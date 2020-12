Le 2 décembre, le médecin-chef adjoint a déclaré que le déploiement prendrait «des mois, pas des semaines», ce qui signifie qu’il est essentiel de continuer à suivre les nouvelles règles du système de niveaux.

Le professeur Van-Tam a déclaré: « Personne ne veut le verrouillage. Mais si vous voulez que ce rêve se réalise aussi vite que possible, alors vous devez prendre le vaccin quand il vous est proposé. »

Les forces armées et le NHS ont commencé les préparatifs urgents pour les centres ont été informés qu’ils devraient être achevés dans quinze jours, selon des sources.

Le personnel militaire a reçu l’ordre de transformer environ 10 sites en centres de vaccination, y compris l’hôpital Nightingale au centre ExCel de Londres, l’hippodrome d’Epsom, à Surrey, et le stade de football Ashton Gate de Bristol et le centre de conférence Robertson House à Stevenage desserviront la capitale et au sud de Angleterre, selon des sources.

Le vaccin sera ensuite également déployé auprès des généralistes et des pharmaciens qui ont la capacité de stocker le vaccin à -70 ° C dont il a besoin pour rester efficace.

Dans la réponse à la critique selon laquelle la température du vaccin rendrait difficile la délivrance autour des maisons de soins, le professeur Van-Tam a fait valoir que c’était « extrêmement injuste quand on considère qu’un nouveau virus est apparu il y a moins de 12 mois et que nous avons maintenant notre premier vaccin ».

Le médecin-chef adjoint a poursuivi: « Il s’agit d’un produit complexe. Ce n’est pas un yaourt qui peut être sorti du réfrigérateur et remis en place plusieurs fois. »

Le NHS se prépare à un programme de vaccination de masse depuis plusieurs semaines et pourrait avoir jusqu’à 1500 cabinets de généralistes et centres de service au volant ordonnés d’ouvrir de 8h à 20h tous les jours, chacun distribuant au moins 1000 coups par semaine.

Dans le cadre des plans actuels, des grappes locales d’environ cinq pratiques couvrant environ 50 000 patients, connues sous le nom de Réseaux de soins primaires, se combineront pour organiser la distribution des vaccins et le service de santé espère vacciner un million de personnes par semaine.

Cependant, tout éventuel déploiement sera limité par la vitesse de fabrication en Belgique, avec des plans de distribution « aussi rapidement que l’entreprise peut fabriquer ».