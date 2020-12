Le médecin-chef adjoint a déclaré que le déploiement prendrait « des mois, pas des semaines », ce qui signifie qu’il est essentiel de continuer à suivre les nouvelles règles du système de niveaux.

Le professeur Van-Tam a déclaré: « Personne ne veut le verrouillage. Mais si vous voulez que ce rêve se réalise aussi vite que possible, alors vous devez prendre le vaccin quand il vous est proposé. »

Les forces armées et le NHS ont commencé les préparatifs urgents pour les centres ont été informés qu’ils devraient être achevés dans quinze jours, selon des sources.

Le personnel militaire a reçu l’ordre de transformer environ 10 sites en centres de vaccination, y compris l’hôpital Nightingale au centre ExCel de Londres, l’hippodrome d’Epsom, à Surrey, et le stade de football Ashton Gate de Bristol et le centre de conférence Robertson House à Stevenage desserviront la capitale et au sud de Angleterre, selon des sources.

Les dirigeants du conseil municipal de Derby ont également confirmé que les autorités locales finalisaient les arrangements pour que Derby Arena soit utilisé comme centre de vaccination.

Les autres lieux considérés comme des lieux possibles incluent: le Black Country Living Museum, Millennium Point, des parties du champ de foire des trois comtés de Malvern dans le Worcestershire et le site de Villa Park, domicile de l’Aston Villa FC dans les West Midlands, et l’hippodrome de Leicester dans les East Midlands. .

Un déploiement de masse des vaccinations Covid-19 devrait également commencer le 9 décembre à Nottingham et Nottinghamshire.

Le vaccin sera ensuite également déployé auprès des médecins généralistes et des pharmaciens qui ont la capacité de stocker le vaccin à -70 ° C dont il a besoin pour rester efficace.

En réponse aux critiques selon lesquelles la température du vaccin rendrait difficile la délivrance autour des maisons de retraite, le professeur Van-Tam a fait valoir que c’était « extrêmement injuste quand on considère qu’un nouveau virus est apparu il y a moins de 12 mois et que nous avons maintenant notre premier vaccin « .

Le médecin-chef adjoint a poursuivi: « Il s’agit d’un produit complexe. Ce n’est pas un yaourt qui peut être sorti du réfrigérateur et remis plusieurs fois ».

Cependant, le secrétaire à la santé écossais a annoncé que le vaccin Pfizer-BioNTech sera livré aux résidents des centres de soins en Écosse dans un délai de quinze jours (14 décembre).

Jeane Freeman a déclaré que les discussions tenues le 3 décembre avaient confirmé que le vaccin Pfizer / BioNTech pouvait être transporté dans un état non gelé pendant jusqu’à 12 heures, et peut également être décomposé en emballages plus petits dans «certaines conditions».

Mme Freeman a déclaré que cela rend le vaccin « plus utilisable avec un minimum de gaspillage pour les résidents des centres de soins et nos citoyens âgés ».

Le National Care Forum a déclaré que la seule solution viable pour les résidents des foyers de soins est de faire «dépasser le seuil» des coups.

Une porte-parole a déclaré: « Il semble que le gouvernement écossais soit parvenu à une conclusion différente et ait en fait l’intention d’honorer la priorité définie par le JCVI et de livrer le vaccin directement aux maisons de soins écossaises.

« Il n’est pas du tout clair pour le moment pourquoi le gouvernement anglais ne suit pas cette voie. »

Le NHS se prépare à un programme de vaccination de masse depuis plusieurs semaines et pourrait avoir jusqu’à 1500 cabinets de généralistes et centres de service au volant ordonnés d’ouvrir de 8h à 20h tous les jours, chacun distribuant au moins 1000 coups par semaine.

Dans le cadre des plans actuels, des groupes locaux d’environ cinq cabinets couvrant environ 50 000 patients, connus sous le nom de Réseaux de soins primaires, se combineront pour organiser la distribution des vaccins et le service de santé espère vacciner un million de personnes par semaine.

Cependant, tout éventuel déploiement sera limité par la vitesse de fabrication en Belgique, avec des plans de distribution « aussi rapidement que l’entreprise peut fabriquer ».