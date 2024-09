La liste des finalistes du prix Booker 2024

Chaque auteur présélectionné remportera 2 500 £ (un peu plus de 3 200 $). Le lauréat du Booker Prize 2024 sera annoncé le 12 novembre 2024, lors d’un dîner et d’une cérémonie à Londres, où il remportera un prix de 50 000 £ (un peu plus de 64 000 $).

Le comité de sélection de cette année a évalué 156 titres publiés entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024. Le comité est composé de l’artiste et auteur Edmund de Waal, de la romancière Sara Collins, Le Gardien l’éditrice de fiction Justine Jordan, l’écrivaine et professeure Yiyun Li et le musicien et producteur Nitin Sawhney.

Pour plus d’informations sur le prix Booker de cette année, consultez disponible ici. Vous pouvez lire extraits de chacun des titres présélectionnés aussi.

