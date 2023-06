La liste des honneurs de démission de Boris Johnson qualifiée d ‘ »insulte écœurante »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Angela Rayner, de Labour, a qualifié la liste des honneurs de démission de Boris Johnson d ‘ »insulte écœurante ».

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a nommé des alliés proches pour les chevaliers et les dames dans sa liste d’honneurs de démission.

Parmi les candidats à la chevalerie figurent l’ancien secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg, l’ancien secrétaire au logement Simon Clarke et les députés Conor Burns et Michael Fabricant. L’ancien coprésident du Parti conservateur Ben Elliot et William Lewis, conseiller politique de M. Johnson, sont également en passe de devenir chevaliers célibataires.

L’ancienne ministre de l’Intérieur Priti Patel a été nominée pour le titre de dame, aux côtés des anciennes ministres Andrea Jenkyns et Amanda Milling.

Le chef adjoint du Parti travailliste a déclaré: « Au lieu de s’attaquer à la crise du coût de la vie, les conservateurs passent leur temps à distribuer des récompenses à ceux qui ont tenté de dissimuler les infractions aux règles et ont fait un coup de pied à un ancien Premier ministre en disgrâce. »

« C’est une insulte écœurante que ceux qui ont planifié des fêtes Covid et organisé des soirées de confinement arrosées alors que les familles n’ont pas pu pleurer leurs proches se voient désormais remettre des gongs par Rishi Sunak », a-t-elle poursuivi.

«Alors que Boris Johnson fait face à encore plus d’allégations et d’enquêtes sur sa conduite, le privilège d’une liste d’honneurs est spectaculairement mal jugé et totalement immérité.

« Il est honteux que Rishi Sunak n’ait pas résisté aux demandes scandaleuses de son ancien patron et ait accepté de distribuer des prix à ce carrousel de copains.

« Il a promis l’intégrité, mais ce faible Premier ministre montre une fois de plus son jugement épouvantable en obéissant aux ordres de Boris Johnson. »

Angela Rayner, de Labour, a déclaré que « le privilège d’une liste d’honneurs est spectaculairement mal jugé et totalement immérité (Télévision du Parlement)

Le député travailliste Stephen Kinnock a ajouté sur Twitter: « La liste des honneurs se lit comme un carrousel des copains de Boris Johnson, y compris des noms très douteux. Il est étonnant que le premier ministre ait encore cédé à cause des factions belligérantes du Parti conservateur. »

Lord Newby, chef des libéraux démocrates à la Chambre des lords, a qualifié la liste de M. Johnson d ‘«échec manifeste du leadership» de l’actuel Premier ministre.

« Sa promesse de gouverner avec intégrité a été complètement rompue.

« Boris Johnson a causé crise après crise dans ce pays. Son manque d’honneur signifie qu’il ne méritait pas une liste d’honneurs en premier lieu.

« Pourtant, Sunak a cédé, récompensant Johnson pour son comportement imprudent en tant que Premier ministre. Le public britannique sera scandalisé par cette décision déconnectée.

« Rishi Sunak doit se présenter immédiatement devant le Parlement pour justifier son lâche échec à bloquer la liste des honneurs de Boris Johnson. »

Rishi Sunak « n’a eu aucune implication ou contribution dans la liste approuvée », a déclaré Downing Street (fil de sonorisation)

Downing Street a semblé essayer d’éloigner M. Sunak de la liste.

L’attaché de presse du Premier ministre a déclaré: « Comme le veut la convention, le Premier ministre a transmis la liste de pairie de l’ancien Premier ministre à Holac sans modification.

«Holac a ensuite renvoyé sa liste approuvée. Le Premier ministre a ensuite accepté la liste approuvée de Holac et l’a transmise sans modification au Souverain pour son approbation.

«Il n’a eu aucune implication ou contribution dans la liste approuvée. C’est un fait qu’il est rendu public par la Commission si un Premier ministre annule l’avis de la Commission.