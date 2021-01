Le quart-arrière junior de l’état de l’Ohio, Justin Fields, fait partie des 98 joueurs auxquels la NFL a accordé une éligibilité spéciale au repêchage de la ligue, tandis que les QB gagnants du championnat national Mac Jones de l’Alabama et Trevor Lawrence de Clemson font partie des 30 autres joueurs éligibles après avoir terminé leurs diplômes et décidé de ne pas le faire. jouer plus au collège.

Ces 128 joueurs, plus trois autres qui se sont enquis de leur statut de repêchage mais n’avaient pas besoin d’éligibilité spéciale, figuraient sur la liste officielle de la NFL publiée vendredi comme étant disponible pour être rédigée après avoir renoncé à leur éligibilité restante au collège. Le total de 131 joueurs est de 11 de plus que l’an dernier, mais toujours en dessous du record de 132 il y a deux ans.

Fields, Jones et Lawrence, trois des quarts de départ des éliminatoires de football universitaire à quatre équipes plus tôt ce mois-ci, avaient précédemment déclaré publiquement qu’ils passaient à la NFL. Le projet est du 29 avril au 1er mai à Cleveland.

Ils représentaient la moitié des six quarts sur la liste des premiers inscrits. Les autres sont Zach Wilson après avoir mené BYU à une saison 11-1, Stanfords Davis Mills et Trey Lance, qui a mené la centrale du FCS dans l’État du Dakota du Nord à un titre national il y a un an.

Le champion national Alabama a cinq joueurs qui partent tôt après avoir battu l’état de l’Ohio lors du match pour le titre de la CFP le 11 janvier, avec le quart-arrière All-America Jones et le secondeur Dylan Moses tous les deux premiers diplômés. Le demi de coin américain Patrick Surtain II, le plaqueur défensif Christian Barmore et le receveur Jaylen Waddle faisaient partie des 98 joueurs qui ont respecté la règle d’éligibilité de trois ans de la NFL.

Lawrence avait une fiche de 34-2 en tant que partant de Clemson et a mené les Tigers au titre national à la fin de la saison 2018.

Les 30 joueurs avec éligibilité au collège restant après avoir rempli leurs conditions de diplôme ont dû informer la NFL de leurs intentions pour le repêchage. C’était en hausse par rapport à 16 de ces joueurs l’année dernière.

Quant aux 98 joueurs qui ont obtenu une éligibilité spéciale sans encore avoir terminé leur diplôme, c’était un de moins que l’année dernière et le total le plus bas depuis 95 en 2017. Les joueurs de moins de quatre ans retirés du lycée qui n’ont pas terminé leur diplôme doivent obtenir un diplôme spécial. entrée au repêchage par la NFL.

Le sud de la Californie a le plus de joueurs qui partent tôt pour l’admissibilité au repêchage de la NFL avec six. Stanford et Ohio State ont égalé l’Alabama avec cinq chacun.

Ce total pour Stanford n’inclut pas les plaquages ​​offensifs Walker Little et Foster Sarell, qui se sont renseignés sur leur statut de repêchage mais peuvent être sélectionnés sans avoir besoin d’une éligibilité particulière. Le seul autre joueur de ce groupe était le secondeur de l’UAB Jordan Smith.

Elijah Moore, un All-American d’Ole Miss, est l’un des 19 receveurs, et All-American Kyle Pitts de Floride parmi six bouts serrés. Il y a neuf running backs sur la liste.

