Qui recevra le vaccin en premier?

Dans la semaine commençant le 14 décembre, 300 chirurgies généralistes commenceront à administrer des vaccins aux personnes de plus de 80 ans, car l’âge déterminé par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation était le facteur le plus important de décès liés à Covid-19.

En dehors de l’âge, les travailleurs du NHS et les résidents des foyers de soins seront prioritaires, suivis des travailleurs de la santé et des services sociaux, puis des travailleurs clés comme les premiers intervenants et les enseignants.

Les scientifiques ont déclaré que seulement la moitié des personnes vaccinées pourraient avoir une immunité après une seule dose et que les personnes âgées devraient attendre d’être entièrement protégées avec une deuxième dose après Noël avant de serrer leurs proches dans leurs bras.

Le Dr Simon Clarke, professeur agrégé en microbiologie cellulaire à l’Université de Reading, a déclaré qu’il fallait trois semaines pour obtenir le deuxième jab et une autre semaine pour développer une immunité complète.

La majeure partie des vaccins sera administrée en 2021 en utilisant la version Oxford / AstraZeneca pour stimuler l’offre, selon le secrétaire aux affaires Alok Sharma.

