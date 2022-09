La liste des villes hôtes du Concours Eurovision de la chanson 2023 réduite à deux candidats

DEUX villes britanniques se battent pour accueillir le concours Eurovision de la chanson 2023, a annoncé la BBC.

Liverpool et Glasgow ont été sélectionnés après que Birmingham, Leeds, Newcastle, Sheffield et Manchester aient été retirés de la liste pour accueillir l’événement à la place de l’Ukraine.

Getty

Sam Ryder est arrivé deuxième avec Space Man au Concours Eurovision de la chanson 2022[/caption]

L’entrée ukrainienne Kalush Orchestra a triomphé au concours de cette année à Turin, en Italie, mais les producteurs ont décidé que le spectacle ne pouvait pas être organisé en toute sécurité dans le pays en raison de l’invasion russe.

Le Royaume-Uni a eu la chance d’accueillir pour la neuvième fois – plus que tout autre pays – après que Sam Ryder, 33 ans, soit arrivé deuxième avec Space Man.

Liverpool est une ville de musique de l’Unesco depuis 2015 et a été la patrie des Beatles.

Le maire de Liverpool, Joanne Anderson, a déclaré: “La culture est synonyme de Liverpool et nous cochons toutes les cases pour être l’hôte de l’année prochaine.”

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a exprimé son soutien à l’accueil de Glasgow.

L’arène OVO Hydro de la ville a été présentée dans le film Netflix Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, avec Will Ferrell, 55 ans.