La liste des téléphones AT&T survivant à la fin de la 3G est ici

AT&T fermera la 3G en 2022 et une liste d’appareils qui fonctionneront encore une fois que cela se produira a été découverte. Je ne peux pas imaginer que vous vous inquiétiez de la mort imminente de la 3G, mais c’est toujours amusant de voir comment merde à l’épreuve du temps votre téléphone était lors de l’achat.

La liste du site d’AT&T (voir ici) est long et semble avoir été fait assez récemment car la gamme Galaxy S21 y est. Shocker, le S21 fonctionnera toujours lorsque la 3G aura disparu !

Le reste de la liste comprend des téléphones Samsung aussi anciens que le Galaxy Note Edge et le Galaxy Note 4, ainsi que le Galaxy S5 et le Galaxy S4 Mini. Les iPhones d’aussi loin que l’iPhone 6 fonctionneront toujours. Les téléphones LG reviennent au V10 et au G3 le seront également. Le OnePlus 6T est le plus ancien de OnePlus sur la liste. Le One M8 de HTC est là ! Même le Google Pixel 2 fonctionnera toujours très bien sur le réseau d’AT&T sans 3G.

Vous avez une tablette et vous vous demandez si cela fonctionnera ? Ceux-ci sont sur la liste, qui comprend des appareils comme l’iPad 3 et l’iPad Mini 1, Surface 3 et Galaxy Tab S2_R.

Encore une fois, AT&T met fin à la 3G en 2022 et si vous possédez un téléphone sorti au cours des 7 dernières années, vous devriez être bon.

// XDA