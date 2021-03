La liste des lauréats des Golden Globes Awards alors qu’Emma Corrin et John Boyega dirigent la charge britannique

La 78e édition des Golden Globe Awards avait été retardée de près de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus, mais quand elle a finalement eu la chance de distribuer ses gongs, les Britanniques étaient en force.

La cérémonie d’Hollywood étant organisée des deux côtés des États-Unis, à Beverly Hills et à New York, les gagnants étaient principalement sur des liens vidéo depuis leurs maisons, alors qu’ils apprenaient leur destin,

Ce fut une soirée décente pour les Britanniques alors qu’Emma Corrin, Rosamund Pike, John Boyega et Daniel Kaluuya remportaient tous un Golden Globe pour leurs efforts à l’écran.

Emma a rendu hommage à la princesse Diana après avoir gagné pour son interprétation du royal dans The Crown.

John Boyega a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle, télévision pour son rôle dans Small Axe, tandis que Daniel Kaluuya a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle, film pour son rôle dans Judas et le Messie noir.







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



Rosamund Pike a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale pour I Care A Lot, a déclaré: « Je me soucie beaucoup, merci de reconnaître le côté sombre de la comédie. »

La Couronne s’est avérée être un énorme succès, avec Josh O’Connor remportant la meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée, un drame, pour son interprétation du prince de Galles.

Rejoignant Emma Corrin sur la liste des gagnants, il a déclaré: « C’est une vraie surprise … pour notre incroyable distribution, chaque jour travailler avec vous était une masterclass. »







(Image: via Reuters)



La soirée de l’émission a été couronnée par la victoire du meilleur gong de la série dramatique télévisée.

Peter Morgan, le créateur de The Crown, a remercié la HFPA et Netflix, en disant: « Je suis juste désolé d’être assis ici dans mon petit bureau tragique et pas entouré par les gens qui font de l’émission un plaisir à faire. »

* La liste des gagnants sera mise à jour au fur et à mesure que les récompenses seront annoncées.

Meilleur acteur dans un second rôle, film

Daniel Kaluuya, Judas et le Messie noir (GAGNANT)

Sacha Baron Cohen, Le procès du Chicago 7

Jared Leto, Les petites choses

Bill Murray, Avec des glaçons

Leslie Odom Jr., Une nuit à Miami

Meilleur acteur dans un second rôle, télévision

John Boyega, Petite hache (GAGNANT)

Brendan Gleeson, La règle Comey

Daniel Levy, Ruisseau Schitt

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, L’annulation

Meilleure actrice dans une série télévisée, une comédie musicale ou une comédie

Catherine O’Hara, Ruisseau Schitt (GAGNANT)

Lily Collins, Emily à Paris

Kaley Cuoco, L’hôtesse de l’air

Elle Fanning, Le grand

Jane Levy, Liste de lecture extraordinaire de Zoey

Meilleur film, animé

Âme (GAGNANT)

Les Croods: un nouvel âge

En avant

Au-dessus de la lune

Marcheurs de loups

Meilleure performance d’un acteur, série limitée, série d’anthologie ou film réalisé pour la télévision

Mark Ruffalo, Je sais que cela est vrai (GAGNANT)

Bryan Cranston, Votre honneur

Jeff Daniels, La règle Comey

Hugh Grant, L’annulation

Ethan Hawke, Le bon seigneur oiseau

Meilleur scénario, film

Aaron Sorkin, Le procès du Chicago 7 (GAGNANT)

Émeraude Fennell, Jeune femme prometteuse

Jack Fincher, Mank

Florian Zeller et Christopher Hampton, Le père

Chloé Zhao, Nomadland





Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée, drame

Emma Corrin, La Couronne (GAGNANT)

Olivia Colman, La Couronne

Jodie Comer, Tuer Eve

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Cliquet

Meilleure chanson originale, film

‘Est Si (vu)’ – La vie à venir (GAGNANT)

