Bernie Madoff, le financier de New York qui a plaidé coupable d’avoir orchestré le plus grand stratagème de Ponzi de l’histoire, est décédé mercredi dans une prison fédérale.

Le plan Ponzi de Madoff s’est effondré en 2008 pendant la Grande Récession, et il a été arrêté après que ses fils se soient rendus aux autorités fédérales.

Au moment de son arrestation, de faux relevés de compte indiquaient aux clients que le plan de Madoff détenait 60 milliards de dollars. Un fiduciaire nommé par le tribunal a récupéré plus de 13 milliards de dollars sur environ 17,5 milliards de dollars investis par les investisseurs dans l’entreprise de Madoff.

Son arnaque de plusieurs décennies incluait des citoyens ordinaires, mais la liste des personnes escroquées par Madoff comprenait de nombreuses célébrités, des acteurs aux athlètes en passant par les politiciens. Voici quelques-uns des noms célèbres arnaqués par Madoff:

Carl Shapiro: Fondatrice de la marque de vêtements pour femmes Kay Windsor.

Fred Wilpon: Ancien propriétaire des New York Mets.

Steven Spielberg: Réalisateur lauréat d’un Oscar.

Jeffrey Katzenberg: Co-fondateur de DreamWorks Pictures aux côtés de Spielberg.

Mortimer Zuckerman: Président et rédacteur en chef de US News & World Report, éditeur du New York Daily News.

Larry Silverstein: Célèbre pour avoir contribué au développement du World Trade Center.

Leonard Feinstein: Co-fondateur de Bed, Bath & Beyond.

Eric Roth: Scénariste américain pour des films comme « Forrest Gump » et « A Star Is Born ».

Larry King: Animateur de radio et de télévision américain primé aux Emmy Awards.

Frank Lautenberg: Ancien sénateur des États-Unis.

Norman Braman: Ancien propriétaire des Eagles de Philadelphie.

Kevin Bacon et Kyra Sedgwick: Acteurs lauréats du Golden Globe et couple marié.

Zsa Zsa Gabor: Ancienne Miss Hongrie en 1936 et a joué dans Moulin Rouge (1952).

John Malkovich: Acteur, réalisateur et producteur américain.

Sandy Koufax: Lanceur du Temple de la renommée de la MLB des Dodgers de Brooklyn / Los Angeles.

Tim Teufel: Ancien joueur de deuxième but de la MLB, a remporté la Série mondiale de 1986 avec les Mets de New York.

Phyllis George: Miss America 1971, et une pionnière dans la diffusion de sports féminins.

