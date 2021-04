L’Oppo A74 visite le moulin à rumeurs depuis un certain temps maintenant et nous sommes bien conscients qu’une variante 4G et 5G sont en route. Une fuite assez importante d’il y a quelques jours offrait beaucoup de détails sur la 4G A74, ou numéro de modèle CPH2219. Certains de ces points forts incluent un chipset Snapdragon 633, avec 6 Go de RAM, une configuration de triple caméra arrière, composée d’une unité principale de 48MP et de deux capteurs macro et de profondeur de 2MP et aussi, surtout, un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD + et un in -Afficher un scanner d’empreintes digitales.

Nous savions déjà que la variante 5G de l’Oppo A74 (CPH2197) échangerait un chipset Snapdragon 480 5G, grâce à une récente liste GeekBench. Nous avons en quelque sorte supposé qu’il n’y aurait pas vraiment de changement de spécifications au-delà de cela, mais grâce à un pronostiqueur anonyme, nous avons maintenant une page de précommande en direct pour l’Oppo A74 5G sur le site d’un détaillant australien, ainsi que des spécifications et des images. et une étiquette de prix.











Oppo A74 5G

Dès le départ, il semble que l’A74 5G permutera le panneau AMOLED pour un écran LCD 90Hz. Le détaillant indique également que sa diagonale est de 6,5 pouces, au lieu des 6,43 que nous connaissons pour l’Oppo A74 ordinaire. Cependant, nous supposons que cela est dû à une erreur d’arrondi, car sinon, nous examinerions en fait deux appareils encore plus distincts, qui ne partagent même pas le même corps. Au moins les résolutions correspondent à 2400 x 1080 pixels.













Oppo A74 5G

Même si nous supposons que tout ce segment de la fiche technique, tel que présenté sur le site, est erroné, il existe également un ensemble d’images détaillées du produit à inspecter. Et cela semble corroborer le passage à un panneau LCD pour la variante 5G, en voyant à quel point il a clairement un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, au lieu d’un lecteur intégré.

La configuration de la caméra est également clairement différente avec quatre caméras à l’arrière de l’Oppo A74 5G. Le texte mentionne un vivaneau supplémentaire de 8MP, vraisemblablement et ultra-large, au-dessus des unités principales de 48MP et de deux unités 2MP. Les 6 Go de RAM semblent être inchangés du modèle 4G au modèle 5G et cette liste particulière concerne une unité avec 128 Go de stockage extensible. Une prise audio 3,5 mm est également visible sur l’une des images du produit. Au cas où vous vous poseriez la question.





Affiche de fuite d’Oppo A74

Enfin, le détaillant JB HI-FI responsable de la liste a fixé un prix demandé de 449 AUD pour le combiné, ce qui équivaut à environ 340 USD. Les précommandes sont désormais également en ligne et la date de sortie est annoncée le 13 avril.