‘ Battez-vous pour vous ‘ – Judas et le Messie noir

‘ Entends ma voix ‘ – Le procès du Chicago 7

‘ Parlez maintenant’ – Une nuit à Miami

‘ Tigresse et Tweed ‘ – Les États-Unis contre Billie Holiday

Meilleure musique originale, film

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, Âme (GAGNANT)

Alexandre Desplat, Le ciel de minuit

Ludwig Göransson, Principe

James Newton Howard, Nouvelles du monde

Trent Reznor, Atticus Ross, Mank

Meilleur acteur dans une série télévisée, une comédie musicale ou une comédie

Jason Sudeikis, Ted Lasso (GAGNANT)

Don Cheadle, Lundi noir

Nicholas Hoult, Le grand

Eugène Levy, Ruisseau Schitt

Ramy Youssef, Ramy

Meilleure série télévisée, comédie musicale ou comédie

Ruisseau Schitt (GAGNANT)

Emily à Paris

L’hôtesse de l’air

Le grand

Ted Lasso

Meilleure performance d’une actrice dans un film, une comédie musicale ou une comédie

Rosamund Pike, Je me soucie beaucoup (GAGNANT)

Maria Bakalova, Film suivant Borat

Kate Hudson, Musique

Michelle Pfeiffer, Sortie française

Anya Taylor-Joy, Emma

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée, drame

Josh O’Connor, La Couronne (GAGNANT)

Jason Bateman, Ozark

Bob Odenkirk, Tu ferais mieux d’appeler Saul

Al Pacino, Chasseurs

Matthew Rhys, Perry Mason

Meilleure image, langue étrangère

Minari (GAGNANT)

Un autre tour

La Llorona

La vie à venir

Deux d’entre nous

Meilleure série télévisée, drame

La Couronne(GAGNANT)

Pays de Lovecraft

Le mandalorien

Ozark

Cliquet

Meilleure actrice dans un second rôle, film

Jodie Foster, Le mauritanien (GAGNANT)

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, Le père

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, Nouvelles du monde

Meilleure actrice dans un second rôle, télévision

Gillian Anderson, La Couronne (GAGNANT)

Helena Bonham Carter, La Couronne

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, Ruisseau Schitt

Cynthia Nixon, Cliquet

Meilleure performance d’une actrice, d’une série limitée, d’une série d’anthologie ou d’un film réalisé pour la télévision

Anya Taylor-Joy, Le gambit de la reine (GAGNANT)

Cate Blanchett, Mme Amérique

Daisy Edgar-Jones, Personnes normales

Shira Haas, Peu orthodoxe

Nicole Kidman, L’annulation

Meilleure série limitée, série d’anthologie ou film cinématographique conçu pour la télévision

The Queen’s Gambit (GAGNANT)

Personnes normales

Petite hache

L’annulation

Peu orthodoxe

Meilleure performance d’un acteur dans un film dramatique

Riz Ahmed, Son du métal

Chadwick Boseman, Fond noir de Ma Rainey

Anthony Hopkins, Le père

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, LeMauritanien

Meilleur réalisateur, film

Émeraude Fennell, Jeune femme prometteuse

David Fincher, Mank

Regina King, Une nuit à Miami

Aaron Sorkin, Le procès du Chicago 7

Chloé Zhao, Nomadland

Meilleur film, comédie musicale ou comédie

Film suivant Borat

Hamilton

Musique

Palm Springs

Le bal

Meilleure performance d’un acteur dans un film, une comédie musicale ou une comédie

Sacha Baron Cohen, Film suivant Borat

James Corden, Le bal

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, L’histoire personnelle de David Copperfield

Andy Samberg, Palm Springs

Meilleure performance d’une actrice dans un film dramatique

Viola Davis, Fond noir de Ma Rainey

Jour de l’Andra, Les États-Unis contre Billie Holiday

Vanessa Kirby, Morceaux d’une femme

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Jeune femme prometteuse

Meilleur film dramatique

Le père

Mank

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Le procès du Chicago 7

