L’ouvreur du Kerala, Mohammed Azharuddeen, est récemment devenu un nom connu en Inde après ses exploits lors d’un match du Trophée Syed Mushtaq Ali au stade Wankhede, Mumbai est devenu le point de discussion d’Internet.

Le vétéran et joueur de cricket explosif Virender Sehwag, dans un tweet, a déclaré qu’il aimait regarder les manches d’Azharuddeen.

Mercredi, poursuivant une cible raide de 197, Azharuddeen a fait paraître un peu trop facile en frappant 10 six et 9 quatre et est resté invaincu à 137 sur 54 balles donnant la victoire au Kerala en seulement 16 overs. C’était également la deuxième victoire consécutive du Kerala.

Il s’agissait du deuxième siècle le plus rapide de l’histoire du trophée Syed Mushtaq Ali, les 32 tonnes de Rishabh Pant en 2018 étant le plus rapide.

Ceux qui avaient été témoins du blitzkrieg qui s’est déroulé au Wankhede étaient tous des louanges au batteur du Kerala. Après le feu d’artifice d’Azharuddeen, Actualités Manorama a visité la maison du talentueux joueur de cricket à Kasargod et s’est assis avec sa famille pour parler des manches très appréciées.

L’interview a donné un aperçu des nombreuses distinctions qui ont été décernées à Azharuddeen dans sa carrière de cricket. La chaîne d’information a également donné un aperçu de la liste des seaux inspirante du cricket du Kerala.

Qu’y avait-il sur la liste?

– IPL

– 4 centaines dans une saison de Ranji

– Sa propre maison

– (Mercedes) Benz

– Coupe du monde 2023

Les objectifs fixés par Azharuddeen ont été signalés par un utilisateur sur Twitter.

L’assaut d’Azharuddeen a pris Mumbai par surprise, alors que le Kerala a écrasé 65 points dans les cinq premiers overs. Azharuddeen n’a pris que 20 balles pour ses cinquante. À la fin du 12e, ils étaient 165 pour 1 avec Azharuddeen déjà passé son siècle. Robin Uthappa a fait 33 sur 23 dans un partenariat d’ouverture d’une valeur de 129 courses avec seulement 57 balles.

Les fans de cricket étaient impressionnés par le coup étonnant et mémorable de la star du Kerala.

Auparavant, Mumbai avait fait 196 pour 7 avec Aditya Tare en tête avec 42 sur 31 tandis que Yashasvi Jaiswal (40 sur 32), Suryakumar Yadav (38 sur 19) et Shivam Dube (26 sur 13) jouaient également leur rôle.