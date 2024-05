La liste des invités au dîner d’État de la Maison Blanche au Kenya comprend LeVar Burton, Roger Goodell et les Clinton

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden accueillent le président kenyan William Ruto et la première dame Rachel Ruto à la Maison Blanche à Washington pour un dîner d’État, le jeudi 23 mai 2024.





La liste des invités pour la Maison Blanche de jeudi dîner d’État comprend des célébrités, des hommes politiques et des alliés du président, ainsi que Le président Joe Biden et la première dame, le Dr Jill Biden dérouler le tapis rouge au président kenyan William Ruto et la première dame Rachel Ruto.

L’ancien président Bill Clinton, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, l’acteur LeVar Burton, le commissaire de la NFL Roger Goodell, le commissaire de la NBA Adam Silver et le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries font partie des invités de marque arrivant pour le dîner d’État officiel.

Une visite d’État est l’un des outils diplomatiques les plus importants qu’une Maison Blanche puisse utiliser pour honorer un allié de premier plan, cet événement méticuleusement planifié arrivant alors que Biden cherche à souligner la forte alliance entre les deux pays.

« Il y a une lumière vive à la Maison Blanche ce soir », a déclaré Biden au président kenyan lors de son toast au dîner d’État. « Jill et moi sommes honorés de vous accueillir ici. »

Il a ensuite plaisanté en disant que « de nombreux membres de la diaspora africaine » étaient présents à l’événement en cravate noire de jeudi, y compris l’ancien président Barack Obama qui « vient de partir ». Biden a ajouté qu’Obama avait été « très aimable » et qu’il avait rencontré Ruto plus tôt jeudi.

L’ancien président a assisté à une réception dans la salle bleue avant le dîner d’État et s’est brièvement arrêté dans la salle du dîner, selon son bureau. Obama, dont le père est né au Kenya, s’est rendu dans le pays en tant que président en 2015 et y est revenu en 2018 après avoir quitté ses fonctions.

Biden a ajouté que les États-Unis ont un « grand respect » pour le Kenya et a rappelé le moment où l’ancien président Jimmy Carter a accueilli pour la première fois les dirigeants kenyans.

Il a conclu par un toast irlandais, en disant notamment : « Jusqu’à ce que nous nous revoyions, que Dieu vous tienne dans la paume de sa main – au Kenya, à nos invités ».

Au cours de son toast, Ruto a demandé aux participants de lever un verre au « bien-être continu et à la longue vie » du président Biden et de la première dame.

Hollywood est également présent au dîner de jeudi – les acteurs Wilmer Valderrama et Sean Penn sont parmi les invités, et Burton a déclaré aux journalistes qu’il s’agissait de son premier dîner d’État.

Le dîner aura lieu dans un « pavillon transparent » sur la pelouse sud, selon le bureau de la première dame, qui sera orné de plus de 1 000 bougies. Les invités se verront servir trois plats – le premier sera une soupe réfrigérée aux tomates anciennes. Le plat principal du dîner de jeudi sera un duo « le meilleur des deux mondes » composé de homard poché au beurre et de côtes levées de bœuf fumées, selon le chef exécutif de la Maison Blanche, Cris Comerford.

Les commissaires aux sports Goodell et Silver faisaient partie des invités au dîner d’État de jeudi soir. La NFL a organisé l’année dernière un camp d’identification de talents au Kenya alors qu’elle cherchait à étendre son programme « NFL Afrique », selon un communiqué de presse de l’époque. NBA Africa possède une « filiale » au Kenya ouverte en novembre 2023selon la ligue.

Saul Loeb/AFP/Getty Images Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et son épouse, la productrice de télévision Jane Skinner Goodell, arrivent dans la salle des libraires de la Maison Blanche à l’occasion du dîner d’État avec le président kenyan à la Maison Blanche à Washington, DC, le 23 mai 2024.

La philanthrope Melinda French Gates et l’ancienne directrice des opérations de Meta, Sheryl Sandberg, font également partie des invités au dîner de jeudi.

La star country Brad Paisley et le Howard Gospel Choir assureront le divertissement lors de cet événement fastueux. Paisley portait un chapeau de cowboy blanc en entrant à la Maison Blanche jeudi soir.

Saul Loeb/AFP/Getty Images La star country Brad Paisley et son épouse l’actrice Kimberly Williams-Paisley arrivent dans la salle des libraires de la Maison Blanche à l’occasion du dîner d’État avec le président kenyan à la Maison Blanche à Washington, DC, le 23 mai 2024.

Certains membres du Congrès ont également été invités au dîner, notamment les représentants démocrates Ilhan Omar du Minnesota et Veronica Escobar du Texas, ainsi que le représentant républicain Michael McCaul du Texas.

Le révérend Al Sharpton a également été invité au dîner et a déclaré aux journalistes que « la démocratie va gagner en 2024 » lorsqu’on lui a demandé si le président serait réélu.

Bianna Golodryga de CNN a été invitée au dîner de jeudi, tout comme Lester Holt de NBC News et Darlene Superville d’Associated Press.

Cette visite marque la première fois qu’un président américain accueille un dirigeant africain pour une visite d’État depuis février 2008, lorsque le président George W. Bush a reçu le président du Ghana. Le dîner de jeudi est le sixième dîner d’État que Biden organise depuis qu’il est devenu président.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.

Besty Klein et Kevin Liptak de CNN ont contribué à ce rapport.