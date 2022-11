La liste des meilleures villes du monde comprend 5 au Canada

Cinq villes canadiennes figurent parmi les meilleures au monde, selon un classement publié cette semaine pour 2023.

La liste des meilleures villes, limitée à celles comptant plus d’un million d’habitants, comprenait Toronto, Montréal, Calgary, Vancouver et Ottawa parmi les 100 meilleures, selon le rapport World’s Best Cities de Resonance Consultancy, un cabinet de conseil en marketing basé en Colombie-Britannique.

Les auteurs de la liste ont déclaré que le classement avait été déterminé en analysant un large éventail de facteurs qui ont historiquement montré des corrélations positives avec l’attraction d’emplois, d’investissements et de tourisme.

La diversité, l’éducation et un nombre élevé de sièges sociaux de grandes entreprises sont les raisons pour lesquelles Resonance a classé Toronto la meilleure ville au Canada et la 24e au monde.

“Le fait est que vous pouvez visiter le monde en une journée ici”, a déclaré Wayne Smith, professeur et directeur par intérim à la Ted Rogers School of Hospitality and Tourism Management de la Toronto Metropolitan University, à CTV News Toronto.

« Il n’y a pas beaucoup d’autres endroits dans le monde qui se rapprochent de la diversité de la ville. Si vous voulez de la nourriture afghane, vous pouvez la trouver. Si vous voulez de la nourriture soudanaise, vous en trouverez aussi.

Montréal, la deuxième plus grande ville du Canada, avec son égalité des revenus, sa culture, «l’emblématique université McGill» et son expertise technologique attirant les investissements étrangers, est arrivée à la 56e place du classement.

Calgary est arrivée à 65 ans, avec des points pour sa population plus jeune, l’accessibilité à l’éducation, l’égalité des revenus et la qualité de vie.

Metro Vancouver était 69e sur la liste. L’égalité des revenus, une université de «classement mondial», la sécurité et la topographie unique de la région sont les raisons pour lesquelles Vancouver s’est classée parmi les 100 meilleures.

La capitale du Canada, Ottawa, était la seule autre ville canadienne sur la liste, obtenant des notes élevées pour l’éducation, le faible coût de la vie et la disponibilité d’emplois.

« Nous avons obtenu des notes très élevées sur certains éléments clés qui nous distinguent des autres villes du monde », a déclaré Catherine Callary, vice-présidente, Développement des destinations à Tourisme Ottawa, à CTV News Ottawa. “Notre atout le plus précieux est notre personnel.”

Selon ceux qui sont derrière le top 100, 24 facteurs ont été pris en compte pour déterminer quelles villes ont fait la coupe et dans quel ordre.

Sur la base des scores déterminés par ces facteurs, aucune ville canadienne n’a obtenu une place dans le top 10, et aucune autre n’a été incluse dans le top 100, mais le critère du million d’habitants signifie que la plupart des autres villes ne se qualifieraient pas.

La liste a désigné Kyiv comme la meilleure ville honoraire du monde en 2023, le rapport décrivant la capitale ukrainienne comme un “phare de courage et de résilience” face à la tragédie quotidienne.

Londres a réussi à obtenir la première place officielle en raison de sa popularité auprès des touristes et des investisseurs, de la prédominance des propriétés de luxe, des résidents de haut niveau et du développement économique.

Après Londres, les villes de Paris, New York, Tokyo, Dubaï, Barcelone, Rome, Madrid, Singapour et Amsterdam complètent le top 10 de cette année.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.



Avec des fichiers de Michael Woods de CTV News Ottawa et Alex Arsenych de CTV News Toronto