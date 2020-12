Comment la température de Pfizer affectera-t-elle le programme de vaccination?

Le vaccin doit être conservé à -70 ° C pour être efficace, ce qui signifie qu’il ne peut être livré qu’aux généralistes disposant des installations nécessaires pour le maintenir à cette température.

Il sera difficile à administrer dans les maisons de soins. Le professeur adjoint de médecine en chef Jonathan Van-Tam a déclaré: « C’est un produit complexe. Ce n’est pas un yaourt qui peut être sorti du réfrigérateur et remis plusieurs fois ».

Cependant, dans l’incertitude quant au nombre de coups qui atteindraient le Royaume-Uni avant la fin de l’année, les maisons de soins ont été remontées dans la liste. Par conséquent, le 5 décembre, la MHRA a approuvé la manière dont les doses du vaccin seraient distribuées aux maisons de soins et a déclaré qu’il serait prêt à être distribué à travers le Royaume-Uni dans les deux prochaines semaines.

Le vaccin sera désormais déployé auprès des résidents âgés des maisons de soins de santé comptant plus de 50 lits enregistrés en Angleterre au cours des prochaines semaines.

Il fait suite à un projet pilote qui a débuté le 16 décembre où le coup a été porté aux résidents et au personnel d’un petit nombre de maisons de soins, qui seraient sept maisons.

Il est entendu que les lots de vaccins sont décomposés en doses de 75, et l’accent sera mis au cours de la prochaine quinzaine sur les résidents âgés et le personnel des foyers de plus de 50 lits afin d’éviter le gaspillage.

NHS England n’a pas dit combien de résidents ou de maisons de soins ont reçu des doses dans le cadre du pilote de la semaine dernière, mais a qualifié le déploiement initial d ‘ »étape significative ».

La secrétaire écossaise à la santé, Jeane Freeman, a insisté sur le fait qu’ils livreraient le vaccin aux résidents des foyers de soins en Écosse avant le 14 décembre, déclarant que ses entretiens avec Pfizer avaient révélé que le vaccin pouvait être transporté dans un état non gelé pendant jusqu’à 12 heures.

À quels autres problèmes le programme de vaccination est-il confronté?

Le 13 décembre, la nouvelle que jusqu’à 40 pour cent du personnel des foyers de soins n’avaient peut-être pas fait de piqûre a suscité de nouvelles craintes que le déploiement du vaccin ne réussisse.

Cette recherche, de la National Care Association, a suggéré que jusqu’à 20 pour cent des travailleurs de soins de santé sont catégoriques qu’ils ne recevront pas le coup. En outre, 20% des autres qui ne sont pas sûrs, et par conséquent, peuvent suivre leur exemple.

Nadra Ahmed, une représentante de l’organisme de bienfaisance, a révélé qu ‘«entre 17 et 20 pour cent environ des employés des services disent qu’ils ne l’auront certainement pas, et puis vous avez les autres qui attendent de voir. Nous envisageons donc potentiellement 40% de ceux qui décident de ne pas l’avoir. »

Qu’en est-il de la nouvelle variante du coronavirus? Le vaccin nous protégera-t-il encore contre cela?

Le 14 décembre, dans son discours aux Communes, le secrétaire à la Santé a annoncé qu’une nouvelle souche de coronavirus avait été identifiée en Angleterre.

Cependant, M. Hancock a déclaré qu’il était « hautement improbable » que la nouvelle variante provoquera une maladie plus grave ou compromettra le vaccin.

Dans son allocution aux Communes, il a partagé: « Je dois souligner à ce stade qu’il n’y a actuellement rien qui suggère que cette variante est plus susceptible de provoquer une maladie grave et le dernier conseil clinique est qu’il est hautement improbable que cette mutation échoue à répondre à un vaccin, mais cela montre que nous devons être vigilants et suivre les règles et que chacun doit prendre la responsabilité personnelle de ne pas propager ce virus. «

Le directeur général de BioNTech a déclaré que la société pharmaceutique allemande est convaincue que son vaccin contre le coronavirus fonctionne contre la variante britannique, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour en être totalement sûres.

Ugur Sahin a déclaré le 22 décembre que « nous ne savons pas pour le moment si notre vaccin est également capable de fournir une protection contre cette nouvelle variante », mais parce que les protéines de la variante sont à 99% les mêmes que les souches dominantes, BioNTech a une « confiance scientifique » dans le vaccin.

M. Sahin a déclaré que BioNTech mène actuellement de nouvelles études et espère avoir une certitude dans les semaines à venir.

« La probabilité que notre vaccin fonctionne … est relativement élevée. » Mais si nécessaire, « nous pourrions être en mesure de fournir un nouveau vaccin techniquement dans les six semaines », a-t-il ajouté.

Puis, le 28 décembre, le jour même où le Royaume-Uni a atteint un record quotidien d’infections à Covid-19, le conseiller de Sage, Sir Jeremy Farrar, a annoncé ses craintes qu’un million de vaccinations contre Covid-19 par semaine ne suffiraient toujours pas à provoquer la pandémie. sous contrôle.

M. Farrar a déclaré: «Nous n’allons pas être libérés de cette pandémie d’ici février; c’est maintenant une infection endémique humaine.

Si nous parvenons à atteindre l’objectif d’un million [vaccinated] une semaine, franchement, je ne pense pas que ce soit suffisant pour accélérer les choses si nous voulions couvrir le pays.