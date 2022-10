La liste des membres du régime iranien interdits de séjour au Canada arrive dans “des semaines”, selon le ministre de la Sécurité publique

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré qu’il croyait que le Canada serait en mesure de désigner une liste de milliers de membres du régime iranien qui seront interdits de territoire au Canada d’ici quelques semaines.

Le gouvernement fédéral a imposé des sanctions contre certaines personnes et entités iraniennes en réponse à la répression des manifestations par les autorités iraniennes, mais il a fallu plus de temps pour identifier les milliers de personnes qui seraient touchées par l’utilisation par ce pays des mesures en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés loi (LIPR).

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les mesures toucheraient 50 % du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Dans une interview sur Rosemary Barton en direct dimanche, Mendicino a déclaré qu’il était convaincu que les désignations pourraient être faites à court terme.

“Certainement pas des années ou des mois. Je pense que nous parlons de semaines”, a-t-il déclaré à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton.

REGARDER | Le ministre de la Sécurité publique discute des manifestations en Iran : Ottawa répond à la violente répression du régime iranien par des sanctions contre des responsables Rosemary Barton Live s’entretient avec le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino sur les sanctions du gouvernement fédéral contre les responsables iraniens. Les sanctions sont la dernière décision d’Ottawa en réponse à la répression du gouvernement iranien contre les manifestations anti-régime qui se déroulent à travers le pays. “Ceux qui sont les plus responsables ne pourront plus jamais remettre les pieds au Canada ou utiliser ce pays comme refuge”, a déclaré Mendicino.

Mendicino a également répondu aux nouvelles d’Iran concernant un incendie à la prison d’Evin à Téhéran, qui détient de nombreux prisonniers politiques du régime. Selon les médias officiels iraniens, quatre personnes sont mortes dans l’incendie.

Les images de l’incendie sont “choquantes, c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré Mendicino.

“Il n’y a aucun moyen de faire comprendre à quel point la situation est grave là-bas. Nous allons donc marcher avec eux, nous allons nous tenir à leurs côtés et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour défendre leurs droits humains. .”

Le gouvernement libéral a subi d’intenses pressions – de la diaspora iranienne au Canada, des députés de l’opposition et des membres de son propre caucus – pour qu’il prenne des mesures concrètes contre l’Iran à la suite du décès, le 16 septembre, en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans. , qui a été arrêtée pour ne pas avoir suffisamment couvert ses cheveux.

Les manifestations en cours en Iran se sont heurtées à une répression brutale, avec des centaines de personnes tuées par les forces de sécurité, estiment des groupes de défense des droits de l’homme.

Les députés conservateurs ont été particulièrement véhéments en appelant à une action plus agressive de la part du gouvernement fédéral. S’exprimant sur CBC Pouvoir & Politique Fin septembre, la chef adjointe des conservateurs, Melissa Lantsman, a déclaré que son parti soutenait les appels au changement de régime en Iran.

Renforcer l’application des sanctions

Dimanche, un groupe d’organisations de défense des droits de l’homme, dont les familles des victimes du vol PS752, ont appelé les pays du G7 à expulser les représentants iraniens de leur pays. L’avion commercial ukrainien a été abattu par les forces iraniennes en janvier 2020, tuant les 176 personnes à bord, dont 55 Canadiens et 30 résidents permanents.

Mendicino a souligné que les dispositions de la LIPR n’étaient qu’une partie de la réponse du gouvernement fédéral, qui comprend également plus d’argent pour renforcer la capacité d’application des sanctions.

“Nous examinons toutes les autorités disponibles pour nous assurer que le Canada ne peut pas être un arrière-cour pour perpétrer ou soutenir de quelque manière que ce soit les violations qui se déroulent en Iran”, a-t-il déclaré à Barton.

Alors que certains défenseurs ont critiqué Ottawa pour ne pas avoir répertorié le CGRI comme une entité terroriste en vertu du Code criminel, Mendicino a souligné d’autres outils, y compris d’autres sanctions, comme moyen de traiter les liens financiers potentiels entre les personnes au Canada et le régime iranien.

Certains experts ont noté que le Canada avait annoncé ses mesures LIPR sans en déterminer la liste. Thomas Juneau, professeur adjoint en affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa, a déclaré que l’annonce “était un peu précipitée”, mais qu’en fin de compte, le gouvernement serait en mesure de trouver les preuves nécessaires.

Enfants tués lors de manifestations: groupe de défense des droits

Barton s’est également entretenu dimanche avec Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur du groupe norvégien Iran Human Rights.

Amiry-Moghaddam a appelé les Nations Unies à mettre en place un mécanisme pour enquêter à la fois sur l’incendie de la prison d’Evin et sur les manifestations elles-mêmes. Il a déclaré que son organisation pensait qu’entre 25 et 30 mineurs avaient été tués dans les manifestations jusqu’à présent.

“Nous parlons d’enfants qui demandent à vivre une vie normale, avec des droits égaux entre garçons et filles et sans lavage de cerveau idéologique comme ils le font dans les écoles iraniennes”.

Amiry-Moghaddam a comparé ce que son groupe demandait à un processus similaire mis en place pour les auteurs d’atrocités en Syrie, où des preuves sont recueillies et des procès peuvent avoir lieu si les individus quittent le pays.

“Mais je pense que plus important que le procès lui-même est probablement le signal politique qu’il envoie que le monde vous regarde. Nous ne sommes pas indifférents et nous vous tiendrons responsables.”