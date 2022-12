La liste des “langages nuisibles” de Stanford comprend “l’américain”, Elon Musk l’appelle la “folie”

L’Université de Stanford fait face à une forte réaction contre un guide linguistique qu’elle a conçu pour cultiver un langage inclusif. La liste des “langages nuisibles” contient des mots et des phrases qu’elle prévoit d’éliminer de son langage en ligne ou du code de Stanford. De nombreuses inquiétudes ont été soulevées au sujet de la liste récemment révisée, qui aurait inclus des adjectifs comme « américain », « courageux » et « accro ».

L’institution a lancé l’initiative d’élimination du langage nuisible (EHLI) plus tôt cette année, en introduisant un site Web en mai “destiné à aider les individus à reconnaître et à traiter le langage potentiellement dangereux qu’ils peuvent utiliser”.

Le capacitisme, l’âgisme, l’homophobie et le racisme institutionnalisé font partie des dix catégories dans lesquelles EHLI a classé les mots dont l’utilisation est interdite. Le manuel de langue de l’Université de Stanford tente «d’éliminer de nombreuses formes de langage nuisible, y compris le langage raciste, violent et biaisé… dans les sites Web et le code de Stanford».

Suite au contrecoup du manuel de langue, l’Université de Stanford a restreint l’accès à la page Web aux utilisateurs disposant d’une connexion interne. De nombreuses phrases ajoutées à la liste avaient en fait des antécédents d’oppression et de discrimination, mais les gens ont trouvé que certains mots de la liste étaient répugnants.

Par exemple, le guide exhorte les gens à remplacer le terme américain par citoyen américain « insinuant ainsi que les États-Unis sont le pays le plus important des Amériques » dans la section Langage imprécis. Un autre terme de la liste jugé nocif est « avorter », qui doit être remplacé par « annuler » ou « mettre fin » en raison de préoccupations concernant le mot « avortement ». En outre, la liste de 13 pages comprend des insultes dirigées contre les tribus indigènes, les utilisateurs de fauteuils roulants, les Noirs, la communauté LGBTQ+, entre autres.

Au milieu du contrecoup, le porte-parole de l’Université de Stanford a déclaré à Fox News Digital : « Les directives de style de Stanford sont destinées à un usage interne, souvent pour des groupes de travail individuels. Dans ce cas, le site Web de l’EHLI a été spécifiquement créé par et destiné à être utilisé au sein de la communauté informatique universitaire. Il continuera à être affiné en fonction des contributions continues de la communauté.

