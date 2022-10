La liste des infections fongiques lancée par l’OMS signale une menace pour la santé mondiale

L’OMS a dressé une liste des agents pathogènes fongiques qui présentent le plus grand risque pour la santé humaine.

Certaines souches d’infection deviennent plus résistantes aux médicaments et se propagent plus rapidement.

Les personnes gravement malades contractent souvent des infections fongiques.

L’Organisation mondiale de la santé a dressé la toute première liste des agents pathogènes fongiques constituant la plus grande menace pour la santé humaine, avertissant que certaines souches sont de plus en plus résistantes aux médicaments et se répandent de plus en plus.

L’organisme des Nations Unies, qui a des listes similaires pour les virus et les bactéries, a déclaré que les infections fongiques et leur résistance croissante au traitement constituaient un risque croissant.

Cependant, un manque historique de concentration sur le danger signifiait qu’il y avait d’énormes lacunes dans les connaissances, ainsi qu’un manque de surveillance, de traitements et de diagnostics.

Il était même difficile d’estimer l’ampleur de la menace en raison du manque de données, a déclaré l’OMS, appelant à un effort majeur des gouvernements et des chercheurs pour renforcer la réponse aux 19 champignons de la liste.

« Sortant de l’ombre de la pandémie de résistance bactérienne aux antimicrobiens, les infections fongiques se multiplient et sont de plus en plus résistantes aux traitements, devenant un problème de santé publique dans le monde entier », a déclaré le Dr Hanan Balkhy, sous-directeur général de l’OMS pour la résistance aux antimicrobiens.

Les infections fongiques frappent souvent les personnes déjà gravement malades, comme les patients atteints de cancer ou de tuberculose, et les taux ont bondi chez les patients hospitalisés COVID-19 pendant la pandémie.

Seuls quatre types de traitements existent, avec très peu de nouvelles options en cours de développement.

Le changement climatique signifie également que l’incidence et la portée géographique des agents pathogènes augmentent, a déclaré l’OMS, tandis que la résistance est en partie motivée par la surutilisation des antifongiques dans l’agriculture.

La liste divise les agents pathogènes en trois catégories en fonction de leur impact potentiel et des données sur leur risque de résistance : priorité critique, élevée et moyenne.

Le groupe critique comprend Candida auris, qui est hautement résistant aux médicaments et a provoqué un certain nombre d’épidémies dans les hôpitaux du monde entier, ainsi que Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus et Candida albicans.

Le groupe élevé comprend un certain nombre d’autres champignons de la famille des Candida ainsi que d’autres tels que les Mucorales, un groupe contenant les champignons qui causent la mucormycose ou “champignon noir”, une infection qui a augmenté rapidement chez les personnes gravement malades – en particulier en Inde – pendant COVID-19[FEMININE

Le groupe moyen énumère un certain nombre d’autres champignons, y compris Coccidioides spp et Cryptococcus gattii.