujours quant aux joueurs et à l’entraîneur qui seront retenus.

La dernière date de finalisation des noms des joueurs était le 15 juillet, avec le 23 juillet pour la lutte en raison d’une exception, le ministère des sports et le SAI n’ont pas effacé les noms ou ne l’ont pas encore annoncé publiquement.

Le retard inquiète les athlètes de certains sports quant à savoir s’ils participeront aux Jeux asiatiques aux frais du gouvernement ou autrement. Certains entraîneurs et joueurs craignent également de figurer sur la liste en ce qui concerne le respect des critères gouvernementaux.

Certains athlètes souhaitent également atteindre la Chine bien avant le début de la compétition quadriennale, selon un article paru dans The Indian Experss.

Le rapport ajoute qu’une commande de kits a été passée par l’Association olympique indienne pour 700 hommes et 300 femmes. À un peu plus d’un mois de la fin, la production de kits pourrait devenir un problème compte tenu des différents sports auxquels Indian participe et des différences de taille des athlètes.

L’équipement doit également être expédié en Chine avant les événements, d’autres aspects logistiques tels que la billetterie et l’hébergement devant également être pris en charge.